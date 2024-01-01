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Программное обеспечение для управления партнерами - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва
Программное обеспечение для управления партнерами, иногда называемое управлением взаимоотношениями с партнерами (PRM), предоставляет предприятиям ресурсы для мониторинга партнеров по продажам и филиалов. Это облегчает общение между партнерами и позволяет им получать поддержку от бизнеса. Это программное обеспечение создает индивидуальные частные порталы для каждого партнера, предоставляя доступ к документам, материалам кампании, фондам развития рынка (MDF), возможностям и сделкам.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет вам использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения доходов партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все необходимое для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального време...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam наблюдает за вашей партнерской экосистемой и надежно отображает данные, людей и компании в вашей сети, что ускорит и заключит вашу следующую сделку. Получайте больше дохода от людей и партнеров, которые у вас уже есть, и убедитесь, что ваши команды GTM сосредоточены на правильных партнерск...
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочные партнерские отношения и процветающую экосистему.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Партнерская биржа MeasureMatch — это мощный набор инструментов на рынке профессиональных услуг MeasureMatch для поставщиков SaaS и корпоративного программного обеспечения, позволяющий максимизировать успех клиентов, рост партнеров, продажи и многое другое. Лидеры в области успеха клиентов и партнерс...
Impartner
impartner.com
Impartner — самый быстрорастущий и отмеченный наградами поставщик технологий управления партнерами по сбыту, включая свои флагманские решения для управления взаимоотношениями с партнерами (PRM) и автоматизации маркетинга через каналы (TCMA), которые помогают компаниям по всему миру управлять своими ...
Mindmatrix
amp.vg
С момента своего создания в 1998 году компания Mindmatrix была сосредоточена на том, чтобы помочь компаниям продавать больше и быстрее. Пионер технологий продаж (прямых и косвенных) и маркетинга, сегодня Mindmatrix — единственная компания, предлагающая полностью унифицированную платформу поддержки п...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.