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Другое программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения

«Другое программное обеспечение для розничной торговли» обычно относится к ряду программных решений, которые поддерживают различные аспекты розничных операций, но не попадают в более общепризнанные или специализированные категории, такие как системы точек продаж (POS), управление запасами или платформы электронной коммерции.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM от Salsify обеспечивает покупателям тот опыт, который нужен покупателям на каждом этапе пути к покупке, где бы они ни находились на цифровой полке.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — это облачное программное решение, которое выводит продажи на новый уровень благодаря персонализации и возможностям онлайн-платежей, которые упрощают завершение продажи. Воспользуйтесь преимуществами наших легко распространяемых, настраиваемых предложений, заказов, счетов-фактур и мног...

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Выйдите за рамки кнопки «купить». Создавайте лояльных клиентов с помощью удобного отслеживания заказов после покупки, обмена сообщениями и возврата.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Независимо от того, работаете ли вы с Lowe's, Home Depot, LL Flooring или ведете независимый монтажный бизнес, ProjectsForce поможет вам автоматизировать все ваши сервисные операции. Он специально разработан для интеграции с крупными розничными торговцами и легко настраивается в соответствии с вашим...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet — это современное комплексное бэк-офисное приложение для розничных продавцов C-Store/Gas, торговых марок и дистрибьюторов.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf работает с предприятиями, которым требуется решение для финансирования POS. Компания предоставляет простую в использовании веб-платформу, которая соединяет покупателей магазинов с широкой сетью кредитования. Компании, не имеющие решения по финансированию, знают, что они теряют продажи, поско...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree — это универсальная технологическая платформа для франчайзинга, разработанная специально для развивающихся франчайзинговых компаний, стремящихся к масштабированию без ущерба для обещаний своего бренда, что упрощает процесс открытия и управления точками продаж. Простая в использовании техн...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale — это интегрированный набор инструментов для оптовых покупателей и продавцов, призванный сделать B2B-продажи максимально удобными для пользователей без ущерба для мощности и гибкости.

Auror

Auror

auror.co

Платформа для ритейлеров ориентирована на повышение безопасности, производительности и прибыльности. Auror используется ведущими группами по предотвращению потерь в тысячах магазинов.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixable — это облачное программное обеспечение для управления услугами, которое помогает автоматизировать процессы ремонта. Мы автоматизируем 80 % рабочего процесса ремонта, чтобы вы могли сократить время выполнения работ, улучшить качество обслуживания и повысить уровень удовлетворенности клиентов....

PayRange

PayRange

payrange.com

С помощью PayRange вы можете сделать каждую точку взаимодействия с потребителем незабываемой. Прием мобильных платежей — это только начало. Сервис на основе приложений открывает новые возможности для оптимизации операций, увеличения продаж и повышения лояльности потребителей.

EQL

EQL

eql.com

EQL — это комплексное коммерческое решение, которое помогает брендам создавать незабываемые впечатления от запуска своих востребованных продуктов, одновременно предоставляя поклонникам более легкий доступ к продуктам, которые им нравятся. Слишком долго технологии электронной коммерции не могли удовл...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных р...

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...

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