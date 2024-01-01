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Программное обеспечение для управления онлайн-репутацией - Самые популярные приложения - Австралия
Программное обеспечение для управления репутацией в Интернете позволяет компаниям отслеживать онлайн-обзоры пользователей и продвигать положительный опыт через платформы онлайн-обзоров. Компании, надеющиеся продвигать свой бренд посредством положительных отзывов пользователей в Интернете, будут использовать программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, чтобы улавливать негативный опыт. Продукты также предоставляют пользователям механизмы отправки новых обзоров по электронной почте или в рамках рекламных кампаний. Продукты предоставляют платформы, которые маркетинговые команды используют для агрегирования и интерпретации онлайн-репутации своей компании. Команды часто используют цифровые формы, предоставляемые платформой, для проведения кампаний по электронной почте и получения новых обзоров. Многие продукты также содержат инструменты мониторинга для обнаружения обсуждений и публикаций пользователей в социальных сетях. Эти продукты отличаются от программного обеспечения для мониторинга социальных сетей тем, что они предназначены для сбора онлайн-обзоров, но могут включать в себя функции социальных сетей. Существует путаница, но мало общего с программным обеспечением для обзора продуктов. Эти инструменты размещают отзывы клиентов на сайтах электронной коммерции и предоставляют мало возможностей для мониторинга и управления.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — это платформа продаж и маркетинга «white label» для цифровых агентств и консультантов. Функциональность включает CRM со SmartLists, электронную почту, двусторонние SMS, объединенные SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, исходящие вызовы, отслеживание вызовов, запись вызовов, Powe...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow позволяет легко понять и повысить репутацию вашего приложения. AppFollow — интегрированный сервис для работы с магазинами приложений. Он включает в себя инструменты для управления и автоматизации проверок, органического анализа производительности приложений, исследования конкурентов, монит...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — это специализированная локальная SEO-платформа. Его мощные инструменты и отчеты для локального SEO позволяют агентствам и брендам улучшать местные рейтинги, генерировать больше трафика и потенциальных клиентов из местного поиска, а также управлять отзывами/репутацией. Более 5000 иннова...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — это первый онлайн-инструмент для управления репутацией и личного брендинга «Сделай сам». Этот инструмент шаг за шагом проведет вас через процесс улучшения вашего присутствия в Интернете, показывая, на каких веб-ресурсах/профилях в социальных сетях вам следует быть и как их оптимизиро...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Appbot
appbot.co
Appbot предлагает инструменты обзора и оценки приложений для мобильных команд, чтобы вы могли за считанные минуты узнать, как пользователи относятся к вашему приложению. Appbot любят тысячи пользователей таких компаний, как BMW, Twitter, Microsoft и Deutsche Bank. Appbot отслеживает обзоры магазинов...
Kenect
kenect.com
Kenect объединяет все общение с клиентами вашего бизнеса на одной платформе. Мы преобразуем ваше основное направление деятельности в текстовый номер, чтобы вам больше никогда не приходилось сообщать свой личный номер. Начните отправлять текстовые сообщения своим клиентам, одновременно создавая обзор...
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертны...
Marketing 360
marketing360.com
Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...
Broadly
broadly.com
Создайте сильное и продолжительное присутствие в Интернете и репутацию, которая поможет вам выделиться в своем регионе. В целом помогает тысячам местных компаний привлекать потенциальных клиентов, общаться с клиентами и обслуживать их, а также автоматически запрашивать отзывы — и все это в одном про...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, авто...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — это облачная платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая предприятиям и брендам отслеживать и управлять отзывами своих клиентов как в Интернете (поиск, листинги, социальные сети, сайты отзывов и онлайн-опросы), так и в автономном режиме (опрос на месте, ...
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени ...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — это инновационное и доступное онлайн-программное обеспечение для управления отзывами. Вы можете запрашивать, отвечать, отображать и делиться отзывами с нашей простой в использовании панели управления. Вы также можете создавать индивидуальные цифровые вывески с автоматически включенн...
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Одна простая платформа для управления всеми отзывами ваших клиентов. Повысьте удовлетворенность клиентов с помощью нашей простой в использовании платформы, которая автоматизирует управление онлайн-обзорами. Получайте больше отзывов клиентов, вас можно найти в Интернете, привлекайте новых клиентов – ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp — это платформа управления репутацией для компаний и агентств, расположенных в разных местах. Мы превращаем голос клиента в лояльность клиентов. GatherUp — это единая платформа, которая масштабирует все аспекты управления вашей репутацией: от выслушивания клиентов до их понимания и взаимоде...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — это современное программное обеспечение для обзора и управления репутацией для малого и среднего бизнеса. Наш автоматизированный и простой в использовании интерфейс помогает владельцам бизнеса собирать достоверные отзывы клиентов на автопилоте. С помощью Score My Reviews вы можете ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центральн...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debu...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews — это комплексное программное обеспечение для онлайн-управления отзывами, которое может автоматически генерировать все отзывы ваших клиентов и отображать их в виде виджета отзывов на вашем веб-сайте. Это передовое программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, которое по...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — это платформа для маркетинга и аналитики в магазинах приложений, основанная на искусственном интеллекте, позволяющая лидерам мобильной индустрии оптимизировать органическую и платную производительность своих приложений в магазинах приложений. AppTweak выделяется как самая комплексная плат...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это ведущая облачная коммуникационная платформа, которая обеспечивает обмен мгновенными сообщениями для улучшения совместной работы в команде, исключительного обслуживания клиентов и обработки запросов на мобильные платежи. Это помогает отделам бизнес-услуг связаться с нужным человеком в ну...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в лю...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity создает ценность для компаний и агентств, расположенных в нескольких местах, предоставляя набор инструментов для улучшения локального поиска и обнаружения карт, построения отношений посредством прямого взаимодействия с клиентами (отзывы, рекомендации, вопросы и ответы и публикации), а т...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite помогает компаниям отслеживать, запрашивать и демонстрировать свои онлайн-обзоры, чтобы повысить социальную защищенность и завоевать доверие своих клиентов.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалте...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly — это платформа, управляемая искусственным интеллектом, которая управляет ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ путем мониторинга, анализа и реагирования на отзывы и социальные сети, создавая и планируя интерактивные публикации только на одной панели управления. Его совершенно новая функция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ QR-КОД...
URLScore.ai
urlscore.ai
Независимо от того, заботитесь ли вы о безопасности веб-сайта перед посещением или хотите повысить эффективность обнаружения киберугроз, Urlscore всегда готов помочь. Используйте нашу веб-форму или интегрируйте наш API, чтобы классифицировать URL-адреса и определять потенциальные риски, обеспечивая ...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусс...
Uberall
uberall.com
Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появ...
Fera
fera.ai
Fera — это приложение для отзывов клиентов для Shopify, Wix, BigCommerce и других предприятий электронной коммерции. Он позволяет легко запрашивать и отображать отзывы клиентов, фотографии и видео из различных каналов, включая ваш собственный.
SO Connect
soconnect.com
Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 ...
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживат...
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint помогает предприятиям и франшизам, расположенным в нескольких местах, повысить локальную SEO-оптимизацию и привлечь больше органического трафика, предоставляя решения для автоматизации управления отзывами клиентов. С его помощью компании могут собирать отзывы клиентов по различным каналам,...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — это онлайн-платформа управления репутацией для местного бизнеса. Мы помогаем компаниям собирать онлайн-отзывы клиентов и быть выбранными большим количеством потенциальных клиентов. Это эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения доверия и выделения среди конкурентов. Подробные...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Мы помогаем кадровым фирмам ускорить их рост, максимизируя рентабельность инвестиций в отзывы, рекомендации, репутацию и рекрутеров.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...
Rannko
rannko.com
Раннко находится на переднем крае управления цифровой репутацией, помогая владельцам бизнеса, как крупным, так и малым, развивать свой бренд и улучшать общественное восприятие. Превратите своих клиентов в послов вашего бренда. Концентрируясь на «местном приоритете», Раннко может помочь вашему бизнес...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.