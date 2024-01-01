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Другое аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Барбадос
«Является ли продукт хорошим партнером в ведении бизнеса?», «Простота использования», «Простота администрирования» и «Качество поддержки» — это четыре основных фактора, которые положительно влияют на удовлетворенность пользователей продуктами Other Analytics. Эти факторы определяются алгоритмом, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator может создать любое изображение просто из введенного вами текста! От уникальных и реалистичных фотографий в блогах до творческих иллюстраций или аниме. Бросьте вызов своему воображению и получайте удовольствие прямо сейчас!
Formula Bot
formulabot.com
Революционируйте рабочий процесс с данными и электронными таблицами с помощью искусственного интеллекта. Преобразуйте свои текстовые инструкции в формулы и многое другое бесплатно за считанные секунды.
Healthcheck.io
healthchecks.io
Простой и эффективный мониторинг заданий Cron. Мы уведомляем вас, когда ваши ночные резервные копии, еженедельные отчеты, задания cron и запланированные задачи не выполняются вовремя.
Chartmetric
chartmetric.com
Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Главный инструмент анализа электронной почты для Gmail и Outlook. Измерьте время ответа на электронную почту вашей команды — не требуется установка программного обеспечения и обучение.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на...
Enverus
enverus.com
Enverus — это самая надежная SaaS-платформа, специализирующаяся на энергетике, предлагающая доступ в реальном времени к аналитике, аналитическим данным, а также контрольным данным о затратах и доходах, полученным в результате наших партнерских отношений с 98% производителей энергии в США и более ч...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas позволяет визуализировать ваш анализ, подключая вас к базам данных, файлам Excel и Google Analytics через графический интерфейс.
Exatom
exatom.io
Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Гораздо лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как мо...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на производство и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и ...
Evocon
evocon.com
Evocon — это облачное решение для мониторинга производства, которое помогает производственным компаниям управлять и повышать эффективность производства. Evocon автоматизирует и оцифровывает сбор данных с производственных машин. Затем мы передаем собранные данные в облако, чтобы производители могли п...
Grytics for Communities
grytics.com
Компания 1339, основанная в 2014 году, представляет собой полноценный SaaS-редактор, который коммерциализирует пакет Grytics: программное обеспечение для анализа данных для корпоративных платформ совместной работы и внутренних коммуникаций, таких как Workplace от Meta, Microsoft Teams, Viva Engage ...
VobeSoft
vobesoft.com
Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статическими, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потреб...
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI — это аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет анализировать данные с помощью вопросов на естественном языке. Athenic AI подключается к вашим данным, хранящимся в базе данных, хранилище данных или в таком приложении, как платформа CRM или ERP, чтобы отв...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...
Decipad
decipad.com
Decipad революционизирует способ взаимодействия людей и команд с числами, предлагая интуитивно понятную платформу с низким уровнем написания кода для моделирования данных и интерактивного повествования. С помощью Decipad создание динамических планов, моделей и отчетов становится не только эффективны...
Astrato
astrato.io
Astrato предлагает BI, переосмысленный для Cloud. Современная альтернатива Looker и Tableau для занятых команд, работающих с данными, Astrato предоставляет облачную платформу для обработки данных в режиме реального времени в облаках данных Snowflake, Dremio или Google BigQuery без какого-либо переме...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard — это продукт бизнес-аналитики (BI), созданный для инженеров данных, которые могут выполнять свою работу наилучшим образом и легко распространять любовь к данным среди всех своих организаций (даже нетехнических специалистов!) Определите метрики в своем хранилище данных и позвольте всей ваш...
Wink Reports
winkreports.com
Единственное простое в использовании программное обеспечение для создания даже самых сложных отчетов без необходимости быть экспертом по данным. Получайте критические отчеты, которые помогут вам заглянуть внутрь вашего бизнеса. Создавайте отчеты (да, даже *тот*) из вашего любимого облачного программ...
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics — это решение для распространения отчетов, которое дает вам полный контроль и гибкость для предоставления аналитической информации и сообщений на основе данных вашей команде и клиентам.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных про...
Data Impact
dataimpact.io
Ускоритель цифровой коммерции для брендов потребительских товаров В сегодняшней сложной, быстро развивающейся среде для победы в Интернете необходимы надежные и действенные идеи. Наши решения Data Impact выходят за рамки простого мониторинга и снабжают команды электронной коммерции несколькими рычаг...
Nuant
nuant.com
Nuant — это платформа управления портфелем и рисками, предназначенная для профессионалов, позволяющая отслеживать и оценивать риски своих цифровых активов. С Nuant вы получите простой и унифицированный мониторинг ваших цифровых активов, превосходное управление рисками и надежный механизм моделирован...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...
Rguroo
rguroo.com
Разработка Rguroo была мотивирована потребностью в программном обеспечении, которое могло бы помочь преподавателям в преподавании статистических концепций и сократить количество времени, которое студенты тратят на рутинные вычисления. В дизайне Ргуру особое внимание уделяется технологическим рекомен...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery — это полнофункциональная платформа для анализа данных, разработанная с одной основной целью — сделать аналитику простой для всех. ClearQuery устраняет технические барьеры, предоставляя каждому пользователю возможность автоматически получать аналитическую информацию при приеме данных. Бла...
Eppo
geteppo.com
Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чте...
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Легкая аналитика, это не зло TelemetryDeck — это новый сервис, который помогает разработчикам приложений и веб-сайтов улучшать свои продукты, предоставляя немедленные и точные аналитические данные, пока пользователи используют ваше приложение. И самое приятное: все это анонимизировано, поэтому данн...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats — это решение, которое поддерживает несколько источников доставки контента, включая: потоковую передачу HTTP Live Streaming (HLS), динамическую адаптивную потоковую передачу через HTTP (DASH); Медиа-сервер Wowza; АйсКаст; SHOUTcast; Windows Media-сервер; Flash Media Server (FMS); флюмоци...
Breinify
home.breinify.ai
Механизм персонализации на базе искусственного интеллекта, который автоматизирует и масштабирует многоканальное взаимодействие с потребителями в сфере электронной коммерции, розничной торговли и товаров повседневного спроса. Нажмите, чтобы узнать больше.
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Enquire.ai
enquire.ai
Предоставление контекста и анализа быстрее, чем любая другая экспертная сеть, благодаря нашему запатентованному сочетанию искусственного интеллекта, науки о данных и человеческого интеллекта.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty предоставляет CloudScore для комплексной оптимизации вашей облачной платформы, чтобы помочь вам сэкономить средства, повысить производительность, повысить безопасность и обеспечить соответствие требованиям.
A2MAC1
a2mac1.com
Платформа управления данными для автомобилестроения — теперь открытая для новых отраслей. Компания A2MAC1 была основана 25 лет назад и обслуживает крупнейших OEM-производителей (производителей автомобилей) и OES (производителей автомобильных запчастей) в мире. Компания начала с разбора и тестировани...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy сделал отслеживание ключевых показателей эффективности простым и быстрым. За несколько кликов вы можете интегрировать все свои системы с приложением Rampfy и начать видеть информацию обо всей работе вашего бизнеса. С помощью Rampfy вы можете: - Просматривать интегрированные данные из всех сис...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data разрабатывает платформу управления данными, которая помогает предприятиям принимать более обоснованные решения. Цель Nomad — создать рынок идей и позволить экспертам в области данных, самим поставщикам данных, сопоставлять идеи со своими данными. Мы стремимся помочь поставщикам найти новы...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze может помочь вашему бизнесу подключиться к беспроводной сети через сотовую связь IoT и оптимизировать ваши расходы с помощью эксклюзивного программного обеспечения для управления устройствами.
ActionableAgile
actionableagile.com
Набор диаграмм и моделирования, которые связаны с данными в выбранном вами инструменте управления работой, помогут вам улучшить ваши процессы, стать предсказуемыми и мгновенно предоставлять точные прогнозы. Ваш поток — это наш бизнес, а безопасность ваших данных — приоритет №1.
Soley
soley.io
Соли — пионер цифровой навигации в портфелях продуктов и цепочках создания стоимости. Соли поддерживает лиц, принимающих решения в отрасли, которые работают в условиях нехватки времени и огромных сложностей. Используя Soley, компании могут оптимизировать свой портфель продуктов, повысить устойчивост...
Intelligize
intelligize.com
Инструменты расширенного анализа предоставляют глубокую информацию, которая поможет вам четко определить рыночные стандарты, сравнить раскрытие информации и соглашения с коллегами, отслеживать письма с комментариями SEC и тенденции и многое другое.
Beehive AI
beehive.ai
Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...
Podder
podderapp.com
Podder — это независимая платформа для анализа подкастов, работающая на базе искусственного интеллекта, которая фокусируется на «преобразовании» данных в действенные бизнес-идеи. Podder объединяет данные 1, 2 и 3 сторон с помощью умных алгоритмов. Это позволяет Podder предоставлять наиболее глубокую...
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable — это электронная таблица, которая синхронизирует данные из бизнес-приложений и баз данных. Он идеально подходит для анализа данных, автоматического составления отчетов и создания обновляемых в реальном времени диаграмм и информационных панелей.
Excelkits
excelkits.com
Превратите электронные таблицы в захватывающий контент с помощью интерактивных форм для персонализированных результатов. Добавьте готовые шаблоны за считанные секунды или начните бесплатно настраивать свои собственные. Адаптивный и быстрый — этот простой в использовании блок поможет вам привлечь тра...
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti — это решение «Данные как услуга» (DaaS), в котором используются запатентованные технологии для автоматизации процесса извлечения данных и преобразования веб-страниц в чистые, управляемые, структурированные наборы данных по базам данных бизнеса, людей, продуктов и недвижимости. Наш RESTfu...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports — это инструмент отчетности Adwords. Это поможет вам создавать пользовательские отчеты Adwords за считанные секунды. Основные отзывы наших пользователей: «Легко и полезно». Мы заботимся о том, чтобы наш инструмент был максимально простым, даже если мы добавляем функции каждую неделю. Ра...
Megalytic
megalytic.com
Megalytic используется цифровыми агентствами, маркетологами и владельцами бизнеса для более быстрых, более информативных и привлекательных аналитических отчетов.
Landline Remover
landlineremover.com
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Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai — это продукт, который упрощает процесс проектирования информационной панели. Наш инструмент помогает пользователям создавать каркасы информационных панелей перед их использованием в Power BI, Tableau или других инструментах визуализации данных. Mokkup.ai был разработан с учетом высоких тр...