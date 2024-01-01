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Другое программное обеспечение для управления мероприятиями - Самые популярные приложения - Албания
Удовлетворенность пользователей при управлении другими событиями наиболее положительно зависит от «простоты использования» и «качества поддержки», которые считаются двумя главными факторами. Алгоритм используется для выбора атрибутов в этой категории, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей.
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Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Paperless Post
paperlesspost.com
Настройте онлайн-приглашения, листовки и поздравления, которые отражают ваш личный стиль — для свадеб, праздников, дней рождения и всех важных моментов.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io — это интеллектуальное приложение для передачи звука на выездных и онлайн-мероприятиях. Идеально подходит для: - Синхронного перевода - Экскурсий - Тихих сцен и многого другого. Вы можете использовать любой смартфон, планшет или компьютер. Никакого дополнительного оборудования не требуе...
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic позволяет разработчикам легко настраивать мощную и надежную систему продажи билетов на мероприятия именно так, как они хотят. Для достижения этой цели Ticketmatic предлагает проверенную и многофункциональную систему продажи билетов с полным API, мощными инструментами проектирования, наде...
Elevent
bookelevent.com
Легко находите и бронируйте лучшие виртуальные и личные мероприятия для своей команды или клиентов. Выбирайте виртуальные игры, мероприятия по тимбилдингу, счастливые часы, дегустации еды и многое другое!
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight — это система самообслуживания по продаже билетов на мероприятия и места проведения мероприятий, созданная для организаторов мероприятий.
Jurnee
jurnee.io
Глобальная платформа для всех ваших командных мероприятий. Получите доступ к сотням интересных впечатлений, бронируйте за считанные минуты и оптимизируйте свои внутренние процессы в одном месте. Настройте свои политики, определите свой бюджет и получите доступ к сотням мероприятий, чтобы ваши команд...
Eventors
eventors.com
Идеальная торговая площадка для общения с организаторами мероприятий и площадками ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Неважно, кем вы являетесь поставщиком — или если вы никогда раньше не были продавцом. Если вы можете предоставить миру что-то ценное, вы можете получать за это деньги на Eventors. Любите готовить на г...
EventLink
eventlink.com
EventLink предлагает все: от креативного дизайна и решений для разработки до управления мероприятиями и программами, поддержки поездок, складирования, обучения и разработки инструкций, интеграции мультимедиа и управления активами.
boothX
boothx.app
В современном быстро меняющемся деловом мире эффективное управление событиями имеет важное значение для компаний, позволяющих создавать впечатляющие впечатления и общаться с потенциальными клиентами. С развитием технологий организаторы мероприятий все чаще полагаются на инновационные инструменты для...
PopBookings
popbookings.com
С PopBookings вы можете хранить все в одном месте, чтобы все были на одной волне. Оптимизация бизнес-процессов подбора персонала поможет вам и вашей команде быть организованными. Каждый может ссылаться на одну и ту же информацию в учетной записи. Экономьте время с нашими мощными инструментами.
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com — это платформа для оптимизации веб-приложений и рабочих процессов, которая обеспечивает интеграцию программного обеспечения, полезные данные и фирменный опыт социальных сетей, чтобы сэкономить ваше время, предотвратить ошибки и сократить расходы, связанные с планированием и проведени...
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe — это компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, которая предоставляет современный подход к управлению жильем для мероприятий для организаторов мероприятий, жилищных компаний, организаторов встреч, а также бюро конгрессов и посетителей (CVB). EventPipe — это комплексное реше...
VeeSpaces
veespaces.com
Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации про...
Minimob
minimob.com
Minimob реализует успешные стратегии привлечения пользователей через наш полнофункциональный интерфейс мобильной рекламы. Спросите нас, как!
Inviter
inviter.com
Inviter помогает отправлять видеоприглашения, видеопоздравления друзьям, родственникам, пользователям, подписчикам, подписчикам, сотрудникам и клиентам.
Event Mender
eventmender.com
Мы создаем рыночную площадку для специалистов по организации мероприятий, чтобы помочь им найти подходящую платформу и партнера для своих виртуальных или гибридных мероприятий. Скоро будет еще больше!
CONREGO
conrego.com
CONREGO — это комплексное программное обеспечение для управления мероприятиями, предназначенное для оптимизации и улучшения всего процесса планирования мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и мощным функциям CONREGO позволяет вам легко создавать мероприятия любого масштаба и управлять ими. От о...
Confetti
withconfetti.com
Миссия Confetti — революционизировать индустрию планирования мероприятий, оптимизируя процесс как для организаторов мероприятий, так и для поставщиков, обеспечивая качественный опыт и превосходное обслуживание клиентов. ✨ Мы хотим, чтобы наш опыт сделал жизнь незабываемой и дал возможность организац...
BeatSwitch
beatswitch.com
Модульное программное обеспечение для управления фестивалями и музыкальными событиями, которое позволяет вам управлять фестивальной деятельностью, аккредитацией, командами и артистами.
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace представляет собой революционную виртуальную платформу для проведения торговых выставок, которая позволяет организаторам мероприятий быстро организовывать свои онлайн-мероприятия, используя инновационный и ответственный подход. Его интуитивно понятный, быстрый и полностью автоматизированны...
Summon
getsummon.com
Summon — это комплексное решение для безбилетной парковки, предназначенное для модернизации и упрощения операций в самых разных местах — ресторанах, отелях, мероприятиях, розничной торговле, а также в жилых и коммерческих помещениях. Наша платформа создана для масштабируемости и подходит как для опе...
Spalba
spalba.com
Spalba — это торговая площадка с поддержкой SaaS, упрощающая планирование мероприятий для предприятий. Мы меняем подход к планированию корпоративных мероприятий. Трудности при проведении мероприятия, связанные с поиском места проведения/подходящих поставщиков/подходящего агентства, а также понимание...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp — это центр планирования всей вашей конференции. Больше никаких электронных таблиц и дублирования инструментов. После планирования с помощью SlidesUp все обновляется в одном центральном месте.
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION — это SaaS-платформа с носимыми технологиями NFC и универсальным решением для управления гостями, ориентированная на места проведения и живые мероприятия, позволяющая оцифровать их операции и обеспечить гостям беззаботное пребывание онлайн и/или офлайн, предоставляя расширенную информаци...
Lets.events
lets.events
Lets.events — это удобный и бесплатный инструмент для управления списком гостей и регистрации для организаторов мероприятий, который повышает участие общественности. Мы предоставляем наиболее интуитивно понятный и удобный инструмент управления гостями для мероприятий любого размера. Участников можно...
GuestQueue
guestqueue.com
Полное решение для управления списком гостей на мероприятиях. Нет, серьезно, мы делаем одно дело, и делаем это лучше всех!
GruupMeet
gruupmeet.com
Данные и аналитика в реальном времени. Превосходный уход при сбоях. Платформа событийных коммуникаций. Регистрация на транспорт, туры, мероприятия, обеды.
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove — это платформа самообслуживания, которая позволяет агрегаторам событий, а также национальным и международным некоммерческим организациям организовывать, продвигать и продавать билеты онлайн на ваши виртуальные, гибридные и очные мероприятия и сбор средств. В сочетании с нашими возможнос...
Event Always
eventalways.com
Организуйте свое следующее мероприятие или корпоративную встречу вместе с отмеченной наградами фирмой по организации мероприятий EventAlways. Найдите предстоящие конференции в Мумбаи или где-нибудь поблизости с помощью списков событий EventAlways.
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event — это мобильное программное обеспечение для управления событиями для сотрудников или любых мероприятий в вашей организации. Он автоматизирует приглашения, ответы на вопросы, подробную информацию и указания, а также ресурсы для собраний любого размера.
Sendomatic
sendomatic.com
Sendo Online Invitations помогает отдельным лицам и организациям создавать мероприятия онлайн и управлять ими.
Explori
explori.com
Explori имеет множество уникальных функций, которые позволяют специалистам по организации мероприятий быстро и легко анализировать эффективность своих мероприятий. Создавайте аналитические данные, на которые вы можете с уверенностью полагаться из года в год, и помещайте свои результаты в контекст, с...
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO — технологическая компания, предоставляющая полностью автоматизированный инструмент динамического ценообразования на основе спроса для площадок и организаторов мероприятий. Программное обеспечение DynamO мгновенно увеличивает доход от продажи билетов, помогает распродать все билеты или заполн...
Blerter
blerter.com
Blerter — это простая и удобная в использовании платформа для проведения мероприятий, которая помогает вам централизовать процессы коммуникации, операций и безопасности, объединяя всю вашу команду в одном месте. Оптимизируйте свою доставку, будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так, и повы...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto — это бесплатное программное обеспечение для продажи билетов, которое управляет мероприятиями и продвигает их, продает билеты онлайн и отслеживает, насколько хорошо проходит мероприятие.
Concierge
conciergeteam.co
Команда консьержей помогает менеджерам мероприятий отправлять запланированные и двусторонние текстовые сообщения (SMS) гостям мероприятия.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard — это бесплатный универсальный инструмент для планирования мероприятий и общения, с помощью которого вы можете организовывать мероприятия для групп от 10 до 1000+ с четким списком гостей. Будучи модульной платформой, гостевая доска позволяет вам выбирать именно те инструменты, которые нуж...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch обеспечивает партнерство, оптимизируя процесс спонсорских продаж. Вы можете использовать наши данные для поиска, обнаружения и комплексной проверки брендов. У вас также есть место, где можно продемонстрировать свою презентацию. Пять ключевых преимуществ SponsorPitch: 1. Предоставление в...
Feathr
feathr.co
Feathr — это некоммерческая маркетинговая платформа, специально созданная, чтобы помочь организациям добиться большего влияния и увеличения доходов. Благодаря простым в использовании рекламе, электронной почте, социальным сетям и цифровым инструментам взаимодействия Feathr помогает вам повышать осве...