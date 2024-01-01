Магазин приложений для веб-приложений
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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Другое маркетинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения
Основными факторами удовлетворенности пользователей другими маркетинговыми продуктами являются «Был ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?», «Простота администрирования», «Простота использования» и «Качество поддержки». Эти факторы определяются с помощью алгоритма, который отдает приоритет атрибутам, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
Short.io
short.io
Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.
Revue
getrevue.co
Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.
Radio.co
radio.co
Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
WANotifier
wanotifier.com
Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — это решение для автоматизации маркетинга WhatsApp для электронной коммерции, созданное на основе официального API WhatsApp. Платформа также предоставляет платформу CRM и обслуживания клиентов в WhatsApp для улучшения управления продажами и поддержкой клиентов через WhatsApp. Основные ...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Инструмент проверки электронной почты основан на SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электронной почты....
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Echo AI
echoai.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
Shared Domains
shared.domains
Обратные ссылки на домашнюю страницу Получите ценную обратную ссылку на домашнюю страницу, начиная с 50 долларов в год. Мы искали лучший способ получить наиболее ценные обратные ссылки по низкой цене для повышения рейтинга наших сайтов. Другими словами, за 150 долларов вы получаете обратную ссылку с...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave помогает компаниям повысить вовлеченность и конверсию, предоставляя гиперперсонализированные изображения, GIF-файлы и интерактивные видео на веб-страницах на протяжении всего пути клиента. Более 1500+ отделов продаж и маркетинга доверяют нам решение своих задач по персонализации электронной...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
Shoutcast
shoutcast.com
Легко транслируйте и монетизируйте свои радиостанции Начните получать доход в один клик
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
eKyte
ekyte.com
eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
Intract
intract.io
Intract — это аналитический пакет Web3 для развития проектов и сообществ Web3. Intract предоставляет облачное программное обеспечение для маркетинга Web3, которое позволяет проектам и сообществам привлекать участников с помощью маркетинговой информации, основанной на данных. Наша платформа включает ...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервис разработки микросайтов для Instagram. Это позволит вам добавить все способы связи с вами на одной странице. Эту ссылку вы можете добавить в свою биографию в Instagram. Теперь ваша аудитория сможет быстро связаться с вами в мессенджерах, социальных сетях, а также получить дополнител...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...
Purlem
purlem.com
Укрепите отношения со своими клиентами, создав уникальную веб-страницу для каждого человека в вашем списке, что позволит вам взаимодействовать с ними на индивидуальном уровне 1:1. Мы — простой и экономичный мост в дивный новый мир персонализированного маркетинга.
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — это запатентованная аналитическая платформа, которая включает в себя механизм корпоративных опросов, неявное тестирование и технологию веб-камеры на базе искусственного интеллекта для отслеживания движений глаз и измерения эмоций.
E-goi
e-goi.com
E-goi — это инструмент автоматизации омниканального маркетинга с более чем 700 000 пользователей по всему миру, который позволяет любой компании (от микроблоггера до гигантской транснациональной корпорации) управлять всем циклом продаж, от сбора потенциальных клиентов до конверсии и лояльности клиен...
QApop
qapop.com
QApop поможет вам использовать Quora в качестве маркетингового канала. С помощью вашего маркетингового инструмента вы можете: - Находить лучшие вопросы о Quora. - ИИ поможет вам отвечать на вопросы за считанные минуты. - Отслеживать вопросы, на которые нет ответа, с помощью сотен просмотров. Quora —...
Multiview
multiview.com
VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.
Beams
beams.fm
Beams: собирайте достоверные отзывы с помощью голоса
redirection.io
redirection.io
redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.
Promoly
promo.ly
Promoly отправляет музыку прямо в почтовый ящик ваших получателей. Отслеживайте, когда они открываются, воспроизводятся, загружаются и оставляют отзывы по промо-кампаниям. Затем наблюдайте за результатами в режиме реального времени.
LeadrPro
leadrpro.com
Получайте деньги за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.
Ermes
ermes.ai
ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 м...
Dizply
dizply.com
Dizply — это приложение, которое упрощает процесс управления и создания форматов рекламы для рекламных агентств, медиа-домов и фрилансеров. Он позволяет пользователям создавать кампании, содержащие все форматы, необходимые для проведения онлайн-кампании: баннеры HTML5, статические баннеры (jpg, png,...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...
Wriber
wriber.com
Wriber — это программное обеспечение для создания контента, позволяющее пользователям писать содержательный контент с использованием искусственного интеллекта.
WebFeedback
webfeedback.io
WebFeedback — это интуитивно понятный, наглядный и простой в использовании (и настройке — всего за 4 шага) инструмент, позволяющий выявить потребности посетителей веб-сайта, запросить обратную связь, чтобы действительно понять потребности ваших посетителей, а также предоставить правильное руководств...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...