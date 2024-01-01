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Программное обеспечение для выпуска платежных карт - Самые популярные приложения - Бурунди
Программное обеспечение для выпуска платежных карт позволяет предприятиям и финансовым учреждениям выпускать как физические, так и виртуальные платежные карты. Банки используют это программное обеспечение для выпуска платежных карт своим клиентам, а компании используют его для создания карт для своих сотрудников. Корпоративные платежные карты помогают предприятиям контролировать расходы, связанные с работой, и помогают сотрудникам разделять деловые и личные финансы. Это программное обеспечение отличается от программ, предназначенных для создания удостоверений личности и карт доступа или подарочных карт. Программное обеспечение для выпуска платежных карт интегрируется с программным обеспечением для бухгалтерского учета и управления расходами для предприятий, а также с основным банковским программным обеспечением для финансовых учреждений.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Представляем Blackcatcard, европейскую международную денежную службу, основанную в 2019 году. Она предлагает виртуальные и пластиковые карты, принимаемые по всему миру, с нулевой комиссией за создание учетной записи, выпуск виртуальной карты и ее обслуживание. Blackcatcard, лицензированная Управлени...
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Payowire
payowire.com
Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...
Rapyd
rapyd.net
Rapidyd делает для финансовых технологий то же, что облако сделало для ИТ. Мы построили крупнейшую в мире локальную платежную сеть, обеспечивающую бесперебойную глобальную торговлю. Инновационные предприятия электронной коммерции, технологические компании, торговые площадки и другие используют наши ...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard предлагает встроенные платежи в качестве своей основной возможности, помогающей компаниям решать свои потребности в бизнес-расходах и потоках платежей. Встроенные платежные предложения OmniCard включают управление расходами, решения для вознаграждений и взаимодействия и корпоративные карты;...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk у...
Kodo
kodo.com
Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — это полнофункциональный необанк для стартапов. Откройте бизнес-счет прямо со своего ноутбука или мобильного телефона удаленно и полностью онлайн! Развивайтесь быстрее с помощью бизнес-счетов Cheqly и дебетовой карты Visa Business. Наслаждайтесь банковскими услугами без скрытых комиссий, кач...
Wallester
business.wallester.com
Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд...
KlearCard
getkleercard.com
Решение №1 для бизнес-расходов: управление расходами, оплата счетов, гибкие P-Cards и кредитные решения.
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves — это глобальная платформа управления бизнес-расходами, созданная для предприятий, работающих в Латинской Америке и за ее пределами. Открывайте глобальные бизнес-счета, выпускайте корпоративные карты для всей вашей команды, отправляйте платежи поставщикам и продавцам по всему миру и легко упр...
Alaan
alaan.com
Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режим...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE — это платформа корпоративного кредитования, которая меняет управление оборотным капиталом для компаний среднего бизнеса.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей нез...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento — это платформа управления расходами на основе карт для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающая операционный контроль, прозрачность и понимание бизнес-расходов. Финансовая операционная платформа Bento позволяет предприятиям выдавать физические и виртуальные платежные реквизиты лю...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Lithic
lithic.com
Lithic упрощает создание платежных карт, позволяющих контролировать расходы. Доступные строительные блоки Lithic, разработанные для разработчиков, сокращают время выхода на рынок, открывают новые потоки доходов и масштабируются по мере развития вашего бизнеса. Независимо от того, создаете ли вы плат...
Marqeta
marqeta.com
Marqeta — это современная платформа по выпуску карт, позволяющая строителям предлагать миру самые инновационные продукты. Marqeta предоставляет разработчикам передовую инфраструктуру и инструменты для создания легко настраиваемых платежных карт. Платформа Marqeta с открытыми API-интерфейсами предназ...