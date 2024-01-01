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Другое маркетинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Ангилья
Основными факторами удовлетворенности пользователей другими маркетинговыми продуктами являются «Был ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?», «Простота администрирования», «Простота использования» и «Качество поддержки». Эти факторы определяются с помощью алгоритма, который отдает приоритет атрибутам, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, ко...
elink.io
elink.io
Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...
Short.io
short.io
Short.io — это инструмент для сокращения URL-адресов собственных доменов. Создавайте, настраивайте и делитесь короткими фирменными ссылками. Используйте некоторые расширенные функции, такие как таргетинг на страну/регион/мобильные устройства; настроить UTM-теги, срок действия/клоакинг ссылок; примен...
GummySearch
gummysearch.com
Исследование аудитории Reddit. Выявляйте проблемы, которые стоит решить, быстро проверяйте их и находите первых клиентов в интернет-сообществах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
Viral Loops
viral-loops.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью реферальной программы, позволяющей клиентам и подписчикам приглашать друзей и вознаграждать их автоматически, без использования кода. НА ОСНОВЕ ШАБЛОНОВ Мы подготовили для вас шаблоны кампаний, вдохновленные такими великими компаниями, как Dropbox, Airbnb и Mailch...
QApop
qapop.com
QApop поможет вам использовать Quora в качестве маркетингового канала. С помощью вашего маркетингового инструмента вы можете: - Находить лучшие вопросы о Quora. - Пусть искусственный интеллект поможет вам отвечать на вопросы за считанные минуты. - Отслеживать вопросы, на которые нет ответа, с помощь...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...
ShareASale
shareasale.com
Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.
Radio.co
radio.co
Легко создавайте, управляйте и развивайте свою интернет-радиостанцию — и все это в браузере. Да, открыть радиостанцию может быть непросто. Но Radio.co создала самую интуитивно понятную и мощную радио-платформу для кастинга. Так что вам больше никогда не придется беспокоиться. Всегда. Поскольку м...
Revue
getrevue.co
Revue — это инструмент контент-маркетинга, который помогает пользователю держать подписчиков в курсе самых интересных статей и различного контента по электронной почте.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.
Chainfuel
chainfuel.com
С помощью мощного телеграм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier — это универсальный маркетинговый инструмент WhatsApp, который позволяет вам использовать API-интерфейсы WhatsApp Cloud для связи с вашими клиентами в WhatsApp с помощью: 1. Массовых маркетинговых широковещательных сообщений и 2. Сообщений с уведомлениями о транзакциях. Просто настройте с...
Intellifluence
intellifluence.com
Высокие затраты и чрезмерный акцент на поддержке знаменитостей не позволяют растущему бизнесу воспользоваться преимуществами маркетинга влияния. Intellifluence позволяет вам напрямую общаться с влиятельными лицами и управлять взаимодействием в одном месте, без необходимости отправлять электронное пи...
Eredom
eredom.com
Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!
RocketLink
rocketlink.io
Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на одном устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — это решение для автоматизации маркетинга WhatsApp для электронной коммерции, созданное на основе официального API WhatsApp. Платформа также предоставляет платформу CRM и обслуживания клиентов в WhatsApp для улучшения управления продажами и поддержкой клиентов через WhatsApp. Основные ...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave помогает компаниям повысить вовлеченность и конверсию, предоставляя гиперперсонализированные изображения, GIF-файлы и интерактивные видео на веб-страницах на протяжении всего пути клиента. Более 1500+ отделов продаж и маркетинга доверяют нам решение своих задач по персонализации электронной...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — универсальный инструмент на базе искусственного интеллекта, позволяющий получать подробную информацию о брендах. Фрилансеры, агентства и предприниматели в области маркетинга могут использовать Branalyzer для получения подробной информации о том, что происходит в Интернете. Сколько ваши ...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
Инструмент проверки электронной почты основан на протоколе SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электрон...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP — это недорогой API SERP, предоставляющий чистые и точные данные поисковой выдачи Google для приложений и услуг SEO. VALUE SERP — это недорогой API SERP, предоставляющий чистые и точные данные поисковой выдачи Google для приложений и услуг SEO.
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast предлагает полный набор передовых инструментов и услуг для качественного вещания.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP — это простой в использовании крупномасштабный API SERP для Google. Не имея ограничений по пропускной способности, Scale SERP позволяет легко запрашивать результаты поисковой выдачи в любом масштабе. Присоединяйтесь к сотням клиентов, которые используют Scale SERP, чтобы получать согласов...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервис разработки микросайтов для Instagram. Это позволит вам добавить все способы связи с вами на одной странице. Эту ссылку вы можете добавить в свою биографию в Instagram. Теперь ваша аудитория сможет быстро связаться с вами в мессенджерах, социальных сетях, а также получить дополнител...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...
Viloud
viloud.tv
Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind — один из ведущих поставщиков полностью настраиваемых и бесплатных виджетов, которые можно интегрировать на любой веб-сайт — за считанные минуты! Некоторые из наиболее популярных виджетов включают в себя: RSS Виджет Facebook Виджет Twitter Виджет YouTube Виджет Календаря Google и этот списо...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для повышения влияния социальных сетей.
Shared Domains
shared.domains
Обратные ссылки на домашнюю страницу Получите ценную обратную ссылку на домашнюю страницу, начиная с 50 долларов в год. Мы искали лучший способ получить наиболее ценные обратные ссылки по низкой цене для повышения рейтинга наших сайтов. Другими словами, за 150 долларов вы получаете обратную ссылку с...
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter предлагает простой и понятный интерфейс письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.
Link Looper
linklooper.com
Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.
GettHit.com
getthit.com
Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...
Wriber
wriber.com
Wriber — это программное обеспечение для создания контента, позволяющее пользователям писать содержательный контент с использованием искусственного интеллекта.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...
SummarAIze
summaraize.com
10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!
Intract
intract.io
Intract — это аналитический пакет Web3 для развития проектов и сообществ Web3. Intract предоставляет облачное программное обеспечение для маркетинга Web3, которое позволяет проектам и сообществам привлекать участников с помощью маркетинговой информации, основанной на данных. Наша платформа включает ...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone — это личный помощник по требованию для выполнения повседневных задач. это помогает занятым людям и семьям освободить свое время и справиться с повседневными задачами. Благодаря индивидуальному подходу и доступу к сети местных специалистов Clevertone предлагает индивидуальные решения, отв...
LinkSpree
linkspree.io
Платформа визуального управления ссылками для оптимизации веб-навигации. LinkSpree использует визуальные информационные панели для организации, доступа и обмена всеми вашими ссылками с одной платформы. Благодаря частным, общим и общедоступным панелям управления управлять любимыми веб-сайтами стало п...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool — это запатентованная аналитическая платформа, которая включает в себя механизм корпоративных опросов, неявное тестирование и технологию веб-камеры на базе искусственного интеллекта для отслеживания глаз и измерения эмоций.
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin — это простой программный инструмент, который поможет вам легко (и даже автоматически!) связываться со своими клиентами и запрашивать онлайн-обзор, отправляя простой запрос на отзыв по электронной почте или SMS. Review Robin проведет вашего клиента через каждый этап пути, упрощая и знач...
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink — самый умный в мире инструмент для сокращения URL-адресов. Создавайте ссылки, которые динамически направляют пользователей в разные пункты назначения в зависимости от их устройств, операционных систем, стран и даже даты клика.
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Fix Your Funnel расширяет базовую функциональность Infusionsoft by Keap, включая текстовые сообщения и звонки. Функции включают в себя: * Двустороннюю отправку текстовых сообщений * Автоматические текстовые разговоры для захвата потенциальных клиентов * Обмен сообщениями в Campaign Builder * Отслежи...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...
eKyte
ekyte.com
eKyte — это новаторское решение для управления цифровым маркетингом. Для отделов бизнес-маркетинга или цифровых агентств. Новичок или опытный. С eKyte ваша команда выбирает стратегию и планирует кампании для своих каналов цифрового маркетинга. Превращает план в задачи одним щелчком мыши. Контролируе...
Beams
beams.fm
Никто не любит тратить время и заполнять скучные формы! Создавайте аудиоопросы, в которых люди отвечают с помощью голосовых записей. Искусственный интеллект Beams объединяет миллионы ответов и превращает их в уникальные идеи. Посетите beams.fm для получения дополнительной информации.
LeadrPro
leadrpro.com
Получайте оплату за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: — онлайн-сообщества — виртуальные мероприятия — поставщиков услуг по поддержке психического здоровья — командное общение — торговлю в реальном времени — церковные службы — образовательные вебинары — потоко...
AgencyApps
agencyapps.com
Наш инструмент для создания постов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта позволяет легко создавать высококачественные и привлекательные публикации в социальных сетях для Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter. Просто введите свой домен, фразу о вашем контенте, вашу профессию и опис...
Purlem
purlem.com
Укрепите отношения со своими клиентами, создав уникальную веб-страницу для каждого человека в вашем списке, что позволит вам взаимодействовать с ними на индивидуальном уровне 1:1. Мы — простой и экономичный мост в дивный новый мир персонализированного маркетинга.