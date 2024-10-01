Программное обеспечение для онлайн-факса - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для онлайн-факсов позволяет пользователям отправлять и получать факсы в цифровом формате с повышенной безопасностью. Эти платформы могут передавать факсы напрямую через программное обеспечение, по электронной почте или через мобильное приложение, фактически превращая компьютер в виртуальный факсимильный аппарат. Используя программное обеспечение для онлайн-факсов, предприятия могут исключить затраты, связанные с бумагой, чернилами и физическими факсами. Эти платформы также предлагают безопасное хранение документов и возможность ставить цифровую подпись и редактировать факсы без необходимости что-либо распечатывать. Кроме того, они устраняют распространенные проблемы, такие как занятость факсимильных линий. Если у компании уже есть номер факса, его можно легко перенести на онлайн-решение для отправки факсов. Программное обеспечение для онлайн-факса повторяет все основные функции традиционного факсимильного аппарата, включая отправку и получение факсов. Однако важно не путать его с программным обеспечением электронной почты. Хотя в обоих случаях используется электронная связь, программное обеспечение для онлайн-факса отправляет документы, обычно в формате PDF, непосредственно в почтовый ящик получателя по номеру факса. Напротив, программное обеспечение электронной почты отправляет сообщения прямо в почтовый ящик. Онлайн-факс часто предпочтительнее для передачи подписанных или конфиденциальных документов из-за более высокого уровня безопасности по сравнению с электронной почтой.