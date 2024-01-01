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Программное обеспечение для отслеживания исходящих звонков - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми
Программное обеспечение для отслеживания исходящих звонков позволяет пользователям совершать прямые звонки потенциальным клиентам, одновременно записывая данные о звонках и потенциальных клиентах. Это решение помогает быстро связаться с потенциальными клиентами и извлечь выгоду из возможностей продаж. Продукты для отслеживания исходящих звонков предлагают функцию вызова одним щелчком мыши для быстрого набора номера, создают местные номера для повышения скорости отклика, а также автоматизируют голосовую почту и последующие электронные письма. Кроме того, эти продукты могут записывать звонки в целях обучения и классифицировать потенциальных клиентов на основе вероятности успешной продажи. Решения для отслеживания исходящих звонков особенно популярны среди внутренних торговых представителей и телемаркетеров.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллектуаль...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
iPlum
iplum.com
iPlum — это первое мобильное решение для профессионалов бизнеса. Он работает на вашем существующем смартфоне без смены оператора связи. Вы получаете отдельную линию с функциями звонков, текстовых сообщений и телефонной системы. Он прост в использовании и оснащен средствами управления корпоративной б...
Ringover
ringover.com
Ringover — это простое в использовании многоканальное облачное коммуникационное решение (звонки, SMS, видеозвонки, электронная почта...), предназначенное для повышения качества обслуживания ваших клиентов и увеличения ваших продаж. Предоставьте своим клиентам и потенциальным клиентам персонализирова...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Zendesk Sell
zendesk.com
Достичь цели по выручке и одновременно обеспечить отличное качество обслуживания клиентов сложно. Zendesk Sell упрощает эту задачу. Zendesk Sell — это современная CRM-система для продаж, которая поможет вам увеличить доход. Она быстро настраивается, интуитивно понятна и проста в использовании. Благо...
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, и...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Salesmate
salesmate.io
Большинство CRM являются жесткими, негибкими и обходятся организациям дорого, а Salesmate решает именно эти болевые точки. Salesmate — это гибкое, настраиваемое и экономичное решение для нескольких команд в вашей организации. Платформа решает эти проблемы, предлагая встроенные инструменты, экономию ...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Ou...
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а так...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...
GoDial
godial.cc
GoDial — это приложение для автоматических звонков, мобильная CRM и программное обеспечение для исходящих звонков для мобильных телезвонков и услуг исходящих звонков. Настройте свой центр исходящих вызовов менее чем за 2 минуты с помощью GoDial. GoDial использует SIM-карту телефона для набора номера...
NeoDove
neodove.com
Единственный телефонный номеронабиратель и CRM, который вам когда-либо понадобится. Полнофункциональная CRM-система для звонков и телефонных звонков для повышения производительности и увеличения продаж.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее б...
Yobi
yobi.app
Все разговоры с клиентами и вашей командой в одном приложении. Yobi централизует все ваши разговоры с клиентами в одном почтовом ящике, независимо от канала, с предпочитаемой вами платформы. Простой и мощный, вы можете общаться со своими клиентами по любому каналу, а также делиться и просматривать р...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — это передовое программное обеспечение для коммуникаций в сфере продаж и мощный дозвонщик. Их платформа и мощный дозвонщик реализуют ваши сценарии во всех точках взаимодействия, помогая вам привлекать в 3 раза больше потенциальных клиентов и клиентов за меньшее время, заключать больше сде...
Tenfold
tenfold.com
Решение SaaS CTI следующего поколения от Tenfold позволяет легко интегрировать существующие платформы телефонии с вашей CRM. С помощью Tenfold вы можете включить полный сбор данных путем автоматической регистрации вызовов в вашей CRM; Повысьте качество обслуживания клиентов с помощью всплывающего ок...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...
Ringy
ringy.com
CRM построена на самом важном – общении! Разговоры стимулируют продажи. Ринги сделает это за вас. Превратите звонки в клиентов с помощью автоматизированной команды продаж в вашем заднем кармане. Ringy — это полноценная CRM-система, предназначенная для поддержки вашей команды, повышения производитель...
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения. В CommPeak мы ставим перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, подобн...
Cordless
cordless.io
Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов универсальное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым тра...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Uptics
uptics.io
Знакомьтесь, Аптикс. Ваше новое секретное оружие, позволяющее доминировать в исходящих продажах, с легкостью назначать в 3 раза больше встреч и заключать больше сделок. Uptics — это простое в использовании программное обеспечение для продаж, которое помогает вам автоматизировать все рутинные, скучны...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator — ведущий поставщик облачных коммуникаций в Индии, обслуживающий более 10 000 компаний, включая NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo и Myntra. Благодаря набору предложений, таких как корпоративная линия, 360-градусное управление кампаниями, Office IVR, аналитика вызовов, облачный колл-центр, к...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
Toky
toky.co
Toky — это полнофункциональная телефонная система для бизнеса, которая позволяет вашим клиентам и команде беспрепятственно общаться через Интернет. Благодаря виртуальным телефонным номерам со всего мира будьте доступны независимо от того, где находится ваша компания. Интеграция с основными CRM и дру...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — это унифицированная облачная коммуникационная платформа нового поколения, эффективная, гибкая и оснащенная необходимыми современными функциями для бизнеса всех типов. Он легко интегрируется с вашими любимыми инструментами и API CRM, позволяя оптимизировать рабочий процесс и автоматизироват...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
Salesfinity
salesfinity.co
ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциал...
Orum
orum.com
Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, позволяющая повысить эффективность продаж, объединить команды и увеличить доход.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратн...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиен...
PBXDom
pbxdom.com
Облачные отчеты PBXDom позволяют легко создавать подробные отчеты о деятельности вашего телефона или колл-центра из любой точки мира; нет необходимости приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Добиться этого можно, установив сборщик PBXDom и подключив АТС или Колл-центр к компь...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...
Sellular
sellular.com
Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную пр...
Teliqon
teliqon.io
Высокоуровневый сервис в сфере облачной связи: мы предоставляем виртуальные номера DID и SIP-транкинг, создание облачной АТС и другие бизнес-решения. Мы предоставляем широкий спектр первоклассных телекоммуникационных инструментов и услуг для увеличения ваших продаж. Наша исключительная помощь позвол...
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегриров...
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI ...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect — это инструмент для ускорения продаж, ориентированный на дозвон с помощью агента. Наша команда опытных агентов просматривает список потенциальных клиентов, которые предоставляют наши клиенты. Агенты перемещаются по телефонным деревьям, оставляют заранее записанные голосовые сообщени...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds — приложение Salesforce №1 для повышения продуктивности продаж. Bloobirds за три минуты превратит ваш Salesforce в потрясающее программное обеспечение для вашего отдела продаж. Путем плавной интеграции звонилки, электронной почты и LinkedIn Bloobirds предлагает полный набор инструментов по...