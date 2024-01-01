Другие поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения - Ботсвана

Runa HR

runahr.com

Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С помощью Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить зарплату своим сотрудникам всего за 15 минут.