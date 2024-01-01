Платежные шлюзы - Самые популярные приложения
Платежные шлюзы упрощают процесс платежных транзакций между покупателями и продавцами, безопасно передавая детали транзакции банкам. Предприятия электронной коммерции полагаются на платежные шлюзы для обеспечения безопасной передачи платежной информации от клиентов продавцам и платежным системам. Менеджеры электронной коммерции используют это программное обеспечение для приема платежей по нескольким каналам, а финансисты используют его для отслеживания эффективности платежей. Важно отличать платежные шлюзы от программного обеспечения для обработки платежей, которое предназначено для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B). Платежные шлюзы интегрируются с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и программным обеспечением для управления подписками, чтобы облегчить оплату товаров и услуг, продаваемых через эти системы.
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Mollie
mollie.com
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Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Trustly Personal
trustly.com
Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit упрощает жизнь тысячам предприятий по всей Австралии и Новой Зеландии. Наши упрощенные платежные решения можно быстро и легко интегрировать с ведущим программным обеспечением для бизнеса, чтобы обеспечить своевременную оплату и улучшить ваш денежный поток.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платежный провайдер, ориентированный на Латинскую Америку. Компания предлагает самые популярные и актуальные местные способы оплаты для восьми стран, которые трансграничные компании могут продавать, как местная электронная коммерция.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — это ведущий омниканальный платежный шлюз для разработчиков, который можно легко интегрировать с POS-системами, программным обеспечением ERP, электронной коммерцией, автоматической розничной торговлей и мобильными платформами. Мы предлагаем гибкие платежные решения, щедрое распределение до...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению платежного мошенничества для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую инт...
PayTrace
paytrace.net
Мы эксперты в области B2B-платежей. PayTrace, специализирующийся на сокращении расходов, автоматизации платежей и повышении эффективности, упрощает прием платежей. Мы предоставляем решения для обработки платежей, дебиторской задолженности, оптимизации обмена и автоматизации платежей, и все это постр...
Tazapay
tazapay.com
Мы — Tazapay, сингапурский финтех-стартап, позволяющий компаниям беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи. Мы предоставляем решения для оформления заказа, ссылки на оплату и условного депонирования, чтобы упростить международные транзакции и помочь снизить риск как для покупателей, так и...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay — все в одной платформе для управления поступлениями, выплатами и платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — платежный процессор для предприятий по всей Европе. Улучшите свой бизнес, принимая платежи по кредитным и дебетовым картам со всего мира. Мы являемся лицензированным платежным учреждением, действующим в Европейском Союзе. Зарегистрирована в VISA Europe и является основным членом MasterCa...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) смело переосмысливает коммерцию, упрощая сложные платежные экосистемы по всему миру. Являясь лидером в области технологий, способствующих коммерции, Shift4 ежегодно обеспечивает миллиарды транзакций для сотен тысяч предприятий практически во всех отраслях.
MONEI
monei.com
Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...
PayU
payu.in
PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
TSYS
tsys.com
TSYS строит будущее платежей с помощью набора масштабируемых решений для эмитентов. Независимо от вашей отрасли и масштаба, мы поможем вам настроить идеальное решение.
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Bolt Merchant
bolt.com
Увеличьте доход от электронной коммерции, гарантировано. 80+ миллионов покупателей. Независимость от оплаты и платформы. Лучшая касса для ВАШЕГО бренда без дополнительных кнопок.
Trustly Business
trustly.com
Оптимизируйте платежные процессы, снизьте затраты и оптимизируйте финансовые услуги для потребителей, используя возможности технологии Open Banking.