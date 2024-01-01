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Платежные шлюзы - Самые популярные приложения
Платежные шлюзы упрощают процесс платежных транзакций между покупателями и продавцами, безопасно передавая детали транзакции банкам. Предприятия электронной коммерции полагаются на платежные шлюзы для обеспечения безопасной передачи платежной информации от клиентов продавцам и платежным системам. Менеджеры электронной коммерции используют это программное обеспечение для приема платежей по нескольким каналам, а финансисты используют его для отслеживания эффективности платежей. Важно отличать платежные шлюзы от программного обеспечения для обработки платежей, которое предназначено для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B). Платежные шлюзы интегрируются с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и программным обеспечением для управления подписками, чтобы облегчить оплату товаров и услуг, продаваемых через эти системы.
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
LEDGERS
ledgers.cloud
Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...
Trustly Personal
trustly.com
Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
Truevo
truevo.com
Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...
Tranzzo
tranzzo.com
Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.
Teya
teya.com
Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять беспроблемные платежи, улучшать управление бизнесом, привлекать новых и постоянных клиентов — и все это на справедливых условиях. Наше универсальное предложение призвано упростить повседневную жизнь и раскрыть потенциал роста, освободить их от вещей, ...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...
PayU
payu.in
PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Bolt Merchant
bolt.com
Увеличьте доход от электронной коммерции, гарантировано. 80+ миллионов покупателей. Независимость от оплаты и платформы. Лучшая касса для ВАШЕГО бренда без дополнительных кнопок.
Finix
finix.com
Платежи, адаптированные к масштабу вашего бизнеса. Создайте удобный процесс оплаты, который повысит вовлеченность клиентов, используя наше комплексное решение. Интеграция с надежными, интуитивно понятными API и удобными готовыми функциями. Управляйте платежными операциями с помощью инструментов пов...
Tegro
tegro.money
Онлайн-платежи для бизнеса Прием платежей из-за границы в любой валюте Быстрое подключение и высокая конверсия платежей Бесплатная альтернатива привычным онлайн-кассам Более 40 готовых модулей для CMS и CRM Вывод средств на расчетный счет на следующий день Массовые выплаты Оплата PCI DSS безопасност...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — это универсальный магазин для всех онлайн-платежей. Он поддерживает различные варианты оплаты, обеспечивает немедленное соединение и обладает надежными интеллектуальными функциями, обеспечивающими бесперебойность транзакций. Вам будет легко и интуитивно понятно, какое устройство вы исполь...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это инновационный поставщик систем онлайн-регистрации, оплаты и управления классами/лагерями, предназначенный для оптимизации административных задач для программ, начиная от внеклассных занятий и заканчивая спортивными лагерями и не только. Созданная для упрощения и повышения эффективности...
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit упрощает жизнь тысячам предприятий по всей Австралии и Новой Зеландии. Наши упрощенные платежные решения можно быстро и легко интегрировать с ведущим программным обеспечением для бизнеса, чтобы обеспечить своевременную оплату и улучшить ваш денежный поток.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платежный провайдер, ориентированный на Латинскую Америку. Компания предлагает самые популярные и актуальные местные способы оплаты для восьми стран, которые трансграничные компании могут продавать, как местная электронная коммерция.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — это ведущий омниканальный платежный шлюз для разработчиков, который можно легко интегрировать с POS-системами, программным обеспечением ERP, электронной коммерцией, автоматической розничной торговлей и мобильными платформами. Мы предлагаем гибкие платежные решения, щедрое распределение до...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению платежного мошенничества для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую инт...
PayTrace
paytrace.net
Мы эксперты в области B2B-платежей. PayTrace, специализирующийся на сокращении расходов, автоматизации платежей и повышении эффективности, упрощает прием платежей. Мы предоставляем решения для обработки платежей, дебиторской задолженности, оптимизации обмена и автоматизации платежей, и все это постр...
Tazapay
tazapay.com
Мы — Tazapay, сингапурский финтех-стартап, позволяющий компаниям беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи. Мы предоставляем решения для оформления заказа, ссылки на оплату и условного депонирования, чтобы упростить международные транзакции и помочь снизить риск как для покупателей, так и...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay — все в одной платформе для управления поступлениями, выплатами и платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — платежный процессор для предприятий по всей Европе. Улучшите свой бизнес, принимая платежи по кредитным и дебетовым картам со всего мира. Мы являемся лицензированным платежным учреждением, действующим в Европейском Союзе. Зарегистрирована в VISA Europe и является основным членом MasterCa...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) смело переосмысливает коммерцию, упрощая сложные платежные экосистемы по всему миру. Являясь лидером в области технологий, способствующих коммерции, Shift4 ежегодно обеспечивает миллиарды транзакций для сотен тысяч предприятий практически во всех отраслях.
MONEI
monei.com
Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
TSYS
tsys.com
TSYS строит будущее платежей с помощью набора масштабируемых решений для эмитентов. Независимо от вашей отрасли и масштаба, мы поможем вам настроить идеальное решение.
Trustly Business
trustly.com
Оптимизируйте платежные процессы, снизьте затраты и оптимизируйте финансовые услуги для потребителей, используя возможности технологии Open Banking.