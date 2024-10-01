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Поставщики аутплейсмента - Самые популярные приложения - Колумбия
Аутплейсинговые услуги предлагают ценное выходное пособие как сотрудникам, так и компаниям, помогая работодателям эффективно управлять расходами на увольнение, одновременно содействуя плавному переходу сотрудников к новым должностям и организациям. Эти услуги используются организациями для поддержки увольняющихся сотрудников во время их перехода на другую работу. Аутплейсинговые компании предлагают персонализированные программы, оценки и семинары, направленные на развитие таких навыков, как составление резюме и сопроводительных писем, стратегии поиска работы, консультирование и многое другое, гарантируя, что увольняющиеся сотрудники получают всестороннюю помощь на протяжении всего пути перехода к карьере.
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds — это глобальный партнер в области трудоустройства и управления карьерой, который заботится о вас, ваших сотрудниках и бренде вашей компании. Мы сочетаем передовые технологии с персонализированным индивидуальным карьерным коучингом, что позволяет нам предоставлять индивидуальные услуги к...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, соч...