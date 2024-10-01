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Другое программное обеспечение для связей с общественностью - Самые популярные приложения - Колумбия
В этом разделе представлены продукты, имеющие отношение к связям с общественностью, которые не вписываются в существующие категории программного обеспечения на G2 Crowd. Связи с общественностью включают в себя широкий спектр инструментов, в том числе те, которые поддерживают обширные стратегии PR и СМИ, такие как программное обеспечение для распространения PR и платформы управления контентом для оптимизации рабочих процессов с контентом. Однако зачастую существуют недооцененные инструменты, предназначенные для помощи репортерам и средствам массовой информации. Эти инструменты облегчают выполнение различных задач, включая предоставление достоверных ответов на запросы журналистов, составление портфолио репортажей для СМИ и мониторинг PR-деятельности. Они эффективно устраняют пробелы в инструментарии по связям с общественностью. В любой PR-стратегии инструменты связей с общественностью играют жизненно важную роль. Крайне важно начать с основополагающих аспектов, таких как понимание личности вашего покупателя и создание привлекательных пресс-релизов, адаптированных к ним. Эти основы составляют основу прочной PR-стратегии.
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Press Kite
presskite.com
Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.
Screeners.com
screeners.com
Screeners дает рецензентам то, о чем они просят: единственное, безопасное и простое место для предварительного просмотра предварительного контента. Специалисты по скринингу освобождают PR-команды для того, чтобы они могли делать то, что у них получается лучше всего – создавать ажиотаж и обеспечивать...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted — это бесплатная платформа, которая помогает журналистам связываться и сотрудничать с профильными экспертами (и PR-специалистами, которые их представляют), когда они работают над материалом. В нашей частной сети журналисты могут задавать вопросы, просматривать несколько тезисов и отключать зв...
Rolli
rolliapp.com
Ролли выпустил первую и единственную услугу Newsroom as a Service™, предоставляющую журналистам передовые инструменты для поиска проверенных экспертов и новостных событий.
RepTrak
reptrak.com
RepTrak — это единственная программная платформа, которая обеспечивает 360-градусное представление о динамичной репутации вашего бренда (уникальной для вашей компании), предоставляя вашему CCO и руководителям коммуникаций важную информацию. Он предоставляет целостную универсальную информационную пан...
ClipSource
clipsource.com
Медиацентр Clipsource — единственная платформа для распространения PR, специально разработанная для упрощения обмена новостями и контентом для индустрии СМИ и развлечений. Это универсальное решение поможет вам обеспечить более широкое освещение ваших телепрограмм, фильмов и книг, упрощая распростран...
Whitefriar
whitefriar.com
Будьте представлены в публикациях первого уровня с одной информационной панели. Вы можете оптимизировать свои PR-усилия с помощью нашей интегрированной платформы, гарантируя, что ваши истории без труда попадут в ведущие средства массовой информации.
Linkby
linkby.com
Улучшите новости о своем бренде и общайтесь с издателями премиум-класса с помощью наших решений по повышению эффективности, основанных на CPC и CPM. Сделайте свой бренд знаменитым с помощью пресс-релизов с оплатой за клик, отправляемых ведущим издательским брендам мира.
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero берет всю эту информацию и создает для вас размещенный пресс-кит, где журналисты могут найти все, что им нужно, чтобы написать о вас.
OnFrontiers
onfrontiers.com
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