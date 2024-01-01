Другое аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения

Podder

podderapp.com

Podder — это независимая платформа для анализа подкастов, работающая на базе искусственного интеллекта, которая фокусируется на «преобразовании» данных в действенные бизнес-идеи. Podder объединяет данные 1, 2 и 3 сторон с помощью умных алгоритмов. Это позволяет Podder предоставлять наиболее глубокую...