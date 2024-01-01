Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для партнерских экосистемных платформ - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда
«Оказывается ли продукт ценным бизнес-союзником? Какова ожидаемая окупаемость инвестиций в продукт для вашей организации, измеряемая в месяцах окупаемости? Интеграция маркетингового программного обеспечения на основе учетных записей и интеграции хранилищ данных, а также рассмотрение вопроса «Имеет ли продукт был хорошим партнером в ведении бизнеса?» определены как основные факторы, значительно повышающие удовлетворенность пользователей продуктами партнерских экосистемных платформ. Эти определения выполняются с помощью алгоритма, который определяет атрибуты, которые с наибольшей вероятностью могут прогнозировать удовлетворенность пользователей в этой категории».
Отправить новое приложение
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — лидер в области автоматизации партнерских отношений. Платформа Partnerize является единственной в своем роде, предоставляющей полностью интегрированный и всеобъемлющий набор возможностей для обнаружения, найма, оптимизации, оплаты, безопасности бренда и предотвращения мошенничества для ...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения доходов партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все необходимое для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального време...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam наблюдает за вашей партнерской экосистемой и надежно отображает данные, людей и компании в вашей сети, что ускорит и заключит вашу следующую сделку. Получайте больше дохода от людей и партнеров, которые у вас уже есть, и убедитесь, что ваши команды GTM сосредоточены на правильных партнерск...
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочные партнерские отношения и процветающую экосистему.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Партнерская биржа MeasureMatch — это мощный набор инструментов на рынке профессиональных услуг MeasureMatch для поставщиков SaaS и корпоративного программного обеспечения, позволяющий максимизировать успех клиентов, рост партнеров, продажи и многое другое. Лидеры в области успеха клиентов и партнерс...
Impartner
impartner.com
Impartner — самый быстрорастущий и отмеченный наградами поставщик технологий управления партнерами по сбыту, включая свои флагманские решения для управления взаимоотношениями с партнерами (PRM) и автоматизации маркетинга через каналы (TCMA), которые помогают компаниям по всему миру управлять своими ...