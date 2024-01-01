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Другое программное обеспечение для социальных сетей - Самые популярные приложения
«Является ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?» неизменно оказывается решающим аспектом в определении удовлетворенности пользователей другими продуктами социальных сетей. Он отражает степень, в которой продукт облегчает и улучшает бизнес-операции, способствуя чувству сотрудничества и взаимной выгоды между пользователем и продуктом. Кроме того, «простота использования» является ключевым фактором, влияющим на удовлетворенность пользователей. Пользователи ценят интуитивно понятные интерфейсы и оптимизированные функции, которые позволяют им легко ориентироваться в продукте, тем самым максимизируя производительность и сводя к минимуму разочарования. «Качество поддержки» — еще один фундаментальный фактор, определяющий удовлетворенность пользователей. Оперативные и эффективные службы поддержки убеждают пользователей в том, что помощь всегда доступна, когда они сталкиваются с проблемами или требуют разъяснений. Этот фактор в значительной степени способствует повышению доверия пользователей и общей удовлетворенности продуктом. Наконец, «Простота администрирования» играет решающую роль в удовлетворении пользователей, гарантируя, что административные задачи, связанные с управлением продуктом, являются простыми и эффективными. Пользователи ценят функции администрирования, которые упрощают процессы настройки, настройки и обслуживания, позволяя им сосредоточиться на достижении своих целей без ненужных осложнений. Уделяя приоритетное внимание этим четырем факторам — партнерству в бизнесе, простоте использования, качеству поддержки и простоте администрирования — другие продукты для социальных сетей могут оптимизировать удовлетворенность пользователей и способствовать долгосрочному взаимодействию и лояльности среди их пользовательской базы.
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Pictory
pictory.ai
Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Minea
app.minea.com
Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...
HeyLink.me
heylink.me
Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — это цифровой инструмент, который позволяет вам развивать свой бизнес на Pinterest. Pinflux — растущий источник трафика для электронной коммерции, веб-сайтов, блогов и даже социальных сетей. С развитием Pinterest вы можете использовать Pinflux для поиска контента, автоматизации задач и увел...
Hypage
hypage.com
Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.
LiveReacting
livereacting.com
Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.
Collabstr
collabstr.com
Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.
Inksprout
inksprout.co
Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот
Trendsmap
trendsmap.com
Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...
Curator
curator.io
Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy является владельцем или лицензиатом программного обеспечения Dropispy (SaaS). Это инструмент поиска продуктов, который предоставляет своим пользователям миллионы рекламных объявлений, собранных в социальных сетях, включая Facebook. Dropispy позволяет интернет-торговцам находить выигрышные т...
Tweet AI
tweetai.com
Повысьте вовлеченность в социальных сетях и развивайте свой бизнес в Twitter / X TweetAI.com может помочь вам: * Отдельные твиты: вдохновите свой следующий твит за считанные секунды. * Темы: вдохновляйте свои темы. * Ответы: вдохновляйте на ответы одним щелчком мыши с помощью нашего БЕСПЛАТНОГО рас...
Growapp
growapp.digital
Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значи...
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом в отрасли.
Spikerz
spikerz.com
Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — это премиальная служба маркетинга и развития в социальных сетях, которая автоматизирует вашу активность в социальных сетях и увеличивает ваше присутствие в Интернете. Somiibo работает на основе взаимных отношений, то есть взаимодействует с другими пользователями для получения социальных си...
Rav
rav.ai
RAV.AI стремится произвести революцию в редактировании и публикации видео с помощью искусственного интеллекта. RAV.AI — это сервис редактирования видео на базе искусственного интеллекта, который использует передовые и профессиональные методы обработки аудио и видео, чтобы сделать ваше видео професси...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare поможет вам заставить аудиторию делиться вашим контентом наилучшим образом — так, как вы хотите, чтобы им делились!
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.
SellitPics
getselli.in
SellitPics — это онлайн-программное обеспечение, которое создает автоматические гиперперсонализированные графические сообщения, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить продажи на Facebook, LinkedIn, по электронной почте, а также на ваших целевых страницах. Ключевые особенности SellitPics: * Отп...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — это ссылка на инструмент создания био для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории с ваши...
Promolta
promolta.com
Promolta.com — это платформа самообслуживания для распространения видео. Запатентованная технология Promolta распространяет ваши видео в целевых блогах, сайтах, играх, приложениях и социальных сетях.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps предлагает наиболее эффективный способ ускорить рост вашего канала Twitch. Устраняя сложности, связанные с традиционными ботами для просмотра, это способствует органическому расширению вашего канала. Вот краткий обзор того, как ViewerApps может изменить ваше присутствие на Twitch: * Служ...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder — это самое мощное программное обеспечение для автоматизации видеомаркетинга и публикации, которое может принести вам бесплатный трафик с нескольких платформ. Синдикация видео — это мощная стратегия, а VideoSeeder — единственная платформа для распространения, имеющая все преимущества и н...
UniLink
unilink.us
UniLink — это решение для деловых и личных аккаунтов Instagram, позволяющее писать более привлекательные подписи, добавлять несколько ссылок и перенаправлять целевую аудиторию. UniLink помогает вам создать целевую страницу, пригодную для покупок, и получать заказы в таблицу Google.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.
InstaPlug
instaplug.app
Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!
elv.ai
elv.ai
Мы объединяем возможности искусственного интеллекта и обученных модераторов-людей, чтобы способствовать безопасным и вежливым онлайн-дискуссиям в профилях социальных сетей и на веб-сайтах. ИИ автоматически обнаруживает и скрывает вредоносные комментарии, а модераторы-люди защищают свободу слова, пре...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вы устали целый день отвечать на одни и те же повторяющиеся вопросы от своих клиентов? Вы устали не ложиться спать поздно ночью, проверяя сообщения клиентов? Тысячи данных постоянно кружат над вами мозговой штурм? Ну, больше не беспокойтесь! Мы создали и получили расширенные разрешения от Facebook, ...
Brolly
brolly.com.au
Brolly — это первый в Австралии инструмент архивирования социальных сетей, созданный с учетом требований правительства. Компания Brolly была создана в Мельбурне, чтобы предоставить простое инновационное решение для архивирования, соответствующее стандартам соответствия, включая хранение данных в Авс...
Brandle
brandle.net
Brandle стремится предоставить компаниям комплексную систему для управления свойствами своих брендов, индивидуальностью и отношениями в Интернете и во всех основных социальных сетях, включая Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK и другие. Миссия Brandle — быть надежным источником управ...
WebPurify
webpurify.com
WebPurify дает сообществам возможность быть лучшими с помощью масштабируемых гибридных решений для модерации искусственного интеллекта и человеческого контента для ведущих мировых брендов. Обеспечение положительного пользовательского опыта для миллионов клиентов, от торговых площадок до метавселенно...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — это инновационный инструмент, созданный на основе передовых технологий искусственного интеллекта и мощной стратегии Dream100 Engagement. Используется для взаимодействия с публикациями Dream100 в LinkedIn (создатели LinkedIn, которые могут влиять на нишевых клиентов Dream) с человечески...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — ведущее цифровое агентство YouTube, работающее с ведущими европейскими брендами. На сегодняшний день в общей сложности более 160 видеороликов с брендированным контентом собрали более 55 миллионов естественных просмотров для своих клиентов. Мы работаем со всеми секторами промышленности, вклю...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social помогает повысить вашу узнаваемость и привлечь новых клиентов в Instagram.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...
Postwise
postwise.ai
Встречайте Postwise, решение на базе искусственного интеллекта для создания идеального поста в социальных сетях. Повысьте свою вовлеченность и охват в социальных сетях с помощью новейшего искусственного интеллекта, обученного исключительно на самых эффективных постах в мире. Присоединяйтесь к тыся...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
SocialWall Pro предоставляет социальные стены для охвата, вовлечения и соединения живой аудитории на мероприятиях, встречах, конференциях, активации бренда и в Интернете. Наше полнофункциональное решение улучшает вашу социальную стратегию и дает результаты с помощью мощных инструментов, включая гейм...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee — это веб-платформа, использующая модель краудсорсинга для создания НАСТОЯЩЕГО шума в социальных сетях о качественном контенте с таких сайтов, как Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest и Google+. Основная идея заключается в том, что вы просматриваете панель пользователя в поис...