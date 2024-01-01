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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда

Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).

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Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Karbon — это платформа управления практиками для бухгалтерских фирм. Он обеспечивает по-настоящему совместную платформу для управления рабочими процессами, общения с командами и обеспечения исключительной работы с клиентами. Объединив электронную почту, обсуждения, задачи и мощные рабочие процессы, ...

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...

Clover

Clover

clover.com

Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Облачная платформа Airwallex была разработана, чтобы облегчить ваши глобальные платежи и финансовые операции. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной компанией, стремящейся сэкономить время и деньги при масштабировании, или дальновидным предприятием, готовым создавать собственные финансовые п...

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

Paystack

Paystack

paystack.com

Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.

Mollie

Mollie

mollie.com

Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...

Introwise

Introwise

introwise.com

Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневная работа проходила гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы люб...

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет китайским трансграничным продавцам более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу. Ориентируясь на комплексные потребности трансграничных торговцев, а также малых и средних предприятий, выезж...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Для растущих предприятий, которым необходимо добиваться большего с меньшими затратами, пакет Versapay Accounts Receivable Efficiency Suite упрощает процесс перевода счета в наличные за счет автоматизации выставления счетов, упрощения B2B-платежей и оптимизации кассовых операций с помощью искусственн...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Cushion — это ваше удобное приложение для организации, оплаты и получения кредита с помощью существующих счетов и функций «Купи сейчас, заплати позже». Упростите свои счета. Построить кредит.

Mamo Pay

Mamo Pay

mamopay.com

Мы — компания FinTech со штаб-квартирой в ОАЭ, Дубай, первая компания, деятельность которой полностью регулируется Управлением финансовых услуг Дубая («DFSA»)🇦🇪, основанная двумя бывшими сотрудниками Google. Mamo Pay for Business — это полнофункциональная платежная платформа для малого и среднего ...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapidyd делает для финансовых технологий то же, что облако сделало для ИТ. Мы построили крупнейшую в мире локальную платежную сеть, обеспечивающую бесперебойную глобальную торговлю. Инновационные предприятия электронной коммерции, технологические компании, торговые площадки и другие используют наши ...

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобно...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для ...

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд...

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечива...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit — это универсальный магазин для всех онлайн-платежей. Он поддерживает различные варианты оплаты, обеспечивает немедленное соединение и обладает надежными интеллектуальными функциями, обеспечивающими бесперебойность транзакций. Вам будет легко и интуитивно понятно, какое устройство вы исполь...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...

PayU

PayU

payu.in

PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели за...

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

Доступ, мониторинг и управление данными бухгалтерского учета. Денежный поток является наиболее важным компонентом финансового здоровья бизнеса. Мы упрощаем получение финансовой информации и контроля с помощью полного набора решений по учетным данным для банков, кредиторов, финтех-компаний, бухгалте...

Prommt

Prommt

prommt.com

Prommt — это безопасная платформа запроса платежей, которая превращает рискованные и трудоемкие телефонные платежи в безопасные онлайн-транзакции. Prommt дает продавцам возможность отправлять клиентам мгновенные персонализированные запросы на оплату по электронной почте, текстовым сообщениям или онл...

Skydo

Skydo

skydo.com

Skydo делает получение международных бизнес-платежей доступным, простым и беспрепятственным. Получите соответствие требованиям FIRA GST и отслеживание платежей в реальном времени. Самое дешевое решение для бизнеса и фрилансеров по сравнению с банками, Paypal и Wise.

Global Payments

Global Payments

globalpayments.com

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) — ведущий мировой поставщик платежных технологий и программных решений, предоставляющий инновационные услуги нашим клиентам по всему миру.

Helcim

Helcim

helcim.com

Helcim — платежная компания, которая позволяет предприятиям с легкостью принимать кредитные карты. Helcim фокусируется на предоставлении более качественных платежных услуг, упрощая регистрацию, предоставляя более умные платежные инструменты и делая получение платежей более доступным. Мы знаем, что п...

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощь...

NMI

NMI

nmi.com

NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать лучшие решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей...

Paymerang

Paymerang

paymerang.com

Paymerang предоставляет оптимизированную платформу автоматизации счетов и платежей, которая переносит отделы расчетов с кредиторами (AP) в современную эпоху. Платформа Paymerang экономит подразделениям AP тысячи часов ежегодно, повышает прозрачность, повышает точность, эффективность и позволяет полу...

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...

ezyCollect

ezyCollect

ezycollect.io

ezyCollect автоматизирует дебиторскую задолженность для B2B: наши клиенты обычно видят сокращение просроченной задолженности на 40% в течение первых 12 месяцев. Автоматизация дополненной реальности с помощью 1. Кредитной информации, основанной на реальных данных о клиентах и ​​данных Illion, которая...

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.

Libeo

Libeo

libeo.io

Libeo позволяет владельцам малого и среднего бизнеса, финансовым директорам и бухгалтерам по всей Европе централизовать и оплачивать счета своих поставщиков в один клик, без IBAN и без необходимости подключения к своему банку. Платформа позволяет осуществлять комплексное управление циклом закупок: -...

Paylivre

Paylivre

paylivre.com

Paylivre — это платежная финтех-компания, базирующаяся в Бразилии, которая предоставляет трансграничные решения, переводя более 8 миллионов долларов в месяц и соединяя наших партнеров с их бразильской аудиторией через наши платежные API.

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