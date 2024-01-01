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Программное обеспечение для управления онлайн-репутацией - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления репутацией в Интернете позволяет компаниям отслеживать онлайн-обзоры пользователей и продвигать положительный опыт через платформы онлайн-обзоров. Компании, надеющиеся продвигать свой бренд с помощью положительных отзывов пользователей в Интернете, будут использовать программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, чтобы улавливать негативный опыт. Продукты также предоставляют пользователям механизмы отправки новых обзоров по электронной почте или в рамках рекламных кампаний. Продукты предоставляют платформы, которые маркетинговые команды используют для агрегирования и интерпретации онлайн-репутации своей компании. Команды часто используют цифровые формы, предоставляемые платформой, для проведения кампаний по электронной почте и получения новых обзоров. Многие продукты также содержат инструменты мониторинга для обнаружения обсуждений и публикаций пользователей в социальных сетях. Эти продукты отличаются от программного обеспечения для мониторинга социальных сетей тем, что они предназначены для сбора онлайн-обзоров, но могут включать в себя функции социальных сетей. Существует путаница, но мало общего с программным обеспечением для обзора продуктов. Эти инструменты размещают отзывы клиентов на сайтах электронной коммерции и предоставляют мало возможностей для мониторинга или управления.
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HighLevel
gohighlevel.com
Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Kenect
kenect.com
Взаимодействуйте со своими клиентами там, где они находятся, отправляя текстовые сообщения на их телефон. Удвойте количество потенциальных клиентов, создавайте онлайн-обзоры, получайте платежи и начинайте общение в видеочате с помощью текстовых сообщений.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
AppTweak
apptweak.com
AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Broadly
broadly.com
Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.
BrightLocal
brightlocal.com
Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Appbot
appbot.co
Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, списки, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, в ...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения большего количества и более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
UpCity
upcity.com
В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!
SpotOn
spoton.com
Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Fera
fera.ai
Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.
Rannkly
rannkly.com
Rannkly — это платформа, управляемая искусственным интеллектом, которая управляет ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ путем мониторинга, анализа и реагирования на отзывы и социальные сети, создавая и планируя интерактивные публикации только на одной панели управления. Его совершенно новая функция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ QR-КОД...
URLScore.ai
urlscore.ai
Независимо от того, заботитесь ли вы о безопасности веб-сайта перед посещением или хотите повысить эффективность обнаружения киберугроз, Urlscore всегда готов помочь. Используйте нашу веб-форму или интегрируйте наш API для классификации URL-адресов и выявления потенциальных рисков, обеспечивая более...
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Одна простая платформа для управления всеми отзывами ваших клиентов. Повысьте удовлетворенность клиентов с помощью нашей простой в использовании платформы, которая автоматизирует управление онлайн-обзорами. Получайте больше отзывов клиентов, вас можно найти в Интернете, привлекайте новых клиентов – ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp — это платформа управления репутацией для компаний и агентств, расположенных в разных местах. Мы превращаем голос клиента в лояльность клиентов. GatherUp — это единая платформа, которая масштабирует все аспекты управления вашей репутацией: от выслушивания клиентов до их понимания и взаимоде...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — это современное программное обеспечение для обзора и управления репутацией для малого и среднего бизнеса. Наш автоматизированный и простой в использовании интерфейс помогает владельцам бизнеса собирать достоверные отзывы клиентов на автопилоте. С помощью Score My Reviews вы можете ...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Rannko
rannko.com
Rannko — это 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ удобная платформа для управления репутацией, которая позволяет маркетологам и владельцам бизнеса экономить время за счет автоматизации. Продукты включают в себя ✅ Управление отзывами, ✅ Социальные сети, ✅ PowerListings и многое другое. Подпишитесь на Раннко сегодня! 🤩 😎 �...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — это SaaS-платформа для управления репутацией в Интернете, созданная для малого и среднего бизнеса. Наше интеллектуальное управление отзывами помогает компаниям достичь наивысшего рейтинга в своей области и превратить свой веб-сайт в машину по привлечению потенциальных клиентов.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервис для мониторинга подкастов. Отслеживайте обзоры всех ваших подкастов. Отслеживайте свои рейтинги ежечасно в 175 странах. Ежедневно в вашем почтовом ящике.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint помогает предприятиям и франшизам с несколькими офисами повысить локальную SEO-оптимизацию и привлечь больше органического трафика, предоставляя решения для автоматизации управления отзывами клиентов. С его помощью компании могут собирать отзывы клиентов по различным каналам, включая элект...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...
ReviewRev
reviewrev.com
Предоставьте своим клиентам необходимые им инструменты управления репутацией. Узнайте больше о решениях ReviewRev по принципу «white label» для управления отзывами, автоматизации социальных сетей и многого другого. Станьте реселлером сегодня.
Repuso
repuso.com
Социальные отзывы и обзоры на вашем веб-сайте в качестве социального доказательства. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью Repuso.
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc — это ЛУЧШЕЕ программное обеспечение для управления репутацией и отзывами в Интернете, которое генерирует обзоры, отслеживает и управляет вашей деловой репутацией в Интернете на единой информационной панели, поэтому вы можете больше сосредоточиться на ведении своего бизнеса, в то время как...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews — это универсальная онлайн-платформа для управления репутацией. Первая платформа, обеспечивающая прямую интеграцию Stripe, конструктор веб-сайтов в один клик и ориентированную на агентства. Если вы ищете «белую этикетку», то нет лучшего выбора, чем EmbedMyReviews. Настройка уровня, фу...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite помогает компаниям отслеживать, запрашивать и демонстрировать свои онлайн-обзоры, чтобы повысить социальную защищенность и завоевать доверие своих клиентов.