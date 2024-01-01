Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Другое программное обеспечение для совместной работы - Самые популярные приложения - Антарктида Самые популярные Недавно добавленные

Категория «Другое сотрудничество» предназначена для продуктов, которые не вписываются в существующие категории «Совместная работа и производительность». Эти продукты могут быть в развивающихся областях, создавать новые типы программного обеспечения или выполнять нишевые функции, не имея аналогов. В эту категорию входят надстройки или соединители для популярных инструментов совместной работы, а также специализированные инструменты для облегчения определенных типов совместной работы и общения.