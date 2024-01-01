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Платежные шлюзы - Самые популярные приложения

Платежные шлюзы упрощают процесс платежных транзакций между покупателями и продавцами, безопасно передавая детали транзакции банкам. Предприятия электронной коммерции полагаются на платежные шлюзы для обеспечения безопасной передачи платежной информации от клиентов продавцам и платежным системам. Менеджеры электронной коммерции используют это программное обеспечение для приема платежей по нескольким каналам, а финансисты используют его для отслеживания эффективности платежей. Важно отличать платежные шлюзы от программного обеспечения для обработки платежей, которое предназначено для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B). Платежные шлюзы интегрируются с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и программным обеспечением для управления подписками, чтобы облегчить оплату товаров и услуг, продаваемых через эти системы.

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Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.

Adyen

Adyen

adyen.com

Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit упрощает жизнь тысячам предприятий по всей Австралии и Новой Зеландии. Наши упрощенные платежные решения можно быстро и легко интегрировать с ведущим программным обеспечением для бизнеса, чтобы обеспечить своевременную оплату и улучшить ваш денежный поток.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX — платежный провайдер, ориентированный на Латинскую Америку. Компания предлагает самые популярные и актуальные местные способы оплаты для восьми стран, которые трансграничные компании могут продавать, как местная электронная коммерция.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox — это ведущий омниканальный платежный шлюз для разработчиков, который можно легко интегрировать с POS-системами, программным обеспечением ERP, электронной коммерцией, автоматической розничной торговлей и мобильными платформами. Мы предлагаем гибкие платежные решения, щедрое распределение до...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair — ведущая платформа по предотвращению платежного мошенничества для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую инт...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Мы эксперты в области B2B-платежей. PayTrace, специализирующийся на сокращении расходов, автоматизации платежей и повышении эффективности, упрощает прием платежей. Мы предоставляем решения для обработки платежей, дебиторской задолженности, оптимизации обмена и автоматизации платежей, и все это постр...

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

Мы — Tazapay, сингапурский финтех-стартап, позволяющий компаниям беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи. Мы предоставляем решения для оформления заказа, ссылки на оплату и условного депонирования, чтобы упростить международные транзакции и помочь снизить риск как для покупателей, так и...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay — все в одной платформе для управления поступлениями, выплатами и платежами.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity — платежный процессор для предприятий по всей Европе. Улучшите свой бизнес, принимая платежи по кредитным и дебетовым картам со всего мира. Мы являемся лицензированным платежным учреждением, действующим в Европейском Союзе. Зарегистрирована в VISA Europe и является основным членом MasterCa...

Shift4

Shift4

shift4.com

Shift4 (NYSE: FOUR) смело переосмысливает коммерцию, упрощая сложные платежные экосистемы по всему миру. Являясь лидером в области технологий, способствующих коммерции, Shift4 ежегодно обеспечивает миллиарды транзакций для сотен тысяч предприятий практически во всех отраслях.

MONEI

MONEI

monei.com

Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...

PayU

PayU

payu.in

PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...

TSYS

TSYS

tsys.com

TSYS строит будущее платежей с помощью набора масштабируемых решений для эмитентов. Независимо от вашей отрасли и масштаба, мы поможем вам настроить идеальное решение.

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Увеличьте доход от электронной коммерции, гарантировано. 80+ миллионов покупателей. Независимость от оплаты и платформы. Лучшая касса для ВАШЕГО бренда без дополнительных кнопок.

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Оптимизируйте платежные процессы, снизьте затраты и оптимизируйте финансовые услуги для потребителей, используя возможности технологии Open Banking.

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