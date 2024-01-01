Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для управления онлайн-репутацией - Самые популярные приложения - Австралия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления репутацией в Интернете позволяет компаниям отслеживать онлайн-обзоры пользователей и продвигать положительный опыт через платформы онлайн-обзоров. Компании, надеющиеся продвигать свой бренд посредством положительных отзывов пользователей в Интернете, будут использовать программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, чтобы улавливать негативный опыт. Продукты также предоставляют пользователям механизмы отправки новых обзоров по электронной почте или в рамках рекламных кампаний. Продукты предоставляют платформы, которые маркетинговые команды используют для агрегирования и интерпретации онлайн-репутации своей компании. Команды часто используют цифровые формы, предоставляемые платформой, для проведения кампаний по электронной почте и получения новых обзоров. Многие продукты также содержат инструменты мониторинга для обнаружения обсуждений и публикаций пользователей в социальных сетях. Эти продукты отличаются от программного обеспечения для мониторинга социальных сетей тем, что они предназначены для сбора онлайн-обзоров, но могут включать в себя функции социальных сетей. Существует путаница, но мало общего с программным обеспечением для обзора продуктов. Эти инструменты размещают отзывы клиентов на сайтах электронной коммерции и предоставляют мало возможностей для мониторинга и управления.