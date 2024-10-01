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Собственное медиа-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Дания
Собственные медиа-платформы позволяют компаниям и создателям обмениваться контентом для создания, вовлечения и монетизации аудитории. Эти инструменты предлагают набор функций, предназначенных для размещения различных типов контента, включая статьи, видео, подкасты, прямые трансляции и другие редакционные форматы, на выделенном ресурсе. Создав свойство, пользователи могут использовать принадлежащие им медиа-платформы, чтобы обозначить контент как эксклюзивный для подписчиков, установив прямые отношения со своей аудиторией и в процессе собирая адреса электронной почты. Чтобы улучшить управление контентом и аудиторией, собственные медиа-инструменты интегрируют функции программного обеспечения для распространения контента и платформ взаимодействия с контентом, а также включают функции программного обеспечения для создания контента и инструментов CMS.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать ...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство и цифровые продукты на своем веб-сайте. Создавайте членство для любого продукта, который вам нужен, например, для библиотек контента, сообществ, видео, онлайн-курсов и многого другого, имея при этом 100 % контроль над внешним видом. Работает любая платформа: Squarespace, WordPres...
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, кото...