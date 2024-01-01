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Другое программное обеспечение для совместной работы - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина

Категория «Другое сотрудничество» предназначена для продуктов, которые не вписываются в существующие категории «Совместная работа и производительность». Эти продукты могут быть в развивающихся областях, создавать новые типы программного обеспечения или выполнять нишевые функции, не имея аналогов. В эту категорию входят надстройки или соединители для популярных инструментов совместной работы, а также специализированные инструменты для облегчения определенных типов совместной работы и общения.

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MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

HackMD — это легкая база знаний для команд и предприятий, позволяющая контролировать вашу документацию. Нашими пользователями являются компании из списка Fortune 500, сообщества Web3, академические и научные учреждения. Разработчикам понравилась интеграция GitHub и Gist, гибкие блоки кода и удобство...

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Zeplin — это организованное рабочее пространство для публикации окончательных проектов, где вся команда может совместно создавать красивые продукты. Мы были основаны в 2014 году, и сегодня для нас большая честь поддерживать более 5 миллионов пользователей из тысяч продуктовых команд, включая Apple, ...

Super

Super

super.so

Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.

Abstract

Abstract

abstract.com

Abstract — это система управления рабочими процессами проектирования с контролем версий, которая обеспечивает беспрепятственное и открытое сотрудничество между командами разработчиков и заинтересованными сторонами организации. Abstract — это источник достоверной информации для всей вашей проектной р...

Monica

Monica

monicahq.com

Моника позволяет помнить все о своих близких.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Charli AI — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для обеспечения масштабируемых и надежных операций искусственного интеллекта с особым упором на финансовые услуги. Он использует платформу Ancaeus, чтобы позволить командам выполнять свои задачи с большей эффективностью и точность...

Sympli

Sympli

sympli.io

Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.

Additor

Additor

additor.io

Оставайтесь в синхронизации во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете организовывать различные типы контента и делиться ими, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения и версии.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

SessionLab помогает фасилитаторам сделать процесс проектирования и проведения семинаров более эффективным, действенным и приятным. Он предлагает современный, мощный и лучший в своем классе планировщик сеансов совместной работы, а также самую полную библиотеку знаний по фасилитации.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Верните своей трудолюбивой команде время. MarkUp.io — это платформа для визуального комментирования, которая позволяет лицам, принимающим решения, дизайнерам, маркетологам и всем, кто между ними, делать свою работу максимально эффективно. Наш интуитивно понятный интерфейс позволяет авторам и соавтор...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Bubbles дает удаленным командам возможность общаться друг с другом с помощью совместного использования экрана и видео, а не чата или электронной почты, что позволяет пользователям передавать друг другу важный контекст и визуальную обратную связь.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard — это онлайн-программа для раскадровки, которая позволяет быстро и легко создавать раскадровки и делиться ими. MakeStoryboard имеет встроенное приложение и несколько полезных инструментов для быстрого создания раскадровки. Если вы создатель, видеомейкер, сценарист, контент-менеджер ил...

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.

Balloon

Balloon

balloon.app

Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...

Remote Social

Remote Social

remotesocial.io

Remote Social предлагает мощный набор инструментов, призванных помочь командам общаться, развлекаться и строить прочные отношения.

Sendwin

Sendwin

send.win

Sendwin — это инструмент повышения производительности, разработанный для платформы с несколькими входами для управления несколькими учетными записями из одного браузера. Управляйте несколькими учетными записями на любимом веб-сайте из одного браузера. Войдите в несколько учетных записей на одном сай...

Conferfly

Conferfly

conferfly.com

Программное обеспечение веб-приложения для ваших конференц-залов, работающее с календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly сэкономит время, деньги и сделает ваши встречи более продуктивными. дополнительную информацию можно найти на https://conferfly.com.

Pointagram

Pointagram

pointagram.com

Pointagram — инструмент геймификации, повышающий мотивацию и командные достижения. Сохраняйте целеустремленность своей команды и вместе отмечайте отличные результаты.

Echofin

Echofin

echofin.com

Echofin — это платформа управления сообществом для финансовых команд, ориентированная на чат. Они предлагают автоматическое управление подписками, интегрированный биллинг, панель мониторинга с показателями бизнес-аналитики и неограниченное количество пользователей/чатов/истории. Echofin также предос...

Rolepass

Rolepass

rolepass.io

Rolepass — это облачная платформа, которая позволяет пользователям передавать обязанности и ответственность остальной части своей команды, когда члены команды уходят. Rolepass ориентирован на обеспечение беспрепятственной передачи знаний между членами команды и снижение стресса и беспокойства, котор...

LiveDataset

LiveDataset

livedataset.com

LiveDataset от Krescendo — это настраиваемая платформа управления данными для создания индивидуальных онлайн-приложений для эффективных бизнес-процессов. Замените устаревшие системы или системы на основе электронных таблиц. Упростите сбор информации. Создавайте высококачественные и надежные бизнес-п...

HabitStack

HabitStack

habitstack.com

Программное обеспечение для достижения целей для занятых лидеров. HabitStack поможет вам: - Ставьте кристально ясные цели - Согласуйте свои задачи с этими целями. - Добивайтесь прогресса каждую неделю. Приобретите необычные привычки, которые эффективные лидеры используют для достижения важных цел...

Brandmoxe

Brandmoxe

brandmoxe.com

Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования и развития стартапов, которое помогает превратить отличные идеи в успешный бизнес.

Suggestion Ox

Suggestion Ox

suggestionox.com

Offerion Ox — это безопасная, надежная, 100% анонимная платформа, которая дает вашим сотрудникам свободу делиться вопросами, высказывать опасения и сообщать о проблемах из своего полностью безопасного и частного цифрового уголка. Ведите анонимные двусторонние беседы, чтобы лучше понять их проблемы, ...

Skreenbe

Skreenbe

skreenbe.com

Skreenbe предлагает программное обеспечение для виртуальных совещаний, позволяющее улучшить структуру совещаний. Skreenbe предназначен для всех, кто проводит онлайн-встречи и хочет добавить больше организованности, взаимодействия и эффективности в свои повседневные бизнес-процедуры. Забудьте об унив...

Pandos

Pandos

pandos.io

Pandos — это универсальная платформа совместного обучения и развития для высшего образования и компаний, которая поддерживает фундаментальные функции совместной работы с помощью нового подхода, такого как формирование команды, управление задачами и коллегиальная оценка. Платформа автоматически генер...

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.

Deskfirst

Deskfirst

deskfirst.com

Deskfirst предоставляет онлайн-пространства для совместной работы, которые выглядят и ощущаются как знакомая среда рабочего стола, что делает совместную работу в Интернете простой, удобной и быстрой. Deskfirst устраняет технологические пробелы, прост в управлении и повышает вовлеченность благодаря м...

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...

Async

Async

async.com

Async — лучший способ вести полностью асинхронное общение на работе. Времена непрерывных встреч прошли. Замените быстрые вызовы и ненужные разговоры вперед и назад асинхронным голосовым обменом сообщениями, созданным с учетом ваших особенностей работы. Прочтите стенограмму. Ответ в любое время. Отпр...

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