Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для аналитики платежей - Самые популярные приложения - Австралия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа платежей предназначено для отслеживания онлайн-платежей для предприятий электронной коммерции и предприятий, работающих по подписке. Он объединяет данные о платежах из различных источников (таких как PayPal и Stripe) для мониторинга транзакций клиентов. В первую очередь специалисты по бухгалтерскому учету используют это программное обеспечение для управления доходами, а менеджеры по продажам используют его для оценки эффективности своих стратегий продаж. Это программное обеспечение может предлагаться как отдельное решение или быть интегрировано в программное обеспечение платежного шлюза. Кроме того, программное обеспечение для управления подписками и платформы электронной коммерции часто включают в себя функции анализа платежей.