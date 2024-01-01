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Программное обеспечение для управления партнерами - Самые популярные приложения - Австралия
Программное обеспечение для управления партнерами, иногда называемое управлением взаимоотношениями с партнерами (PRM), предоставляет предприятиям ресурсы для мониторинга партнеров по продажам и филиалов. Это облегчает общение между партнерами и позволяет им получать поддержку от бизнеса. Это программное обеспечение создает индивидуальные частные порталы для каждого партнера, предоставляя доступ к документам, материалам кампании, фондам развития рынка (MDF), возможностям и сделкам.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildingfirst — партнерская торговая площадка. Любая компания может создать рынок привилегий, рынок интеграции, рынок реселлеров или рынок услуг за считанные минуты. Мы строим крупнейшую экосистему торговых площадок, через которую каждая B2B-компания может выйти на рынок.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения доходов партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все необходимое для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального време...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam наблюдает за вашей партнерской экосистемой и надежно отображает данные, людей и компании в вашей сети, что ускорит и заключит вашу следующую сделку. Получайте больше дохода от людей и партнеров, которые у вас уже есть, и убедитесь, что ваши команды GTM сосредоточены на правильных партнерск...
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочные партнерские отношения и процветающую экосистему.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Партнерская биржа MeasureMatch — это мощный набор инструментов на рынке профессиональных услуг MeasureMatch для поставщиков SaaS и корпоративного программного обеспечения, позволяющий максимизировать успех клиентов, рост партнеров, продажи и многое другое. Лидеры в области успеха клиентов и партнерс...
Impartner
impartner.com
Impartner — самый быстрорастущий и отмеченный наградами поставщик технологий управления партнерами по сбыту, включая свои флагманские решения для управления взаимоотношениями с партнерами (PRM) и автоматизации маркетинга через каналы (TCMA), которые помогают компаниям по всему миру управлять своими ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет вам использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
Mindmatrix
amp.vg
С момента своего создания в 1998 году компания Mindmatrix была сосредоточена на том, чтобы помочь компаниям продавать больше и быстрее. Пионер технологий продаж (прямых и косвенных) и маркетинга, сегодня Mindmatrix — единственная компания, предлагающая полностью унифицированную платформу поддержки п...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.