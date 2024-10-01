Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для онлайн-факса - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для онлайн-факсов позволяет пользователям отправлять и получать факсы в цифровом формате с повышенной безопасностью. Эти платформы могут передавать факсы напрямую через программное обеспечение, по электронной почте или через мобильное приложение, фактически превращая компьютер в виртуальный факсимильный аппарат. Используя программное обеспечение для онлайн-факсов, предприятия могут исключить затраты, связанные с бумагой, чернилами и физическими факсами. Эти платформы также предлагают безопасное хранение документов и возможность ставить цифровую подпись и редактировать факсы без необходимости что-либо распечатывать. Кроме того, они устраняют распространенные проблемы, такие как занятость факсимильных линий. Если у компании уже есть номер факса, его можно легко перенести на онлайн-решение для отправки факсов. Программное обеспечение для онлайн-факса повторяет все основные функции традиционного факсимильного аппарата, включая отправку и получение факсов. Однако важно не путать его с программным обеспечением электронной почты. Хотя в обоих случаях используется электронная связь, программное обеспечение для онлайн-факса отправляет документы, обычно в формате PDF, непосредственно в почтовый ящик получателя по номеру факса. Напротив, программное обеспечение электронной почты отправляет сообщения прямо в почтовый ящик. Онлайн-факс часто предпочтительнее для передачи подписанных или конфиденциальных документов из-за более высокого уровня безопасности по сравнению с электронной почтой.
Отправить новое приложение
GoTo
goto.com
GoTo Meeting, лидер отрасли в области онлайн-видеоконференций для компаний по всему миру, теперь входит в состав GoTo Connect, универсального коммуникационного программного обеспечения, созданного для малого и среднего бизнеса. Решение Meeting, которое можно приобрести отдельно, каждый день пользует...
eFax
efax.com
eFax — мировой лидер в области онлайн-факсов. Отправляйте и получайте факсы по электронной почте. Получите местный, бесплатный или международный номер факса. Отправляйте факс из любого места с помощью нашего мобильного приложения. Используйте неограниченное хранилище. Узнайте, почему eFax является в...
iFax
ifaxapp.com
iFax — это облачная платформа факсимильной связи, соответствующая требованиям HIPAA, для бесперебойной и безопасной совместной работы с документами. Попробуйте iFax прямо сейчас БЕСПЛАТНО.
Notifyre
notifyre.com
Повысьте уровень своего делового общения с помощью безопасных решений для SMS и факсов Notifyre. Оптимизируйте процессы отправки SMS и факсов онлайн, по электронной почте, через приложение или легко интегрируйте их с помощью нашего удобного для разработчиков API SMS и факсов. Мы сертифицированы по с...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые рабо...
FAX.PLUS
fax.plus
Безопасное интернет-факс-решение, совместимое с SOC 2 и HIPAA, для предприятий и малых и средних предприятий, позволяющее получать и отправлять факсы онлайн с компьютера, мобильного телефона и по электронной почте.
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - Факс из любой точки мира.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax — это онлайн-провайдер факсимильных решений, соответствующий требованиям HIPAA, интегрированный с Google, Microsoft, Slack и многими другими. Он предлагает простую в использовании альтернативу факсимильным аппаратам для отдельных пользователей, позволяя им отправлять факсы из Google (Google ...