Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для онлайн-новостей - Самые популярные приложения - Джибути Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение онлайн-новостей предлагает предприятиям специальную веб-страницу для размещения и распространения новостей или медиа-контента через единую платформу. Эти цифровые редакции объединяют тщательно подобранные цифровые материалы бренда, выступая в качестве центрального узла для получения точной информации об организации. Отделы по связям с общественностью (PR) используют эти решения для распространения пресс-релизов, обновлений новостей, медиа-китов и различных мультимедийных ресурсов, таких как фотографии и видео, облегчая контролируемую коммуникацию бренда и повышая вовлеченность. Журналисты, клиенты и целевая аудитория полагаются на эти редакции как на надежные источники актуальной информации о компании.