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Программное обеспечение для онлайн-новостей - Самые популярные приложения - Канада

Программное обеспечение онлайн-новостей предлагает предприятиям специальную веб-страницу для размещения и распространения новостей или медиа-контента через единую платформу. Эти цифровые редакции объединяют тщательно подобранные цифровые материалы бренда, выступая в качестве центрального узла для получения точной информации об организации. Отделы по связям с общественностью (PR) используют эти решения для распространения пресс-релизов, обновлений новостей, медиа-китов и различных мультимедийных ресурсов, таких как фотографии и видео, облегчая контролируемую коммуникацию бренда и повышая вовлеченность. Журналисты, клиенты и целевая аудитория полагаются на эти редакции как на надежные источники актуальной информации о компании.

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Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отде...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...

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