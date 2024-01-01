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Другое программное обеспечение для синтетических носителей - Самые популярные приложения - Бурунди
Другое программное обеспечение для синтетических медиа относится к множеству инструментов и платформ, предназначенных для создания, манипулирования или генерации синтетического медиа-контента. Синтетические медиа включают в себя различные формы медиа, такие как изображения, видео, аудио и текст, которые генерируются или изменяются с использованием методов искусственного интеллекта (ИИ), таких как машинное обучение, глубокое обучение и обработка естественного языка.
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Arible AI
arible.co
Arible — это генератор аватаров с искусственным интеллектом, который создает высококачественные фотографии и портреты вас, просто общаясь с ботом с искусственным интеллектом. Никакой камеры, фотографа или сложного редактирования не требуется! * Неограниченное количество портретов в высоком разрешен...
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen — это генератор викторин с искусственным интеллектом, позволяющий генерировать различные виды оценок, такие как вопросы с множественным выбором (MCQ), MCQ с несколькими правильными ответами, вопросы «Верно/Неверно», «Заполнение пропусков», «Вопросы высшего порядка», «Вопросы на соответствие...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent — это компания, поддерживаемая Techstars, которая позволяет брендам создавать оптимизированные списки товаров с помощью генеративного искусственного интеллекта. Используя инструмент самообслуживания Ecomtent, клиенты могут: * Создавайте красивые изображения образа жизни продукта. * Мгновенн...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI — это автоматический создатель маркетинговых видеороликов, SaaS-решение на основе искусственного интеллекта. Создает маркетинговые видеоролики только с URL-адресом продукта всего за 1 минуту. Не только десятки коротких маркетинговых видеороликов, но и баннерные изображения всех размеров одно...
Garson.io
garson.io
Garson.io — это помощник по написанию текстов на базе искусственного интеллекта, ориентированный на конфиденциальность, разработанный специально для маркетологов продуктов. Это помогает совершенствовать навыки письма, обеспечивая при этом безопасность конфиденциальных данных. С Garson.io вы можете п...
storywise
storywi.se
Ускорьте написание требований и предоставьте точные предложения, избегая дополнительной работы и обеспечивая большую ясность в разработке. Экономьте время и пишите понятные требования к программному обеспечению. Создание требований к программному обеспечению требует много времени и поэтому часто вы...