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Инструменты оптимизации онлайн-рынка - Самые популярные приложения - Американское Самоа
Инструменты оптимизации онлайн-рынка помогают компаниям управлять и оптимизировать свои продажи на таких сайтах, как Amazon, eBay, Shopify и других. Эти инструменты можно использовать для различных целей: от создания списков продуктов до управления запасами, ценами на продукты или вариантами доставки. Функции аналитики также имеют решающее значение для продавцов, чтобы лучше понять свой рынок и оптимизировать способы ориентации на потенциальных потребителей. Инструменты электронной коммерции в этих решениях наиболее полезны для профессионалов электронной коммерции, которые используют эти сайты в качестве основного канала онлайн-продаж для своего бизнеса. Эти инструменты также могут использоваться консультантами по электронной коммерции, которые помогают интернет-магазинам улучшить свое присутствие на Amazon, eBay и других. Большинство инструментов для онлайн-торговых площадок поставляются как отдельные программные продукты, но платформы электронной коммерции обычно включают в себя функции или дополнения для Amazon и других сайтов. В отличие от инструментов электронной коммерции, инструменты оптимизации онлайн-рынка предназначены для работы с существующим рынком. Инструменты электронной коммерции предназначены для того, чтобы помочь пользователю оптимизировать свой автономный интернет-магазин, который не является частью более крупного стороннего рынка.
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Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функци...
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в м...
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и в...
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходи...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
SellerLegend
sellerlegend.com
Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до...
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить вре...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — это платформа для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая помогает продавцам и ритейлерам максимизировать свой потенциал на крупнейшем мировом рынке — Amazon. Основанная в 2017 году компания SellerApp использует оптимизацию нового поколения и модели машинного обу...
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Auctiva
auctiva.com
Начните продавать больше на Amazon и eBay с помощью мощного программного обеспечения для многоканальной электронной коммерции Auctiva. Синхронизируйте инвентарь, обрабатывайте заказы, добавляйте товары на несколько торговых площадок в одном месте! Начните бесплатно на 30 дней. Начните продавать свои...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics — это ведущая программная платформа для электронной коммерции, которая предлагает набор инструментов, помогающих продавцам eBay находить выгодные товары для продажи, а затем быстро продавать свои товары, размещая их на первой странице. С 2016 года ZIK Analytics помогла более 100 000 та...
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Entriwise
entriwise.com
Автоматический учет продавцов Amazon в QuickBooks, комплексное решение для импорта всех транзакций Amazon Seller Central: заказов, возвратов, комиссий, возмещений и т. д. в QuickBooks Online, Desktop и Enterprise — поддерживаемое программное обеспечение: QuickBooks Desktop, Enterprise и Online — дет...
Seller Terminal
sellerterminal.com
Добро пожаловать в Seller Terminal, ваше комплексное решение для возврата упущенных доходов в экосистеме Amazon FBA. Имея подтвержденный опыт успеха, мы предоставили более 1000 продавцам, брендам, агрегаторам и складам возможность восстановить контроль над своим бизнесом FBA. Наш подход: разобраться...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель управления для синхронизации всего. Синхронизируйте продукты, инвентарь, клиентов и заказы с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora и тележками для покупок, такими как Shopify, WooCommerce и Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — это важный инструмент SAAS для продаж в сфере электронной коммерции на Amazon, Wal-Mart, Shopify и eBay. Программное обеспечение автоматизирует учет электронной коммерции, обеспечивая неизменно четкие и точные бизнес-книги, способствующие принятию наилучших бизнес-решений.
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister — это платформа на базе Saas, которая позволяет онлайн-продавцам совершать больше продаж, становиться более организованными и более эффективно экономить время. Экономит время, позволяя пользователям одним щелчком мыши составлять перекрестные списки своих объявлений на нескольких торговых...
3DSellers
3dsellers.com
Ведущие инструменты продаж eBay находятся на платформе менеджера продаж eBay 3Dsellers. Получайте больше продаж и отзывов на eBay, а также экономьте время с помощью автоматизации eBay и массовых действий для объявлений, заказов, сообщений и многого другого. Обеспечьте быструю (и даже автоматическую)...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Плат...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — это простой способ для интернет-магазинов оптимизировать синхронизацию продуктов и заказов между различными каналами. Импортируйте списки и синхронизируйте все свои заказы между такими платформами, как Shopify, Amazon, eBay и многими другими. Запустить новый канал стало проще и быстрее.
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger — единственный программный инструмент Amazon PPC, который вам понадобится для оптимизации ваших кампаний. Проходите актуальное обучение по Amazon Ads и развивайтесь в нашем сообществе.
Teikametrics
teikametrics.com
Teikametrics позволяет компаниям эффективно расти и масштабироваться на Amazon и Walmart благодаря беспрецедентному сочетанию технологий прогнозирования искусственного интеллекта и экспертных услуг. Этот принципиально иной подход позволяет продавцам завоевывать рынок, оптимизируя каждую рекламу и ма...
Roketfy
roketfy.com
Roketfy — это платформа, предлагающая интеллектуальные инструменты и услуги на основе данных, предназначенные для брендов, малого бизнеса и предпринимателей, которые хотят увеличить свои продажи на рынках электронной коммерции.
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta — глобальная технологическая компания, создающая инструменты и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для маркетологов и менеджеров электронной коммерции. Мы предоставляем комплексные инструменты, которые подходят как для рынков электронной коммерции, так и для интернет-м...
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti — это изящный и умный способ сократить трафик на Amazon. Мы предлагаем курируемые решения с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие глубоко погрузиться в страницы ваших объявлений и выявить все те мелкие детали, которые могут помешать вам совершить конверсию. Взгляните на кажды...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel — комплексное программное решение, разработанное специально для продавцов Amazon. Он предлагает ряд мощных функций и инструментов для оптимизации различных аспектов управления бизнесом Amazon. NeonPanel предоставляет продавцам инструменты, необходимые для принятия решений на основе данных ...
Bookkeep
bookkeep.com
Если вы используете Shopify, Amazon, Square, PayPal и другие популярные системы электронной коммерции и POS, Bookkeep — ваше секретное оружие. Наш инструмент автоматически публикует ежедневные сводные финансовые отчеты о продажах на основе начислений в QuickBooks Online, Zoho Books, Xero или Sage In...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk — это самая гибкая платформа бизнес-аналитики электронной коммерции, обеспечивающая лучший охват и глубину данных Amazon для бренд-менеджеров, а также непревзойденную интеграцию с их собственными инструментами визуализации и создания информационных панелей. DataHawk предоставляет полезную и...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простой и интеллектуальный парсер для электронной коммерции, идеально подходящий для сбора цен и результатов поиска в интернет-магазинах и на торговых площадках в режиме реального времени без навыков программирования. Используйте наше веб-приложение для ежедневного планирования цен и данных о продав...
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai — это воронка отзывов, оптимизированная для создания отзывов на Amazon, Walmart.com, Shopify и других платформах.
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — это гибкое решение для управления коммерцией, которое позволяет оптимизировать, автоматизировать и управлять вашими продуктами, списками, ценами, запасами и заказами по нескольким каналам и торговым площадкам. Клиенты StoreAutomator тратят на 50 % меньше времени на ненужные админист...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
AsinSeed
asinseed.com
Изучите реальные ключевые слова ваших конкурентов, которые приносят им больше всего трафика. Самый простой метод оптимизации ключевых слов. Сэкономьте затраты на контекстную рекламу и повысьте рейтинг своих ключевых слов.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — это решение для фид-маркетинга, которое сочетает в себе преобразование и оптимизацию данных, а также помощь и советы. Это дает возможность торговцам и агентствам добиться успеха в каналах электронной коммерции. Оптимизируйте файл фида товаров с помощью DataFeedWatch и распространяйте...
Mergado
mergado.com
Mergado — это инструмент управления товарной лентой для интернет-магазинов, маркетологов и агентств. Ряд фильтров и правил позволяют вам изменять данные, поступающие из вашего интернет-магазина на сайты сравнения цен, такие как Google и Facebook, торговые площадки и другие рекламные каналы. Приложен...
SellerLion
sellerlion.com
Получите лучшее программное обеспечение для обзора и обратной связи для продавцов Amazon с программным обеспечением Amazon Review №1 в Индии от Sellerlion по конкурентоспособной цене. Купите приложение Amazon Feedback.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox — это универсальный инструмент анализа и оптимизации для продавцов Amazon. Он упрощает процесс отслеживания показателей эффективности продуктов и ключевых слов, позволяя пользователям обнаружить возможности оптимизации и получить конкурентные преимущества. Платформа предлагает удобный инте...
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive — это веб-приложение, которое помогает продавцам Amazon отслеживать свои продажи, запасы и расходы. Программное обеспечение предоставляет пользователям аналитические данные и отчеты в режиме реального времени, что позволяет им принимать обоснованные решения относительно своего бизнеса. П...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller — это инструмент для продавцов Amazon, который обеспечивает анализ данных и преобразует их в отчеты, сводки, информационные панели и графики, чтобы помочь продавцам принимать более эффективные операционные решения. Основные функции включают в себя: исследование ключевых слов, оптимизацию...
Seller.Tools
seller.tools
Полный набор инструментов, использующих данные Amazon, чтобы поднять ваш бизнес на новую высоту. Даже самые известные бренды полагаются на устаревшие данные, инструменты и процессы для ведения своего бизнеса. Сейчас настало время подготовить свой бизнес к будущему с помощью самых инновационных ресур...
SellerGeni
sellergeni.com
Платформа электронной коммерции для предприятий, продающих на Amazon SellerGeni, обеспечивает оптимизацию роста и улучшение листинга для самых умных компаний электронной коммерции в мире. Пользователи SellerGeni создают цели — заранее созданные структуры кампаний, предназначенные для реализации любо...
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm — это мощный инструмент управления PPC для продавцов или поставщиков услуг Amazon. Служит двигателем для выполнения всей «тяжелой работы», связанной с эффективным управлением PPC на Amazon. Возможность использовать автоматизацию для выполнения настраиваемых действий от вашего имени с прави...
ConvertMate
convertmate.io
О ConvertMate ConvertMate — это приложение Shopify, которое автоматизирует SEO для вашего магазина Shopify. Забудьте о долгих часах поиска ключевых слов, создавая свой продукт, коллекцию и страницы блога на основе лучших ключевых слов. ConvertMate сделает это автоматически за вас. Это означает, что ...
ZonBase
zonbase.com
Наша цель — создать доступное и простое в использовании программное обеспечение, которое поможет тысячам новых продавцов, присоединяющихся к Amazon, найти выигрышные продукты. Но они решили, что сосредоточатся не только на исследованиях продуктов, их программное обеспечение будет содержать все необх...
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap предоставляет комплексную платформу для анализа данных и мониторинга цен для брендов и агентств, продающих товары на Amazon Vendor Central. Платформа InsightLeap ежедневно сканирует ваши списки продуктов на Amazon.com, чтобы держать вас в курсе любых изменений в ваших списках, предложени...
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books помогает компаниям, продающим товары на Amazon и eBay, автоматизировать свою бухгалтерию. Каждый раз, когда вы получаете выплату от Amazon или eBay, мы автоматически импортируем сведения обо всех транзакциях, составляющих эту выплату. Мы проверяем налоговые данные каждой транзакции и с...
Levanta
levanta.io
Levanta, первая партнерская платформа для продавцов Amazon, способствует росту и открывает внешний трафик благодаря прямому партнерству с издателями, партнерами и влиятельными лицами. Такой подход позволяет продавцам привлекать качественный трафик в свои магазины, устанавливать партнерские отношения...
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply позволяет продавцам электронной коммерции подключаться и управлять сообщениями службы поддержки клиентов для Amazon, eBay, Walmart, Shopify и Back Market — и все это, не выходя из любимой службы поддержки. Больше не нужно входить и выходить из разных информационных панелей рынка. Больше...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords — это самая обширная база данных поиска по ключевым словам для покупателей, доступная где угодно. Мы собираем результаты поиска из крупнейшей в мире поисковой системы товаров: Amazon. Это позволяет нам увидеть, что на уме у покупателей (ваших клиентов), и сообщить вам, как построить мо...
AMZ Alert
amzalert.com
Интеллектуальные оповещения о продуктах Amazon — мгновенные уведомления об угонщиках Buybox, скрытии продуктов, плохих отзывах, изменении цен, мошенниках и многом другом, чтобы наконец-то спать спокойно по ночам! Технология Smart Automation® берет на себя трудоемкие задачи, которые вы ненавидите вып...
Kapoq
kapoq.com
Kapoq — это УМНЫЙ способ управления несколькими брендами на Amazon, дающий агентствам, агрегаторам и брендам преимущество перед конкурентами. Наша комплексная платформа управления с шестью взаимосвязанными модулями помогает командам выявлять пробелы в критических точках данных и эффективно принимать...