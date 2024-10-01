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Другие поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения - Колумбия

Другие поставщики HR-услуг

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ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — это платформа поведенческого здоровья, предлагающая инновационную и комплексную помощь в области психического здоровья, предназначенную для удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения доступа к нужной поддержке и точного отслеживания. Это стало возможным благодаря цифровой пл...

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Программное обеспечение Sawayo помогает компаниям выполнять обязательства работодателя и предпринимателя. Этот инструмент позволяет управлять документами с контролем возврата в реальном времени и архивированием, защищенным от аудита, юридически совместимым регистрированием рабочего времени сотрудник...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health предлагает корпоративное здравоохранение, основанное на фактических данных, обеспечивая интеграцию здоровья и благополучия австралийскому бизнесу.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health — это комплексная служба психического здоровья, которая предоставляет работодателям и их сотрудникам удобные, высококачественные и доступные ресурсы по психическому здоровью.

Corplife

Corplife

corplife.at

Мы предоставляем программное обеспечение для HR Tech, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а также необ...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С помощью Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить зарплату своим сотрудникам всего за 15 минут.

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