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Платежные шлюзы - Самые популярные приложения - ОАЭ
Платежные шлюзы упрощают процесс платежных транзакций между покупателями и продавцами, безопасно передавая детали транзакции банкам. Предприятия электронной коммерции полагаются на платежные шлюзы для обеспечения безопасной передачи платежной информации от клиентов продавцам и платежным системам. Менеджеры электронной коммерции используют это программное обеспечение для приема платежей по нескольким каналам, а финансисты используют его для отслеживания эффективности платежей. Важно отличать платежные шлюзы от программного обеспечения для обработки платежей, которое предназначено для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B). Платежные шлюзы интегрируются с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и программным обеспечением для управления подписками, чтобы облегчить оплату товаров и услуг, продаваемых через эти системы.
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Путь создания Razorpay начался в 2014 году, когда Харшил Матур (генеральный директор и соучредитель) и Шашанк Кумар (доктор медицинских наук и соучредитель) стали свидетелями мрачного состояния индустрии онлайн-платежей в Индии и поняли, что у них есть более крупная и более масштабная сфера деятельн...
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...
Mollie
mollie.com
Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...
Xendit
xendit.co
Xendit предоставляет платежные решения, которые упрощают процесс оплаты для предприятий Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, от МСП, стартапов электронной коммерции до гигантских корпораций. Xendit предоставляет безопасную, простую в интеграции платежную си...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...
PaySimple
paysimple.com
Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...
LEDGERS
ledgers.cloud
«Платежный шлюз является важной частью процесса электронных платежей. Это интерфейсная технология, отвечающая за передачу информации о клиенте в банк-торговец-эквайер, где обрабатывается транзакция. По мере развития технологий технология платежных шлюзов постоянно развивается для удовлетворения потр...
Monnify
monnify.com
Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату через свои веб- и мобильные приложения, используя удобные способы оплаты для клиентов с самым...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...
Adyen
adyen.com
Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
Trustly Personal
trustly.com
Компания Trustly, основанная в 2008 году, является мировым лидером в области онлайн-банковских платежей. Наша сеть расчетов в обход карточных сетей позволяет потребителям совершать быстрые, простые и безопасные платежи продавцам непосредственно со своих счетов в онлайн-банкинге. Благодаря поддержке ...
Rapyd
rapyd.net
Rapidyd делает для финансовых технологий то же, что облако сделало для ИТ. Мы построили крупнейшую в мире локальную платежную сеть, обеспечивающую бесперебойную глобальную торговлю. Инновационные предприятия электронной коммерции, технологические компании, торговые площадки и другие используют наши ...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay — все в одной платформе для управления поступлениями, выплатами и платежами.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.
Tranzzo
tranzzo.com
Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.
Teya
teya.com
Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять беспроблемные платежи, улучшать управление бизнесом, привлекать новых и постоянных клиентов — и все это на справедливых условиях. Наше универсальное предложение призвано упростить повседневную жизнь и раскрыть потенциал роста, освободить их от вещей, ...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — это универсальный магазин для всех онлайн-платежей. Он поддерживает различные варианты оплаты, обеспечивает немедленное соединение и обладает надежными интеллектуальными функциями, обеспечивающими бесперебойность транзакций. Вам будет легко и интуитивно понятно, какое устройство вы исполь...
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...
Tazapay
tazapay.com
Мы — Tazapay, сингапурский финтех-стартап, позволяющий компаниям беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи. Мы предоставляем решения для оформления заказа, ссылки на оплату и условного депонирования, чтобы упростить международные транзакции и помочь снизить риск как для покупателей, так и...
PayU
payu.in
PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...
Truevo
truevo.com
Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...
EBANX
ebanx.com
EBANX — платежный провайдер, ориентированный на Латинскую Америку. Компания предлагает самые популярные и актуальные местные способы оплаты для восьми стран, которые трансграничные компании могут продавать, как местная электронная коммерция.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — это ведущий омниканальный платежный шлюз для разработчиков, который можно легко интегрировать с POS-системами, программным обеспечением ERP, электронной коммерцией, автоматической розничной торговлей и мобильными платформами. Мы предлагаем гибкие платежные решения, щедрое распределение до...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...
TSYS
tsys.com
TSYS строит будущее платежей с помощью набора масштабируемых решений для эмитентов. Независимо от вашей отрасли и масштаба, мы поможем вам настроить идеальное решение.
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Bolt Merchant
bolt.com
Привлекайте на 50 % больше клиентов и увеличивайте продажи с помощью оформления заказа Bolt One Click. Усовершенствуйте процесс оформления заказа с помощью оформления заказа в один клик, 100% гарантии возврата средств при мошенничестве, доступа к десяткам миллионов покупателей в сети Bolt и многого ...
Finix
finix.com
От стартапов до публичных компаний — комплексная платформа Finix предоставляет вам все инструменты, необходимые для обработки онлайн-платежей, личных и мобильных платежей. Имея тысячи возможных конфигураций платежей и время безотказной работы 99,999%, Finix переписывает API платежной индустрии по од...
Tegro
tegro.money
Онлайн-платежи для бизнеса Прием платежей из-за границы в любой валюте Быстрое подключение и высокая конверсия платежей Бесплатная альтернатива привычным онлайн-кассам Более 40 готовых модулей для CMS и CRM Вывод средств на расчетный счет на следующий день Массовые выплаты Оплата PCI DSS безопасност...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это инновационный поставщик систем онлайн-регистрации, оплаты и управления классами/лагерями, предназначенный для оптимизации административных задач для программ, начиная от внеклассных занятий и заканчивая спортивными лагерями и не только. Созданная для упрощения и повышения эффективности...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit упрощает жизнь тысячам предприятий по всей Австралии и Новой Зеландии. Наши упрощенные платежные решения можно быстро и легко интегрировать с ведущим программным обеспечением для бизнеса, чтобы обеспечить своевременную оплату и улучшить ваш денежный поток.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению мошенничества с платежами для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую ин...
PayTrace
paytrace.net
Мы эксперты в области B2B-платежей. PayTrace, специализирующийся на сокращении расходов, автоматизации платежей и повышении эффективности, упрощает прием платежей. Мы предоставляем решения для обработки платежей, дебиторской задолженности, оптимизации обмена и автоматизации платежей, и все это постр...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — платежный процессор для предприятий по всей Европе. Улучшите свой бизнес, принимая платежи по кредитным и дебетовым картам со всего мира. Мы являемся лицензированным платежным учреждением, действующим в Европейском Союзе. Зарегистрирована в VISA Europe и является основным членом MasterCa...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) смело переосмысливает коммерцию, упрощая сложные платежные экосистемы по всему миру. Являясь лидером в области технологий, способствующих коммерции, Shift4 ежегодно обеспечивает миллиарды транзакций для сотен тысяч предприятий практически во всех отраслях.
MONEI
monei.com
Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
Trustly Business
trustly.com
Компания Trustly, основанная в 2008 году, является мировым лидером в области онлайн-банковских платежей. Наша сеть расчетов в обход карточных сетей позволяет потребителям совершать быстрые, простые и безопасные платежи продавцам непосредственно со своих счетов в онлайн-банкинге. Благодаря поддержке ...