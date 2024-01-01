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Платежные шлюзы - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда Самые популярные Недавно добавленные

Платежные шлюзы упрощают процесс платежных транзакций между покупателями и продавцами, безопасно передавая детали транзакции банкам. Предприятия электронной коммерции полагаются на платежные шлюзы для обеспечения безопасной передачи платежной информации от клиентов продавцам и платежным системам. Менеджеры электронной коммерции используют это программное обеспечение для приема платежей по нескольким каналам, а финансисты используют его для отслеживания эффективности платежей. Важно отличать платежные шлюзы от программного обеспечения для обработки платежей, которое предназначено для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B). Платежные шлюзы интегрируются с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и программным обеспечением для управления подписками, чтобы облегчить оплату товаров и услуг, продаваемых через эти системы.