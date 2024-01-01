Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для партнерских экосистемных платформ - Самые популярные приложения - Бурунди Самые популярные Недавно добавленные

«Оказывается ли продукт ценным бизнес-союзником? Какова ожидаемая окупаемость инвестиций в продукт для вашей организации, измеряемая в месяцах окупаемости? Интеграция маркетингового программного обеспечения на основе учетных записей и интеграции хранилищ данных, а также рассмотрение вопроса «Имеет ли продукт был хорошим партнером в ведении бизнеса?» определены как основные факторы, значительно повышающие удовлетворенность пользователей продуктами партнерских экосистемных платформ. Эти определения выполняются с помощью алгоритма, который определяет атрибуты, которые с наибольшей вероятностью могут прогнозировать удовлетворенность пользователей в этой категории».