Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Менеджеры паролей - Самые популярные приложения - Коста-Рика
Менеджеры паролей — это безопасные цифровые инструменты, предназначенные для хранения и систематизации конфиденциальной информации для входа, такой как имена пользователей и пароли, для различных учетных записей в Интернете. Они повышают безопасность в Интернете, генерируя сложные и уникальные пароли, снижая риск утечки данных и несанкционированного доступа. Менеджеры паролей также предлагают такие функции, как зашифрованное хранение, автоматическое заполнение форм и безопасный обмен паролями, оптимизируя работу пользователя, уделяя при этом приоритет защите личной и конфиденциальной информации.
Отправить новое приложение
NordPass
nordpass.com
NordPass — это собственный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Он призван помочь пользователям систематизировать свои пароли и заметки, храня их в одном месте — зашифрованном хранилище паролей. Эта услуга доступна как в бесплатной, так и в премиальной версиях, хотя в бесплатной версии отсутств...
LastPass
lastpass.com
LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...
Google Password Manager
passwords.google
Управляйте сохраненными паролями в Android или Chrome. Они надежно хранятся в вашей учетной записи Google и доступны на всех ваших устройствах.
1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей, разработанный AgileBits Inc. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другой конфиденциальной информации в виртуальном хранилище, заблокированном с помощью главного пароля, защищенного PBKDF2. По умол...
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, ...
Dashlane
dashlane.com
Dashlane — это кроссплатформенный менеджер паролей на основе подписки и приложение для цифрового кошелька, доступное на macOS, Windows, iOS и Android. Dashlane использует модель ценообразования Freemium, которая включает в себя как бесплатный уровень, так и премиальную подписку.
Proton Pass
proton.me
Менеджер паролей с открытым исходным кодом и зашифрованным кодом. Proton Pass защищает ваши пароли и личность с помощью сквозного шифрования. Получите менеджер паролей, созданный учеными, которые встретились в ЦЕРНе за Proton Mail, крупнейшим в мире поставщиком зашифрованной электронной почты. Prot...
Keeper
keepersecurity.com
Миллионы людей и тысячи компаний зависят от платформы безопасности и управления паролями Keeper, которая позволяет управлять, защищать и обеспечивать соблюдение надежных паролей для всех учетных записей сотрудников, приложений и сайтов. Сотрудники могут получить доступ к Keeper напрямую во всех моби...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – безопасное облачное хранилище и менеджер паролей для бизнеса. Максимальная защита: безопасно храните, редактируйте и делитесь документами.
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).
hide.me Password Generator
hide.me
Генератор случайных паролей. Создавайте сложные, надежные и случайные пароли, используя наш высоконадежный генератор паролей.
Avira Password Manager
avira.com
Avira Password Manager ✓ Создает и сохраняет надежные пароли ✓ Автоматически выполняет вход в систему, если хотите ►Узнайте сейчас!
Password Crypt
pcrypt.com
Ваша высокотехнологичная безопасность бесполезна, если ваши пароли слабы. Password Crypt защищает ваши пароли, используя высочайший стандарт шифрования, предоставляя вам полный обзор, контроль и безопасность паролей.
Passpack
passpack.com
Менеджер паролей группы Надежные функции управления паролями Высоконадежная модель с «нулевым разглашением» Наилучшее значение для малого и среднего бизнеса Важность управления паролями группы для бизнеса Безопасный общий доступ к проектам, данным и приложениям имеет решающее значение для обеспечени...
Clipperz
clipperz.is
Онлайн-менеджер паролей и цифровое хранилище, которое ничего не знает о вас и ваших данных. Все, что вы отправляете, шифруется вашим браузером, прежде чем быть…