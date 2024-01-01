Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для выпуска платежных карт - Самые популярные приложения - Ботсвана Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для выпуска платежных карт позволяет предприятиям и финансовым учреждениям выпускать как физические, так и виртуальные платежные карты. Банки используют это программное обеспечение для выпуска платежных карт своим клиентам, а компании используют его для создания карт для своих сотрудников. Корпоративные платежные карты помогают предприятиям контролировать расходы, связанные с работой, и помогают сотрудникам разделять деловые и личные финансы. Это программное обеспечение отличается от программ, предназначенных для создания удостоверений личности и карт доступа или подарочных карт. Программное обеспечение для выпуска платежных карт интегрируется с программным обеспечением для бухгалтерского учета и управления расходами для предприятий, а также с основным банковским программным обеспечением для финансовых учреждений.