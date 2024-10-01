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Другие поставщики бизнес-финансов - Самые популярные приложения - Кабо-Верде
«Другие поставщики финансирования бизнеса» обычно относятся к разным категориям, охватывающим множество финансовых организаций или частных лиц, которые предлагают специализированные или нишевые финансовые услуги предприятиям, но могут не вписываться в традиционные категории, такие как банки, альтернативные кредиторы или фирмы венчурного капитала.
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Revolut
revolut.com
Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования своего будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.
Revolut Business
revolut.com
Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.
ANZ Australia
anz.com.au
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...
Holvi
holvi.com
Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.
Lendio
lendio.com
Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank — это лицензированный в Германии прямой интернет-банк со штаб-квартирой в Мюнхене. Благодаря текущему счету Fidor Smart банк ориентирован на частных и бизнес-клиентов. Концепция Fidor Bank основана на принципах и механизмах цифрового банкинга.
OurCrowd
ourcrowd.com
Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.
Checkflo
checkflo.com
Оптимизированная служба выполнения чеков Checkflo — это универсальный источник всех необходимых вам услуг по обработке, печати и отправке чеков. Мы можем сократить ваши административные расходы и повысить эффективность вашей работы, и все это с меньшими усилиями и документацией. Checkflo предлагает ...
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — это краудфандинговая платформа, позволяющая предпринимателям стартапов и растущих предприятий общаться с потенциальными инвесторами. Crowdcube дает инвесторам реальную долю в компаниях, которые они финансируют. Crowdcube использует веб-концепцию краудфандинга, когда сообщество единомышле...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox предлагает быстрый и легкий доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.
StackSource
stacksource.com
StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.
RateSetter
ratesetter.com
Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
Moula
moula.com.au
Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.
Lendino
lendino.dk
Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance — это новый вид страховой компании для стартапов. Созданная основателями для основателей, мы с нуля переработали все, что касается страхования бизнеса, чтобы вы могли действовать быстрее.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital — компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не ...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.
Minveo
minveo.de
Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.
Kriya
kriya.co
Получите конфиденциальную возможность дисконтирования счетов-фактур всей бухгалтерской книги. Он отлично подходит для предприятий с регулярными потребностями в денежных потоках, поскольку он защищен от всех ваших неоплаченных счетов.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — это альтернативный инвестиционный фонд, регулируемый SEC, который позволяет вам инвестировать в более чем 12 экзотических альтернативных классов активов, просто инвестируя в один фонд. Наши инвестиционные эксперты вкладывают ваши деньги в такие активы, как вино, искусство, стартапы, крипт...
Foundy
foundy.com
Foundy — это ведущая в Европе комплексная платформа для слияний и поглощений, помогающая учредителям и покупателям бизнеса совершать сделки всего за 30 дней. Ваша комплексная платформа для покупки и продажи бизнеса. Foundy помогает учредителям и покупателям совершать приобретения в 3 раза быстрее и...
Clara
clarafinds.com
Поиск подходящих продуктов, которые помогут управлять вашими финансами, может оказаться непростой задачей, поэтому позвольте нам снять часть бремени с ваших плеч! Клара помогает людям и малому бизнесу находить и сравнивать программное и аппаратное обеспечение для финансовых технологий и выбирать луч...
Swish Funding
swishfunding.com
Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн
ProNvest
pronvest.com
ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и ...
Gusher
gusher.co
Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и...
growney
growney.de
Созданная технология Robo-Advice будет доступна банкам, страховым компаниям и другим поставщикам финансовых услуг.
FlexFunding
flexfunding.com
С Flex Funding вы можете инвестировать в кредиты для здоровых датских компаний. Они получают деньги на свое развитие и рост, вы получаете привлекательную прибыль.
Finhaven
finhaven.com
Применяя криптографические технологии к традиционно фрагментированным и неэффективным рынкам капитала, платформа Finhaven предоставляет инновации, приносящие пользу как глобальным эмитентам, так и инвесторам на ее рынке.
Equitise
equitise.com
Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Мы сотрудничаем с установщиками солнечной энергии в жилых домах по всей стране, чтобы обеспечить финансирование солнечной энергии и хранения энергии с помощью оптимизированных технологий и команды, которая поможет вам развивать ваш бизнес.
Debexpert
debexpert.com
Мы помогаем банкам и другим кредиторам эффективно и по лучшей рыночной цене продавать свой долговой портфель через нашу онлайн-рынок кредитов. Мы специализируемся на продаже долгов коллекторским агентствам, компаниям по покупке долгов, покупателям недвижимости, покупателям медицинских долгов, покупа...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Биржа Crowd2Fund позволяет инвесторам покупать и продавать свои доли в предприятиях.
Companisto
companisto.com
Companisto — это краудфандинговая платформа, основанная на акционерном капитале. Companisto — инвестиционная платформа для стартапов и растущих компаний.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago объединяет инвесторов, которые ищут новые способы инвестирования и уникальные инвестиционные возможности в недвижимость и стартапы. Anaxago способствует развитию финансовой модели, которая помогает экономике предоставить людям прямой доступ к бизнесу завтрашнего дня. Направляя часть своих сб...
Invesdor
invesdor.com
Лидер рынка Северных стран в #цифровом #сборе средств, объединяющий амбициозные европейские предприятия с инвесторами по всему миру.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотный капитал по требованию для растущего бизнеса. FundThrough предлагает предприятиям мгновенный доступ к средствам из неоплаченных счетов на простой в использовании онлайн-платформе финансирования. Средства финансирования варьируются от 500 до более 2 миллионов долларов США, в зависимости от о...
Kiva
kiva.org
Кива представляет собой финансово инклюзивный мир, в котором все люди имеют возможность улучшить свою жизнь.
Seedrs
seedrs.com
Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.
Embroker
embroker.com
Страхование бизнеса – одна из старейших отраслей в мире. Оно построено на личных отношениях, а не на технологическом прогрессе. Здесь также доминируют игроки с давним опытом. До настоящего времени. Embroker — это страховая компания, работающая с цифровыми технологиями и созданная с нуля с использова...