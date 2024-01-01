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Программное обеспечение для управления онлайн-репутацией - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления репутацией в Интернете позволяет компаниям отслеживать онлайн-обзоры пользователей и продвигать положительный опыт через платформы онлайн-обзоров. Компании, надеющиеся продвигать свой бренд с помощью положительных отзывов пользователей в Интернете, будут использовать программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, чтобы улавливать негативный опыт. Продукты также предоставляют пользователям механизмы отправки новых обзоров по электронной почте или в рамках рекламных кампаний. Продукты предоставляют платформы, которые маркетинговые команды используют для агрегирования и интерпретации онлайн-репутации своей компании. Команды часто используют цифровые формы, предоставляемые платформой, для проведения кампаний по электронной почте и получения новых обзоров. Многие продукты также содержат инструменты мониторинга для обнаружения обсуждений и публикаций пользователей в социальных сетях. Эти продукты отличаются от программного обеспечения для мониторинга социальных сетей тем, что они предназначены для сбора онлайн-обзоров, но могут включать в себя функции социальных сетей. Существует путаница, но мало общего с программным обеспечением для обзора продуктов. Эти инструменты размещают отзывы клиентов на сайтах электронной коммерции и предоставляют мало возможностей для мониторинга или управления.

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HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Kenect

Kenect

kenect.com

Взаимодействуйте со своими клиентами там, где они находятся, отправляя текстовые сообщения на их телефон. Удвойте количество потенциальных клиентов, создавайте онлайн-обзоры, получайте платежи и начинайте общение в видеочате с помощью текстовых сообщений.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...

Debutify

Debutify

debutify.com

Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself — это компания, занимающаяся управлением онлайн-репутацией и конфиденциальностью, которая предоставляет программное обеспечение и услуги, в том числе: отрицательные результаты Google, личный брендинг, защиту частной информации, сканирование Dark Web и многое другое.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ Инструмент №1 для управления обзорами приложений и ASO. Анализируйте отзывы, управляйте рейтингами и отвечайте на отзывы, увеличивайте количество органических загрузок в App Store, Google Play, Amazon.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak способствует росту популярности самых популярных в мире приложений и игр, предоставляя полезную информацию в простом интерфейсе. → Попробуйте нас бесплатно!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.

Broadly

Broadly

broadly.com

Программное обеспечение для онлайн-репутации и качества обслуживания клиентов поможет вам создать стратегию онлайн-маркетинга, чтобы вы могли привлекать клиентов, получать рекомендации, получать отзывы и получать доходы.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Partoo

Partoo

partoo.co

Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...

Appbot

Appbot

appbot.co

Инструменты обзора и рейтинга приложений, которые помогут вам повысить уровень обслуживания клиентов. Платформа для компаний, которые серьезно относятся к отзывам и рейтингам. Appbot обеспечивает мониторинг обзоров и рейтингов мирового класса, ответы и анализ.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...

Famepilot

Famepilot

famepilot.com

Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, списки, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, в ...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения большего количества и более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.

UpCity

UpCity

upcity.com

В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Fera

Fera

fera.ai

Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly — это платформа, управляемая искусственным интеллектом, которая управляет ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ путем мониторинга, анализа и реагирования на отзывы и социальные сети, создавая и планируя интерактивные публикации только на одной панели управления. Его совершенно новая функция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ QR-КОД...

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

Независимо от того, заботитесь ли вы о безопасности веб-сайта перед посещением или хотите повысить эффективность обнаружения киберугроз, Urlscore всегда готов помочь. Используйте нашу веб-форму или интегрируйте наш API для классификации URL-адресов и выявления потенциальных рисков, обеспечивая более...

Mobal

Mobal

mobal.io

Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.

Infuse Reviews

Infuse Reviews

infusereviews.com

Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...

Grab Your Reviews

Grab Your Reviews

grabyourreviews.com

Одна простая платформа для управления всеми отзывами ваших клиентов. Повысьте удовлетворенность клиентов с помощью нашей простой в использовании платформы, которая автоматизирует управление онлайн-обзорами. Получайте больше отзывов клиентов, вас можно найти в Интернете, привлекайте новых клиентов – ...

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

GatherUp — это платформа управления репутацией для компаний и агентств, расположенных в разных местах. Мы превращаем голос клиента в лояльность клиентов. GatherUp — это единая платформа, которая масштабирует все аспекты управления вашей репутацией: от выслушивания клиентов до их понимания и взаимоде...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...

Score My Reviews

Score My Reviews

scoremyreviews.com

Score My Review — это современное программное обеспечение для обзора и управления репутацией для малого и среднего бизнеса. Наш автоматизированный и простой в использовании интерфейс помогает владельцам бизнеса собирать достоверные отзывы клиентов на автопилоте. С помощью Score My Reviews вы можете ...

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Rannko

Rannko

rannko.com

Rannko — это 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ удобная платформа для управления репутацией, которая позволяет маркетологам и владельцам бизнеса экономить время за счет автоматизации. Продукты включают в себя ✅ Управление отзывами, ✅ Социальные сети, ✅ PowerListings и многое другое. Подпишитесь на Раннко сегодня! 🤩 😎 �...

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.

ReviewGain

ReviewGain

reviewgain.io

ReviewGain — это SaaS-платформа для управления репутацией в Интернете, созданная для малого и среднего бизнеса. Наше интеллектуальное управление отзывами помогает компаниям достичь наивысшего рейтинга в своей области и превратить свой веб-сайт в машину по привлечению потенциальных клиентов.

Podstatus

Podstatus

podstatus.com

Podstatus — сервис для мониторинга подкастов. Отслеживайте обзоры всех ваших подкастов. Отслеживайте свои рейтинги ежечасно в 175 странах. Ежедневно в вашем почтовом ящике.

Pluspoint

Pluspoint

pluspoint.io

Pluspoint помогает предприятиям и франшизам с несколькими офисами повысить локальную SEO-оптимизацию и привлечь больше органического трафика, предоставляя решения для автоматизации управления отзывами клиентов. С его помощью компании могут собирать отзывы клиентов по различным каналам, включая элект...

Amazeful

Amazeful

amazeful.com

Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...

ReviewRev

ReviewRev

reviewrev.com

Предоставьте своим клиентам необходимые им инструменты управления репутацией. Узнайте больше о решениях ReviewRev по принципу «white label» для управления отзывами, автоматизации социальных сетей и многого другого. Станьте реселлером сегодня.

Repuso

Repuso

repuso.com

Социальные отзывы и обзоры на вашем веб-сайте в качестве социального доказательства. Увеличьте конверсию вашего сайта с помощью Repuso.

ReviewInc

ReviewInc

reviewinc.com

ReviewInc — это ЛУЧШЕЕ программное обеспечение для управления репутацией и отзывами в Интернете, которое генерирует обзоры, отслеживает и управляет вашей деловой репутацией в Интернете на единой информационной панели, поэтому вы можете больше сосредоточиться на ведении своего бизнеса, в то время как...

EmbedMyReviews

EmbedMyReviews

embedmyreviews.com

EmbedMyReviews — это универсальная онлайн-платформа для управления репутацией. Первая платформа, обеспечивающая прямую интеграцию Stripe, конструктор веб-сайтов в один клик и ориентированную на агентства. Если вы ищете «белую этикетку», то нет лучшего выбора, чем EmbedMyReviews. Настройка уровня, фу...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

ReviewsOnMyWebsite помогает компаниям отслеживать, запрашивать и демонстрировать свои онлайн-обзоры, чтобы повысить социальную защищенность и завоевать доверие своих клиентов.

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