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Другое маркетинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Белиз
Основными факторами удовлетворенности пользователей другими маркетинговыми продуктами являются «Был ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?», «Простота администрирования», «Простота использования» и «Качество поддержки». Эти факторы определяются с помощью алгоритма, который отдает приоритет атрибутам, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, ко...
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это инструмент для сокращения URL-адресов собственных доменов. Создавайте, настраивайте и делитесь короткими фирменными ссылками. Используйте некоторые расширенные функции, такие как таргетинг на страну/регион/мобильные устройства; настроить UTM-теги, срок действия/клоакинг ссылок; примен...
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit. Выявляйте проблемы, которые стоит решить, быстро проверяйте их и находите первых клиентов в интернет-сообществах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
Viral Loops
viral-loops.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью реферальной программы, позволяющей клиентам и подписчикам приглашать друзей и вознаграждать их автоматически, без использования кода. НА ОСНОВЕ ШАБЛОНОВ Мы подготовили для вас шаблоны кампаний, вдохновленные такими великими компаниями, как Dropbox, Airbnb и Mailch...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
QApop
qapop.com
QApop поможет вам использовать Quora в качестве маркетингового канала. С помощью вашего маркетингового инструмента вы можете: - Находить лучшие вопросы о Quora. - Пусть искусственный интеллект поможет вам отвечать на вопросы за считанные минуты. - Отслеживать вопросы, на которые нет ответа, с помощь...
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Radio.co
radio.co
Легко создавайте, управляйте и развивайте свою интернет-радиостанцию — и все это в браузере. Да, открыть радиостанцию может быть непросто. Но Radio.co создала самую интуитивно понятную и мощную радио-платформу для кастинга. Так что вам больше никогда не придется беспокоиться. Всегда. Поскольку м...
Revue
getrevue.co
Revue — это инструмент контент-маркетинга, который помогает пользователю держать подписчиков в курсе самых интересных статей и различного контента по электронной почте.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier — это универсальный маркетинговый инструмент WhatsApp, который позволяет вам использовать API-интерфейсы WhatsApp Cloud для связи с вашими клиентами в WhatsApp с помощью: 1. Массовых маркетинговых широковещательных сообщений и 2. Сообщений с уведомлениями о транзакциях. Просто настройте с...
Intellifluence
intellifluence.com
Высокие затраты и чрезмерный акцент на поддержке знаменитостей не позволяют растущему бизнесу воспользоваться преимуществами маркетинга влияния. Intellifluence позволяет вам напрямую общаться с влиятельными лицами и управлять взаимодействием в одном месте, без необходимости отправлять электронное пи...
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на одном устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — это решение для автоматизации маркетинга WhatsApp для электронной коммерции, созданное на основе официального API WhatsApp. Платформа также предоставляет платформу CRM и обслуживания клиентов в WhatsApp для улучшения управления продажами и поддержкой клиентов через WhatsApp. Основные ...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave помогает компаниям повысить вовлеченность и конверсию, предоставляя гиперперсонализированные изображения, GIF-файлы и интерактивные видео на веб-страницах на протяжении всего пути клиента. Более 1500+ отделов продаж и маркетинга доверяют нам решение своих задач по персонализации электронной...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — универсальный инструмент на базе искусственного интеллекта, позволяющий получать подробную информацию о брендах. Фрилансеры, агентства и предприниматели в области маркетинга могут использовать Branalyzer для получения подробной информации о том, что происходит в Интернете. Сколько ваши ...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Инструмент проверки электронной почты основан на протоколе SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электрон...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP — это недорогой API SERP, предоставляющий чистые и точные данные поисковой выдачи Google для приложений и услуг SEO. VALUE SERP — это недорогой API SERP, предоставляющий чистые и точные данные поисковой выдачи Google для приложений и услуг SEO.
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast предлагает полный набор передовых инструментов и услуг для качественного вещания.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP — это простой в использовании крупномасштабный API SERP для Google. Не имея ограничений по пропускной способности, Scale SERP позволяет легко запрашивать результаты поисковой выдачи в любом масштабе. Присоединяйтесь к сотням клиентов, которые используют Scale SERP, чтобы получать согласов...
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервис разработки микросайтов для Instagram. Это позволит вам добавить все способы связи с вами на одной странице. Эту ссылку вы можете добавить в свою биографию в Instagram. Теперь ваша аудитория сможет быстро связаться с вами в мессенджерах, социальных сетях, а также получить дополнител...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind — один из ведущих поставщиков полностью настраиваемых и бесплатных виджетов, которые можно интегрировать на любой веб-сайт — за считанные минуты! Некоторые из наиболее популярных виджетов включают в себя: RSS Виджет Facebook Виджет Twitter Виджет YouTube Виджет Календаря Google и этот списо...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для повышения влияния социальных сетей.
Shared Domains
shared.domains
Обратные ссылки на домашнюю страницу Получите ценную обратную ссылку на домашнюю страницу, начиная с 50 долларов в год. Мы искали лучший способ получить наиболее ценные обратные ссылки по низкой цене для повышения рейтинга наших сайтов. Другими словами, за 150 долларов вы получаете обратную ссылку с...
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает простой и понятный интерфейс письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Wriber
wriber.com
Wriber — это программное обеспечение для создания контента, позволяющее пользователям писать содержательный контент с использованием искусственного интеллекта.
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — это запатентованная аналитическая платформа, которая включает в себя механизм корпоративных опросов, неявное тестирование и технологию веб-камеры на базе искусственного интеллекта для отслеживания глаз и измерения эмоций.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
Intract
intract.io
Intract — это аналитический пакет Web3 для развития проектов и сообществ Web3. Intract предоставляет облачное программное обеспечение для маркетинга Web3, которое позволяет проектам и сообществам привлекать участников с помощью маркетинговой информации, основанной на данных. Наша платформа включает ...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone — это личный помощник по требованию для выполнения повседневных задач. это помогает занятым людям и семьям освободить свое время и справиться с повседневными задачами. Благодаря индивидуальному подходу и доступу к сети местных специалистов Clevertone предлагает индивидуальные решения, отв...
LinkSpree
linkspree.io
Платформа визуального управления ссылками для оптимизации веб-навигации. LinkSpree использует визуальные информационные панели для организации, доступа и обмена всеми вашими ссылками с одной платформы. Благодаря частным, общим и общедоступным панелям управления управлять любимыми веб-сайтами стало п...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin — это простой программный инструмент, который поможет вам легко (и даже автоматически!) связываться со своими клиентами и запрашивать онлайн-обзор, отправляя простой запрос на отзыв по электронной почте или SMS. Review Robin проведет вашего клиента через каждый этап пути, упрощая и знач...
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink — самый умный в мире инструмент для сокращения URL-адресов. Создавайте ссылки, которые динамически направляют пользователей в разные пункты назначения в зависимости от их устройств, операционных систем, стран и даже даты клика.
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Fix Your Funnel расширяет базовую функциональность Infusionsoft by Keap, включая текстовые сообщения и звонки. Функции включают в себя: * Двустороннюю отправку текстовых сообщений * Автоматические текстовые разговоры для захвата потенциальных клиентов * Обмен сообщениями в Campaign Builder * Отслежи...
eKyte
ekyte.com
eKyte — это новаторское решение для управления цифровым маркетингом. Для отделов бизнес-маркетинга или цифровых агентств. Новичок или опытный. С eKyte ваша команда выбирает стратегию и планирует кампании для своих каналов цифрового маркетинга. Превращает план в задачи одним щелчком мыши. Контролируе...
Beams
beams.fm
Никто не любит тратить время и заполнять скучные формы! Создавайте аудиоопросы, в которых люди отвечают с помощью голосовых записей. Искусственный интеллект Beams объединяет миллионы ответов и превращает их в уникальные идеи. Посетите beams.fm для получения дополнительной информации.
LeadrPro
leadrpro.com
Получайте оплату за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: — онлайн-сообщества — виртуальные мероприятия — поставщиков услуг по поддержке психического здоровья — командное общение — торговлю в реальном времени — церковные службы — образовательные вебинары — потоко...
AgencyApps
agencyapps.com
Наш инструмент для создания постов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта позволяет легко создавать высококачественные и привлекательные публикации в социальных сетях для Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter. Просто введите свой домен, фразу о вашем контенте, вашу профессию и опис...
Purlem
purlem.com
Укрепите отношения со своими клиентами, создав уникальную веб-страницу для каждого человека в вашем списке, что позволит вам взаимодействовать с ними на индивидуальном уровне 1:1. Мы — простой и экономичный мост в дивный новый мир персонализированного маркетинга.