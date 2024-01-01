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Программное обеспечение для аналитики платежей - Самые популярные приложения - Буркина-Фасо
Программное обеспечение для анализа платежей предназначено для отслеживания онлайн-платежей для предприятий электронной коммерции и предприятий, работающих по подписке. Он объединяет данные о платежах из различных источников (таких как PayPal и Stripe) для мониторинга транзакций клиентов. В первую очередь специалисты по бухгалтерскому учету используют это программное обеспечение для управления доходами, а менеджеры по продажам используют его для оценки эффективности своих стратегий продаж. Это программное обеспечение может предлагаться как отдельное решение или быть интегрировано в программное обеспечение платежного шлюза. Кроме того, программное обеспечение для управления подписками и платформы электронной коммерции часто включают в себя функции анализа платежей.
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Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
MRR.io
mrr.io
Отслеживайте свой ежемесячный регулярный доход независимо от того, какой платежный процессор вы используете.
HiPay
hipay.com
HiPay — глобальный поставщик платежей. Используйте возможности своих платежных данных, чтобы находить новые возможности, следить за жизненным циклом транзакции, выявлять и устранять проблемы, а также измерять влияние ваших правил мошенничества.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современн...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma — отмеченная наградами платежная компания, которая помогает предприятиям принимать кредитные и дебетовые карты онлайн, в магазинах и на мобильных устройствах. Более 8000 компаний по всей Северной Америке используют платежные инструменты Payfirma, чтобы легко получать платежи и хранить все д...