Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом создает виртуальную среду для содействия взаимодействию, организации дискуссий и контроля онлайн-сообщества. В рамках этих цифровых сообществ участники могут обмениваться мнениями и мнениями по поводу взаимных интересов. Предприятия используют платформы управления онлайн-сообществами для создания единого цифрового центра, способствующего конструктивному диалогу между своими сотрудниками или клиентами. Это облегчает сбор отзывов о различных концепциях, предложениях или услугах. Следовательно, предприятия могут эффективно обрабатывать запросы в службу поддержки, оценивать уровень удовлетворенности, отслеживать взаимодействие, способствовать более глубоким связям с представителями сообщества и, в конечном итоге, получать ценную информацию для расширения участия сообщества.
Отправить новое приложение
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная бизнес-платформа для создания и масштабирования вашего бизнеса, основанного на знаниях. Попробуйте Kajabi бесплатно с 14-дневной пробной версией сегодня.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.
Heartbeat
heartbeat.chat
Размещайте беседы, мероприятия, контент и многое другое на своем собственном домене. Heartbeat дает вам возможность создать идеально персонализированное онлайн-сообщество.
Nas.io
nas.io
Членство, цифровые продукты, платные мероприятия и многое другое. Разработан с нуля для бизнеса, возглавляемого сообществом.
Podia
podia.com
Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!
Bettermode
bettermode.com
Мощная платформа сообщества, интегрированная в ваш продукт. Повысьте вовлеченность пользователей, увеличьте их удержание и повысьте пожизненную ценность клиентов. Ранее Племя.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Disciple
disciplemedia.com
Новая эра для строителей сообществ. Присоединяйтесь к нашему движению. Объедините своих людей, членство и контент на своей собственной полностью фирменной частной платформе сообщества. Продавайте курсы, взимайте плату за подписку, ведите прямые трансляции и многое другое. И все это без каких-либо ог...
Threado AI
threado.com
Ваш второй пилот на базе искусственного интеллекта поможет вам обеспечить наилучшую поддержку вашим клиентам и членам сообщества в Slack, Discord и Интернете. Начните бесплатно!
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — это облачная высокопроизводительная платформа сообщества без кода, которая позволяет: Получить 100 % контроль над функциями, пользователями, контентом и данными платформы. Гарантируйте адекватный уровень вовлеченности и удержания благодаря технологии социальных сетей. Эффективно и то...
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — это платформа для форумов сообщества нового поколения. Созданные на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы помогли сотням компаний привлечь своих клиентов.
GroupApp
group.app
Ваше онлайн-сообщество и курсы в одном месте! Повышайте вовлеченность, увеличивайте доходы с помощью единой платформы и интегрируйтесь с инструментами, которые вы уже используете, без необходимости нанимать разработчика.
Beam.gg
beam.gg
Игровая платформа сообщества, созданная для удобства взаимодействия. Создавайте и монетизируйте заинтересованные и лояльные онлайн-сообщества с помощью геймификации.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Rungway
rungway.com
Создайте безопасное пространство, где люди смогут получать советы по работе и жизни от своих коллег. Rungway — это не просто платформа наставничества, она воплощает в жизнь ценности вашей компании и дает каждому возможность высказать свое мнение по наиболее важным для него темам, повышает вовлеченно...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Приложение Smart Match — это отмеченное наградами программное обеспечение CRM для поиска партнеров и управления членством, обслуживающее более 100 000 пользователей по всему миру. Подбирайте своих клиентов, организуйте знакомства и свидания, получайте ценные отзывы о датах с помощью профессиональных...
NbliK
nblik.com
NbliK — это универсальная платформа сообщества для авторов, организаций и брендов. Это платформа, на которой бренды могут интегрировать сообщество с белой маркировкой в свой веб-сайт/приложение, чтобы ускорить создание сообщества и, в свою очередь, достичь более высокого LTV.
ProBoards
proboards.com
Неограниченное количество участников, неограниченное количество тем, неограниченный размер! Создайте дискуссионный форум своей мечты с помощью отмеченной наградами бесплатной услуги хостинга форумов ProBoards.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — это современная облачная платформа сообщества, которая позволяет создавать фирменное онлайн-сообщество с вопросами и ответами, дискуссиями, генерацией идей и статьями базы знаний.
AtomChat
atomchat.com
AtomChat предоставляет решения для быстрого чата на вашем сайте. С текстовыми, аудио- и видеозвонками в реальном времени. Мы представляем готовое к использованию приложение/плагин для чата, который легко интегрируется с более чем 30 платформами и делает чат на вашем сайте готовым за считанные минуты...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — это система управления жизнью в жилых домах, которая помогает связывать жильцов с персоналом колледжей, занимающимся жилыми домами. Вы меняете ситуацию, мы помогаем вам это отслеживать. ResLife Portal, созданный на основе личного опыта жизни в жилых домах университетского кампуса Ди...
Advocu
advocu.com
Advocu — это комплексное решение для команд по связям с разработчиками, позволяющее создавать, привлекать, отслеживать и масштабировать программы защиты интересов разработчиков или послов. Advocu помогает вашей команде сосредоточиться на самом важном: развитии сообщества, оказании значимого влияния ...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase помогает компаниям понять, почему сообщество важно. Визуализируйте влияние вашего сообщества на бизнес и создавайте мощные программы на основе нужных данных. С помощью аналитики сообщества Talkbase команды могут легко анализировать, как и почему клиенты участвуют в их сообществе на протяжен...
Insticator
insticator.com
В Insticator мы стремимся создать интеллектуальную унифицированную платформу, предназначенную для сбора, агрегирования и монетизации всех собственных данных издателя. Наш набор продуктов для взаимодействия дает издателям и потребителям возможность усилить свой голос и выразить свое мнение в безопасн...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — это встроенная в продукт платформа обучения клиентов. Мы помогаем SaaS-компаниям ускорить адаптацию клиентов и внедрение продуктов с минимальными усилиями CS. MeltingSpot предоставляет комплексный набор инструментов для привлечения клиентов с помощью форумов, вебинаров, онлайн-курсов и...
TINT
tintup.com
TINT — это маркетинговая платформа, основанная на сообществе, которой доверяют более 5000 ведущих мировых брендов, которая помогает развивать сообщества, которые стимулируют пропаганду и взаимодействие, повышают конверсию и способствуют долгосрочной лояльности к бренду. TINT Communities (ранее Vesta...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
Единая система для более разумного управления сообществом Связанный веб-сайт, портал, CRM и коммуникационное решение