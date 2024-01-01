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Другое программное обеспечение для социальных сетей - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса
«Является ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?» неизменно оказывается решающим аспектом в определении удовлетворенности пользователей другими продуктами социальных сетей. Он отражает степень, в которой продукт облегчает и улучшает бизнес-операции, способствуя чувству сотрудничества и взаимной выгоды между пользователем и продуктом. Кроме того, «простота использования» является ключевым фактором, влияющим на удовлетворенность пользователей. Пользователи ценят интуитивно понятные интерфейсы и оптимизированные функции, которые позволяют им легко ориентироваться в продукте, тем самым максимизируя производительность и сводя к минимуму разочарования. «Качество поддержки» — еще один фундаментальный фактор, определяющий удовлетворенность пользователей. Оперативные и эффективные службы поддержки убеждают пользователей в том, что помощь всегда доступна, когда они сталкиваются с проблемами или требуют разъяснений. Этот фактор в значительной степени способствует повышению доверия пользователей и общей удовлетворенности продуктом. Наконец, «Простота администрирования» играет решающую роль в удовлетворении пользователей, гарантируя, что административные задачи, связанные с управлением продуктом, являются простыми и эффективными. Пользователи ценят функции администрирования, которые упрощают процессы настройки, настройки и обслуживания, позволяя им сосредоточиться на достижении своих целей без ненужных осложнений. Уделяя приоритетное внимание этим четырем факторам — партнерству в бизнесе, простоте использования, качеству поддержки и простоте администрирования — другие продукты социальных сетей могут оптимизировать удовлетворенность пользователей и способствовать долгосрочному взаимодействию и лояльности среди своей пользовательской базы.
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Pictory
pictory.ai
Pictory — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для простого и эффективного создания и редактирования видео. Он позволяет пользователям любого уровня подготовки создавать видео профессионального качества с использованием текста без необходимости загрузки программного обес...
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта. SubMagic — это инструмент, который использует искусственный интеллект для создания самых захватывающих субтитров всего за две минуты. Загрузите видео, адаптированное, с субтитрами и загрузите свое видео, готовое к ...
Minea
app.minea.com
Minea предоставляет продавцам беспрецедентную информацию, обеспечивая стратегические решения для их онлайн-бизнеса. От исследования продукта до успешного запуска магазина — Minea предоставляет электронным торговцам точность, основанную на данных, делая электронную коммерцию доступной для всех.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link вы м...
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Inflact
inflact.com
Inflact — независимое digital-агентство, предоставляющее различные способы продвижения в Instagram. И мы диктуем правила развития Instagram уже 7 лет! Inflact — это бот для Instagram, работающий на базе искусственного интеллекта. Это помогает получить больше реальных подписчиков, мгновенных лайков...
Predis
predis.ai
Predis.ai — это единственный инструмент управления социальными сетями с искусственным интеллектом, который вам нужен для разработки, создания и публикации контента для вашего бизнеса. Раскройте возможности искусственного интеллекта, чтобы легко проводить мозговые штурмы, создавать и оптимизировать ...
Social Champ
socialchamp.io
Social Champ — это БЕСПЛАТНОЕ универсальное цифровое решение для управления и автоматизации социальных сетей, позволяющее оптимизировать работу всех основных социальных сетей. Social Champ — лучший способ управлять всеми вашими усилиями в социальных сетях, ежедневными публикациями, A/B-тестированием...
HeyLink.me
heylink.me
HeyLink.me — это платформа управления ссылками нового поколения, предлагающая инструменты монетизации в социальных сетях: электронная коммерция с мгновенными покупками, аналитика на основе искусственного интеллекта, рекламные функции, NFT и криптоссылки.
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные публикации со статическими изображениями, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux — это цифровой инструмент, который позволяет вам развивать свой бизнес на Pinterest. Pinflux — растущий источник трафика для электронной коммерции, веб-сайтов, блогов и даже социальных сетей. С развитием Pinterest вы можете использовать Pinflux для поиска контента, автоматизации задач и увел...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.
Blog2Social
blog2social.com
Blog2Social — это универсальное решение для автоматизации социальных сетей для сотрудников и команд социальных сетей, маркетологов, владельцев малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, корпоративных блогов, агентств и предприятий любого размера. Blog2Social доступен как плагин WordPress или к...
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — это самый попу...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare поможет вам заставить аудиторию делиться вашим контентом наилучшим образом — так, как вы хотите, чтобы им делились!
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значи...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...
Hypage
hypage.com
Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.
Collabstr
collabstr.com
Collabstr — это торговая площадка для поиска и найма влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube. Легко находите тысячи создателей контента и платите им напрямую через Collabstr.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...
Inksprout
inksprout.co
Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.
Postwise
postwise.ai
Postwise — это мощный инструмент управления Twitter на основе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям писать, планировать и расширять свое присутствие на платформе. Функция AI Tweet Writer позволяет пользователям быстро создавать привлекательные твиты, соответствующие их бренду и ...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio имеет ограничение в одну ссылку, LINKTUBE постоянно разрешает его и позволяет добавлять несколько ссылок в INSTAGRAM BIO. LinkTube — это ваша персонализированная целевая страница, которая может легко увеличить трафик, видимость и вовлеченность всего вашего контента. В конечном счет...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот
LiveReacting
livereacting.com
LiveReacting — это технологическая платформа искусственного интеллекта, созданная для того, чтобы сделать прямые трансляции более интерактивными и увлекательными. Он предоставляет виртуальный хост с искусственным интеллектом для автоматизации ваших живых выступлений, устраняя необходимость в ведущем...
UniLink
unilink.us
UniLink — это решение для деловых и личных аккаунтов Instagram, позволяющее писать более привлекательные подписи, добавлять несколько ссылок и перенаправлять целевую аудиторию. UniLink помогает вам создать целевую страницу, пригодную для покупок, и получать заказы в таблицу Google.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом отрасли.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy является владельцем или лицензиатом программного обеспечения Dropispy (SaaS). Это инструмент поиска продуктов, который предоставляет своим пользователям миллионы рекламных объявлений, собранных в социальных сетях, включая Facebook. Dropispy позволяет интернет-торговцам находить выигрышные т...
Ayrshare
ayrshare.com
API-интерфейсы Ayrshare обеспечивают базовую инфраструктуру для публикации, управления и аналитики в социальных сетях. API Ayrshare позаботится об инфраструктуре социальных сетей, поэтому вам не придется этого делать. Ваша команда может сосредоточиться на создании вашего продукта, а не на объединен...
Curator
curator.io
Curator.io — это бесплатный брендированный агрегатор социальных сетей с офисами в Калифорнии и Сиднее. Куратор объединяет ваши медиаканалы в увлекательный поток, который можно встроить куда угодно.
Trendsmap
trendsmap.com
Trendsmap анализирует и отображает местные тенденции Твиттера в режиме реального времени. Мы предлагаем различные индивидуальные и корпоративные продукты и решения, такие как аналитика, информационные панели, каналы данных и визуализации. Примеры использования включают в себя: - Мониторинг трендо...
Dubb
dubb.com
Dubb — это система продаж видео, основанная в 2018 году, которая предлагает бизнес-пользователям платформу для отправки персонализированных, отслеживаемых видеороликов. Компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, была основана глубокими технологами, специализирующимися в области автоматизации маркетинга...
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps предлагает наиболее эффективный способ ускорить рост вашего канала Twitch. Устраняя сложности, связанные с традиционными ботами для просмотра, это способствует органическому расширению вашего канала. Вот краткий обзор того, как ViewerApps может изменить ваше присутствие на Twitch: * Слу...
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Automation: Социальные сети определенно способны охватить миллионы людей по всему миру. Будучи маркетологом в социальных сетях, разве вам не хотелось бы иметь несколько дополнительных часов в день? Мы точно знаем, что ...
Tweet AI
tweetai.com
Повысьте вовлеченность в социальных сетях и развивайте свой бизнес в Twitter / X TweetAI.com может помочь вам: * Отдельные твиты: вдохновите свой следующий твит за считанные секунды. * Темы: вдохновляйте свои темы. * Ответы: вдохновляйте на ответы одним щелчком мыши с помощью нашего БЕСПЛАТНОГО рас...
Growapp
growapp.digital
Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee — это веб-платформа, использующая модель краудсорсинга для создания НАСТОЯЩЕГО шума в социальных сетях о качественном контенте с таких сайтов, как Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest и Google+. Основная идея заключается в том, что вы просматриваете панель пользователя в поис...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — это агрегатор социальных сетей, который собирает и отображает интересный пользовательский контент из любых социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb и 21+ Networks. Кураторский контент затем встраивается через виджеты в виде индивиду...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вы устали целый день отвечать на одни и те же повторяющиеся вопросы от своих клиентов? Вы устали не ложиться спать поздно ночью, проверяя личные сообщения от клиентов? Тысячи данных постоянно кружат над вами мозговой штурм? Ну, больше не беспокойтесь! Мы создали и получили расширенные разрешения от ...
Brandle
brandle.net
Brandle стремится предоставить компаниям комплексную систему для управления свойствами своих брендов, индивидуальностью и отношениями в Интернете и во всех основных социальных сетях, включая Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK и другие. Миссия Brandle — быть надежным источником управ...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, блокировок и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью ...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo — это премиальная служба маркетинга и развития в социальных сетях, которая автоматизирует вашу активность в социальных сетях и увеличивает ваше присутствие в Интернете. Somiibo работает на основе взаимных отношений, то есть взаимодействует с другими пользователями для получения социальных си...
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch — поставщик решений для социальных продаж B2B, призванный помогать предприятиям использовать возможности социальных сетей для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Наша команда экспертов глубоко понимает уникальные проблемы и возможности, с которыми B2B-компании сталкиваются...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — это ссылка на инструмент создания биографии для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории ...
Promolta
promolta.com
Promolta.com — это платформа самообслуживания для распространения видео. Запатентованная технология Promolta распространяет ваши видео в целевых блогах, сайтах, играх, приложениях и социальных сетях.
InstaPlug
instaplug.app
Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!
Rav
rav.ai
RAV.AI стремится произвести революцию в редактировании и публикации видео с помощью искусственного интеллекта. RAV.AI — это сервис редактирования видео на базе искусственного интеллекта, который использует передовые и профессиональные методы обработки аудио и видео, чтобы сделать ваше видео професси...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai — это инновационный инструмент, созданный на основе передовых технологий искусственного интеллекта и мощной стратегии Dream100 Engagement. Используется для взаимодействия с публикациями Dream100 в LinkedIn (создатели LinkedIn, которые могут влиять на нишевых клиентов Dream) с человечески...
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram создает мощные инструменты, которые помогут авторам аудиокреативов привлечь аудиторию, которой заслуживает их подкаст, с помощью социального видео. Audiogram преобразует ваши лучшие аудиомоменты в увлекательные аудиограммы. * Привлекайте новых слушателей. Спустя более 1000 подкастов мы у...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo — ведущее цифровое агентство YouTube, работающее с ведущими европейскими брендами. На сегодняшний день в общей сложности более 160 видеороликов с брендированным контентом собрали более 55 миллионов естественных просмотров для своих клиентов. Мы работаем со всеми секторами промышленности, вклю...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social помогает повысить вашу узнаваемость и привлечь новых клиентов в Instagram.
MyTweetAlerts
mytweetalerts.com
MyTweetAlerts — это ваш личный помощник в Твиттере, созданный для поиска и доставки наиболее важных для вас твитов.
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...