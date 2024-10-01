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Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом создает виртуальную среду для содействия взаимодействию, организации дискуссий и наблюдения за онлайн-сообществом. В рамках этих цифровых сообществ участники могут обмениваться мнениями и мнениями по поводу взаимных интересов. Предприятия используют платформы управления онлайн-сообществами для создания единого цифрового центра, способствующего конструктивному диалогу между своими сотрудниками или клиентами. Это облегчает сбор отзывов о различных концепциях, предложениях или услугах. Следовательно, предприятия могут эффективно обрабатывать запросы в службу поддержки, оценивать уровень удовлетворенности, отслеживать взаимодействие, способствовать более глубоким связям с представителями сообщества и, в конечном итоге, получать ценную информацию для расширения участия сообщества.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать ...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Самая популярная универсальная общественная платформа для авторов и предпринимателей. Заработок авторов в 2023 году составит 370 миллионов долларов. ✨ С Mighty вы можете объединить свои курсы, членство и предложения в мощное сообщество под своим собственным брендом на iOS, Android и в Интернете. Mig...
Nas.io
nas.io
Членство, цифровые продукты, платные мероприятия и многое другое. Создан с нуля для бизнеса, возглавляемого сообществом.
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat — это универсальная платформа для общественного бизнеса. Мы объединяем все инструменты, необходимые для ведения прибыльного, масштабируемого общественного бизнеса — дискуссии, чаты, курсы, документы, страницы событий, голосовые каналы, аналитику, управление реферальной программой и полный ...
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
Bettermode
bettermode.com
Bettermode — это универсальная платформа сообщества клиентов, которая помогает компаниям упростить обслуживание клиентов, улучшить взаимодействие с клиентами и построить значимые отношения. Благодаря сообществу, построенному на Bettermode, команды разработчиков собирают идеи и отзывы. Команды поддер...
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организа...
Disciple
disciplemedia.com
Мы помогаем людям создавать независимые, ценные и заслуживающие доверия сообщества в безопасном пространстве, которым они владеют и которое контролируют. С помощью платформы сообщества Disciple вы можете создавать несколько групп, чтобы сегментировать свою аудиторию, публиковать контент и видео, про...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платфор...
Threado AI
threado.com
Threado AI — это помощник искусственного интеллекта, который делает поиск знаний устаревшим. Threado AI на базе GPT-4o обеспечивает мгновенную и точную помощь вашим клиентам и внутренним командам. Сделайте знания вашей компании доступными для вашей команды с помощью безопасного специального агента и...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — это облачная высокопроизводительная платформа сообщества без кода, которая позволяет: Получить 100 % контроль над функциями, пользователями, контентом и данными платформы. Гарантируйте адекватный уровень вовлеченности и удержания благодаря технологии социальных сетей. Эффективно и то...
GroupApp
group.app
Ваше онлайн-сообщество и курсы в одном месте! Повышайте вовлеченность, увеличивайте доходы с помощью единой платформы и интегрируйтесь с инструментами, которые вы уже используете, без необходимости нанимать разработчика.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — это платформа для форумов сообщества нового поколения. Созданные на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы помогли сотням компаний привлечь своих клиентов.
Beam.gg
beam.gg
Геймифицированная платформа сообщества, созданная для удобства взаимодействия. Создавайте и монетизируйте заинтересованные и лояльные онлайн-сообщества с помощью геймификации.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Rungway
rungway.com
Rungway — это платформа для общения и взаимодействия, помогающая компаниям внедрять взаимосвязанную и инклюзивную культуру. Изменяя способы обмена советами и взаимодействия сотрудников с руководством, сотрудники работают максимально эффективно, потому что чувствуют, что их слышат, понимают и ценят. ...
NbliK
nblik.com
NbliK — это универсальная платформа сообщества для авторов, организаций и брендов. Это платформа, на которой бренды могут интегрировать сообщество с белой маркировкой на свой веб-сайт/приложение, чтобы ускорить создание сообщества и, в свою очередь, достичь более высокого LTV.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Приложение Smart Match — это отмеченное наградами программное обеспечение CRM для поиска партнеров и управления членством, обслуживающее более 100 000 пользователей по всему миру. Подбирайте своих клиентов, организуйте знакомства и свидания, получайте ценные отзывы о датах с помощью профессиональных...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — это современная облачная платформа сообщества, которая позволяет создавать фирменное онлайн-сообщество с вопросами и ответами, дискуссиями, генерацией идей и статьями базы знаний.
ProBoards
proboards.com
Неограниченное количество участников, неограниченное количество тем, неограниченный размер! Создайте дискуссионный форум своей мечты с помощью отмеченной наградами бесплатной услуги хостинга форумов ProBoards.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
Advocu
advocu.com
Advocu — это комплексное решение для команд по связям с разработчиками, позволяющее создавать, привлекать, отслеживать и масштабировать программу Developer Advocacy или Ambassadors. Advocu помогает вашей команде сосредоточиться на самом важном: развитии сообщества, оказании значимого влияния и измер...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase помогает компаниям понять, почему сообщество важно. Визуализируйте влияние вашего сообщества на бизнес и создавайте мощные программы на основе нужных данных. С помощью аналитики сообщества Talkbase команды могут легко анализировать, как и почему клиенты участвуют в их сообществе на протяжен...
Insticator
insticator.com
В Insticator мы стремимся создать интеллектуальную унифицированную платформу, предназначенную для сбора, агрегирования и монетизации всех собственных данных издателя. Наш набор продуктов для взаимодействия дает издателям и потребителям возможность усилить свой голос и выразить свое мнение в безопасн...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat предоставляет решения для быстрого чата на вашем сайте. С текстовыми, аудио- и видеозвонками в реальном времени. Мы — готовое к использованию приложение/плагин для чата, который легко интегрируется с более чем 30 платформами и делает чат на вашем сайте готовым за считанные минуты! Плагин та...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — это система управления жизнью в жилых домах, которая помогает связывать жильцов с персоналом колледжей, занимающимся жилыми домами. Вы меняете ситуацию, мы помогаем вам это отслеживать. ResLife Portal, созданный на основе личного опыта жилой жизни в университетском городке Дивизиона...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — это встроенная в продукт платформа обучения клиентов. Мы помогаем SaaS-компаниям ускорить адаптацию клиентов и внедрение продуктов с минимальными усилиями CS. MeltingSpot предоставляет комплексный набор инструментов для привлечения клиентов с помощью форумов, вебинаров, онлайн-курсов и...
TINT
tintup.com
TINT — это маркетинговая платформа, основанная на сообществе, которой доверяют более 5000 ведущих мировых брендов, которая помогает развивать сообщества, которые стимулируют пропаганду и взаимодействие, повышают конверсию и способствуют долгосрочной лояльности к бренду. TINT Communities (ранее Vesta...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech — это сложное облачное программное решение, специально разработанное для управления сообществами выпускников и их развития. Разработанная для школ, университетов и компаний любого размера, ToucanTech дает организациям возможность управлять всеми выпускниками и/или связями с сообществом на...