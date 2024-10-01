Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Собственное медиа-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Джибути Самые популярные Недавно добавленные

Собственные медиа-платформы позволяют компаниям и создателям обмениваться контентом для создания, вовлечения и монетизации аудитории. Эти инструменты предлагают набор функций, предназначенных для размещения различных типов контента, включая статьи, видео, подкасты, прямые трансляции и другие редакционные форматы, на выделенном ресурсе. Создав свойство, пользователи могут использовать принадлежащие им медиа-платформы, чтобы обозначить контент как эксклюзивный для подписчиков, установив прямые отношения со своей аудиторией и в процессе собирая адреса электронной почты. Чтобы улучшить управление контентом и аудиторией, собственные медиа-инструменты интегрируют функции программного обеспечения для распространения контента и платформ взаимодействия с контентом, а также включают функции программного обеспечения для создания контента и инструментов CMS.