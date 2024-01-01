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Другое аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Бахрейн

«Является ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?», «Простота использования», «Простота администрирования» и «Качество поддержки» — это четыре основных фактора, которые положительно влияют на удовлетворенность пользователей продуктами Other Analytics. Эти факторы определяются алгоритмом, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.

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ImgCreator

ImgCreator

imgcreator.ai

ImgCreator может создать любое изображение просто из введенного вами текста! От уникальных и реалистичных фотографий в блогах до творческих иллюстраций или аниме. Бросьте вызов своему воображению и получайте удовольствие прямо сейчас!

Formula Bot

Formula Bot

formulabot.com

Революционируйте рабочий процесс с данными и электронными таблицами с помощью искусственного интеллекта. Преобразуйте свои текстовые инструкции в формулы и многое другое бесплатно за считанные секунды.

Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

Простой и эффективный мониторинг заданий Cron. Мы уведомляем вас, когда ваши ночные резервные копии, еженедельные отчеты, задания cron и запланированные задачи не выполняются вовремя.

Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.

EmailAnalytics

EmailAnalytics

emailanalytics.com

Главный инструмент анализа электронной почты для Gmail и Outlook. Измерьте время ответа на электронную почту вашей команды — не требуется установка программного обеспечения и обучение.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на...

Enverus

Enverus

enverus.com

Enverus — это самая надежная SaaS-платформа, специализирующаяся на энергетике, предлагающая доступ в реальном времени к аналитике, аналитическим данным, а также контрольным данным о затратах и ​​доходах, полученным в результате наших партнерских отношений с 98% производителей энергии в США и более ч...

Analytics Canvas

Analytics Canvas

analyticscanvas.com

Analytics Canvas позволяет визуализировать ваш анализ, подключая вас к базам данных, файлам Excel и Google Analytics через графический интерфейс.

Exatom

Exatom

exatom.io

Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Гораздо лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как мо...

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на производство и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и ...

Evocon

Evocon

evocon.com

Evocon — это облачное решение для мониторинга производства, которое помогает производственным компаниям управлять и повышать эффективность производства. Evocon автоматизирует и оцифровывает сбор данных с производственных машин. Затем мы передаем собранные данные в облако, чтобы производители могли п...

Grytics for Communities

Grytics for Communities

grytics.com

Компания 1339, основанная в 2014 году, представляет собой полноценный SaaS-редактор, который коммерциализирует пакет Grytics: программное обеспечение для анализа данных для корпоративных платформ совместной работы и внутренних коммуникаций, таких как Workplace от Meta, Microsoft Teams, Viva Engage ...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статическими, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потреб...

Athenic AI

Athenic AI

athenic.com

Athenic AI — это аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет анализировать данные с помощью вопросов на естественном языке. Athenic AI подключается к вашим данным, хранящимся в базе данных, хранилище данных или в таком приложении, как платформа CRM или ERP, чтобы отв...

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...

Decipad

Decipad

decipad.com

Decipad революционизирует способ взаимодействия людей и команд с числами, предлагая интуитивно понятную платформу с низким уровнем написания кода для моделирования данных и интерактивного повествования. С помощью Decipad создание динамических планов, моделей и отчетов становится не только эффективны...

Astrato

Astrato

astrato.io

Astrato предлагает BI, переосмысленный для Cloud. Современная альтернатива Looker и Tableau для занятых команд, работающих с данными, Astrato предоставляет облачную платформу для обработки данных в режиме реального времени в облаках данных Snowflake, Dremio или Google BigQuery без какого-либо переме...

Hashboard

Hashboard

hashboard.com

Hashboard — это продукт бизнес-аналитики (BI), созданный для инженеров данных, которые могут выполнять свою работу наилучшим образом и легко распространять любовь к данным среди всех своих организаций (даже нетехнических специалистов!) Определите метрики в своем хранилище данных и позвольте всей ваш...

Beehive AI

Beehive AI

beehive.ai

Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...

Wink Reports

Wink Reports

winkreports.com

Единственное простое в использовании программное обеспечение для создания даже самых сложных отчетов без необходимости быть экспертом по данным. Получайте критические отчеты, которые помогут вам заглянуть внутрь вашего бизнеса. Создавайте отчеты (да, даже *тот*) из вашего любимого облачного программ...

PushMetrics

PushMetrics

pushmetrics.io

PushMetrics — это решение для распространения отчетов, которое дает вам полный контроль и гибкость для предоставления аналитической информации и сообщений на основе данных вашей команде и клиентам.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных про...

Data Impact

Data Impact

dataimpact.io

Ускоритель цифровой коммерции для брендов потребительских товаров В сегодняшней сложной, быстро развивающейся среде для победы в Интернете необходимы надежные и действенные идеи. Наши решения Data Impact выходят за рамки простого мониторинга и снабжают команды электронной коммерции несколькими рычаг...

Nuant

Nuant

nuant.com

Nuant — это платформа управления портфелем и рисками, предназначенная для профессионалов, позволяющая отслеживать и оценивать риски своих цифровых активов. С Nuant вы получите простой и унифицированный мониторинг ваших цифровых активов, превосходное управление рисками и надежный механизм моделирован...

Troopr Reports

Troopr Reports

troopr.ai

Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...

Rguroo

Rguroo

rguroo.com

Разработка Rguroo была мотивирована потребностью в программном обеспечении, которое могло бы помочь преподавателям в преподавании статистических концепций и сократить количество времени, которое студенты тратят на рутинные вычисления. В дизайне Ргуру особое внимание уделяется технологическим рекомен...

ClearQuery

ClearQuery

clearquery.io

ClearQuery — это полнофункциональная платформа для анализа данных, разработанная с одной основной целью — сделать аналитику простой для всех. ClearQuery устраняет технические барьеры, предоставляя каждому пользователю возможность автоматически получать аналитическую информацию при приеме данных. Бла...

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чте...

TelemetryDeck

TelemetryDeck

telemetrydeck.com

Легкая аналитика, это не зло TelemetryDeck — это новый сервис, который помогает разработчикам приложений и веб-сайтов улучшать свои продукты, предоставляя немедленные и точные аналитические данные, пока пользователи используют ваше приложение. И самое приятное: все это анонимизировано, поэтому данн...

CasterStats

CasterStats

casterstats.com

CasterStats — это решение, которое поддерживает несколько источников доставки контента, включая: потоковую передачу HTTP Live Streaming (HLS), динамическую адаптивную потоковую передачу через HTTP (DASH); Медиа-сервер Wowza; АйсКаст; SHOUTcast; Windows Media-сервер; Flash Media Server (FMS); флюмоци...

Breinify

Breinify

home.breinify.ai

Механизм персонализации на базе искусственного интеллекта, который автоматизирует и масштабирует многоканальное взаимодействие с потребителями в сфере электронной коммерции, розничной торговли и товаров повседневного спроса. Нажмите, чтобы узнать больше.

Polinode

Polinode

polinode.com

Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.

Enquire.ai

Enquire.ai

enquire.ai

Предоставление контекста и анализа быстрее, чем любая другая экспертная сеть, благодаря нашему запатентованному сочетанию искусственного интеллекта, науки о данных и человеческого интеллекта.

CloudOpty

CloudOpty

cloudopty.com

CloudOpty предоставляет CloudScore для комплексной оптимизации вашей облачной платформы, чтобы помочь вам сэкономить средства, повысить производительность, повысить безопасность и обеспечить соответствие требованиям.

A2MAC1

A2MAC1

a2mac1.com

Платформа управления данными для автомобилестроения — теперь открытая для новых отраслей. Компания A2MAC1 была основана 25 лет назад и обслуживает крупнейших OEM-производителей (производителей автомобилей) и OES (производителей автомобильных запчастей) в мире. Компания начала с разбора и тестировани...

Rampfy

Rampfy

rampfy.com

Rampfy сделал отслеживание ключевых показателей эффективности простым и быстрым. За несколько кликов вы можете интегрировать все свои системы с приложением Rampfy и начать видеть информацию обо всей работе вашего бизнеса. С помощью Rampfy вы можете: - Просматривать интегрированные данные из всех сис...

Nomad Data

Nomad Data

nomad-data.com

NoMad Data разрабатывает платформу управления данными, которая помогает предприятиям принимать более обоснованные решения. Цель Nomad — создать рынок идей и позволить экспертам в области данных, самим поставщикам данных, сопоставлять идеи со своими данными. Мы стремимся помочь поставщикам найти новы...

Data Blaze

Data Blaze

datablaze.com

Datablaze может помочь вашему бизнесу подключиться к беспроводной сети через сотовую связь IoT и оптимизировать ваши расходы с помощью эксклюзивного программного обеспечения для управления устройствами.

ActionableAgile

ActionableAgile

actionableagile.com

Набор диаграмм и моделирования, которые связаны с данными в выбранном вами инструменте управления работой, помогут вам улучшить ваши процессы, стать предсказуемыми и мгновенно предоставлять точные прогнозы. Ваш поток — это наш бизнес, а безопасность ваших данных — приоритет №1.

Soley

Soley

soley.io

Соли — пионер цифровой навигации в портфелях продуктов и цепочках создания стоимости. Соли поддерживает лиц, принимающих решения в отрасли, которые работают в условиях нехватки времени и огромных сложностей. Используя Soley, компании могут оптимизировать свой портфель продуктов, повысить устойчивост...

Intelligize

Intelligize

intelligize.com

Инструменты расширенного анализа предоставляют глубокую информацию, которая поможет вам четко определить рыночные стандарты, сравнить раскрытие информации и соглашения с коллегами, отслеживать письма с комментариями SEC и тенденции и многое другое.

Podder

Podder

podderapp.com

Podder — это независимая платформа для анализа подкастов, работающая на базе искусственного интеллекта, которая фокусируется на «преобразовании» данных в действенные бизнес-идеи. Podder объединяет данные 1, 2 и 3 сторон с помощью умных алгоритмов. Это позволяет Podder предоставлять наиболее глубокую...

Sourcetable

Sourcetable

sourcetable.com

Sourcetable — это электронная таблица, которая синхронизирует данные из бизнес-приложений и баз данных. Он идеально подходит для анализа данных, автоматического составления отчетов и создания обновляемых в реальном времени диаграмм и информационных панелей.

Excelkits

Excelkits

excelkits.com

Превратите электронные таблицы в захватывающий контент с помощью интерактивных форм для персонализированных результатов. Добавьте готовые шаблоны за считанные секунды или начните бесплатно настраивать свои собственные. Адаптивный и быстрый — этот простой в использовании блок поможет вам привлечь тра...

Datafiniti

Datafiniti

datafiniti.co

Datafiniti — это решение «Данные как услуга» (DaaS), в котором используются запатентованные технологии для автоматизации процесса извлечения данных и преобразования веб-страниц в чистые, управляемые, структурированные наборы данных по базам данных бизнеса, людей, продуктов и недвижимости. Наш RESTfu...

Sprinkle Data

Sprinkle Data

sprinkledata.com

SunnyReports — это инструмент отчетности Adwords. Это поможет вам создавать пользовательские отчеты Adwords за считанные секунды. Основные отзывы наших пользователей: «Легко и полезно». Мы заботимся о том, чтобы наш инструмент был максимально простым, даже если мы добавляем функции каждую неделю. Ра...

Megalytic

Megalytic

megalytic.com

Megalytic используется цифровыми агентствами, маркетологами и владельцами бизнеса для более быстрых, более информативных и привлекательных аналитических отчетов.

Landline Remover

Landline Remover

landlineremover.com

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Mokkup.ai

Mokkup.ai

mokkup.ai

Mokkup.ai — это продукт, который упрощает процесс проектирования информационной панели. Наш инструмент помогает пользователям создавать каркасы информационных панелей перед их использованием в Power BI, Tableau или других инструментах визуализации данных. Mokkup.ai был разработан с учетом высоких тр...

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