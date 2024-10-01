Магазин приложений для веб-приложений
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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Другое программное обеспечение для совместной работы - Самые популярные приложения - Кюрасао
Категория «Другое сотрудничество» предназначена для продуктов, которые не вписываются в существующие категории «Совместная работа и производительность». Эти продукты могут быть в развивающихся областях, создавать новые типы программного обеспечения или выполнять нишевые функции, не имея аналогов. В эту категорию входят надстройки или соединители для популярных инструментов совместной работы, а также специализированные инструменты для облегчения определенных типов совместной работы и общения.
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MightyText
mightytext.net
Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.
HackMD
hackmd.io
HackMD — это легкая база знаний для команд и предприятий, позволяющая контролировать вашу документацию. Нашими пользователями являются компании из списка Fortune 500, сообщества Web3, академические и научные учреждения. Разработчикам понравилась интеграция GitHub и Gist, гибкие блоки кода и удобство...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...
Zeplin
zeplin.io
Zeplin — это организованное рабочее пространство для публикации окончательных проектов, где вся команда может совместно создавать красивые продукты. Мы были основаны в 2014 году, и сегодня для нас большая честь поддерживать более 5 миллионов пользователей из тысяч продуктовых команд, включая Apple, ...
Super
super.so
Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.
Abstract
abstract.com
Abstract — это система управления рабочими процессами проектирования с контролем версий, которая обеспечивает беспрепятственное и открытое сотрудничество между командами разработчиков и заинтересованными сторонами организации. Abstract — это источник достоверной информации для всей вашей проектной р...
Monica
monicahq.com
Моника позволяет помнить все о своих близких.
Charli AI
charli.ai
Charli AI — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для обеспечения масштабируемых и надежных операций искусственного интеллекта с особым упором на финансовые услуги. Он использует платформу Ancaeus, чтобы позволить командам выполнять свои задачи с большей эффективностью и точность...
Sympli
sympli.io
Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.
Additor
additor.io
Оставайтесь в синхронизации во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете организовывать различные типы контента и делиться ими, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения и версии.
SessionLab
sessionlab.com
SessionLab помогает фасилитаторам сделать процесс проектирования и проведения семинаров более эффективным, действенным и приятным. Он предлагает современный, мощный и лучший в своем классе планировщик сеансов совместной работы, а также самую полную библиотеку знаний по фасилитации.
Markup.io
markup.io
Верните своей трудолюбивой команде время. MarkUp.io — это платформа для визуального комментирования, которая позволяет лицам, принимающим решения, дизайнерам, маркетологам и всем, кто между ними, делать свою работу максимально эффективно. Наш интуитивно понятный интерфейс позволяет авторам и соавтор...
Bubbles
usebubbles.com
Bubbles дает удаленным командам возможность общаться друг с другом с помощью совместного использования экрана и видео, а не чата или электронной почты, что позволяет пользователям передавать друг другу важный контекст и визуальную обратную связь.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard — это онлайн-программа для раскадровки, которая позволяет быстро и легко создавать раскадровки и делиться ими. MakeStoryboard имеет встроенное приложение и несколько полезных инструментов для быстрого создания раскадровки. Если вы создатель, видеомейкер, сценарист, контент-менеджер ил...
Ayanza
ayanza.com
Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.
Balloon
balloon.app
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
Sendwin
send.win
Sendwin — это инструмент повышения производительности, разработанный для платформы с несколькими входами для управления несколькими учетными записями из одного браузера. Управляйте несколькими учетными записями на любимом веб-сайте из одного браузера. Войдите в несколько учетных записей на одном сай...
Remote Social
remotesocial.io
Remote Social предлагает мощный набор инструментов, призванных помочь командам общаться, развлекаться и строить прочные отношения.
Conferfly
conferfly.com
Программное обеспечение веб-приложения для ваших конференц-залов, работающее с календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly сэкономит время, деньги и сделает ваши встречи более продуктивными. дополнительную информацию можно найти на https://conferfly.com.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — инструмент геймификации, повышающий мотивацию и командные достижения. Сохраняйте целеустремленность своей команды и вместе отмечайте отличные результаты.
Echofin
echofin.com
Echofin — это платформа управления сообществом для финансовых команд, ориентированная на чат. Они предлагают автоматическое управление подписками, интегрированный биллинг, панель мониторинга с показателями бизнес-аналитики и неограниченное количество пользователей/чатов/истории. Echofin также предос...
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe предлагает программное обеспечение для виртуальных совещаний, позволяющее улучшить структуру совещаний. Skreenbe предназначен для всех, кто проводит онлайн-встречи и хочет добавить больше организованности, взаимодействия и эффективности в свои повседневные бизнес-процедуры. Забудьте об унив...
Pandos
pandos.io
Pandos — это универсальная платформа совместного обучения и развития для высшего образования и компаний, которая поддерживает фундаментальные функции совместной работы с помощью нового подхода, такого как формирование команды, управление задачами и коллегиальная оценка. Платформа автоматически генер...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...
Rolepass
rolepass.io
Rolepass — это облачная платформа, которая позволяет пользователям передавать обязанности и ответственность остальной части своей команды, когда члены команды уходят. Rolepass ориентирован на обеспечение беспрепятственной передачи знаний между членами команды и снижение стресса и беспокойства, котор...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset от Krescendo — это настраиваемая платформа управления данными для создания индивидуальных онлайн-приложений для эффективных бизнес-процессов. Замените устаревшие системы или системы на основе электронных таблиц. Упростите сбор информации. Создавайте высококачественные и надежные бизнес-п...
HabitStack
habitstack.com
Программное обеспечение для достижения целей для занятых лидеров. HabitStack поможет вам: - Ставьте кристально ясные цели - Согласуйте свои задачи с этими целями. - Добивайтесь прогресса каждую неделю. Приобретите необычные привычки, которые эффективные лидеры используют для достижения важных цел...
Brandmoxe
brandmoxe.com
Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования и развития стартапов, которое помогает превратить отличные идеи в успешный бизнес.
Suggestion Ox
suggestionox.com
Offerion Ox — это безопасная, надежная, 100% анонимная платформа, которая дает вашим сотрудникам свободу делиться вопросами, высказывать опасения и сообщать о проблемах из своего полностью безопасного и частного цифрового уголка. Ведите анонимные двусторонние беседы, чтобы лучше понять их проблемы, ...
EverAfter
everafter.ai
Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst предоставляет онлайн-пространства для совместной работы, которые выглядят и ощущаются как знакомая среда рабочего стола, что делает совместную работу в Интернете простой, удобной и быстрой. Deskfirst устраняет технологические пробелы, прост в управлении и повышает вовлеченность благодаря м...
Async
async.com
Async — лучший способ вести полностью асинхронное общение на работе. Времена непрерывных встреч прошли. Замените быстрые вызовы и ненужные разговоры вперед и назад асинхронным голосовым обменом сообщениями, созданным с учетом ваших особенностей работы. Прочтите стенограмму. Ответ в любое время. Отпр...