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Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом - Самые популярные приложения - Бенин
Программное обеспечение для управления онлайн-сообществом создает виртуальную среду для содействия взаимодействию, организации дискуссий и наблюдения за онлайн-сообществом. В рамках этих цифровых сообществ участники могут обмениваться мнениями и мнениями по поводу взаимных интересов. Предприятия используют платформы управления онлайн-сообществами для создания единого цифрового центра, способствующего конструктивному диалогу между своими сотрудниками или клиентами. Это облегчает сбор отзывов о различных концепциях, предложениях или услугах. Следовательно, предприятия могут эффективно обрабатывать запросы в службу поддержки, оценивать уровень удовлетворенности, отслеживать взаимодействие, способствовать более глубоким связям с представителями сообщества и, в конечном итоге, получать ценную информацию для расширения участия сообщества.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать ...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Самая популярная универсальная общественная платформа для авторов и предпринимателей. Заработок авторов в 2023 году составит 370 миллионов долларов. ✨ С Mighty вы можете объединить свои курсы, членство и предложения в мощное сообщество под своим собственным брендом на iOS, Android и в Интернете. Mig...
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat — это универсальная платформа для общественного бизнеса. Мы объединяем все инструменты, необходимые для ведения прибыльного, масштабируемого общественного бизнеса — дискуссии, чаты, курсы, документы, страницы событий, голосовые каналы, аналитику, управление реферальной программой и полный ...
Nas.io
nas.io
Членство, цифровые продукты, платные мероприятия и многое другое. Разработан с нуля для бизнеса, возглавляемого сообществом.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
Bettermode
bettermode.com
Bettermode — это универсальная платформа сообщества клиентов, которая помогает компаниям упростить обслуживание клиентов, улучшить взаимодействие с клиентами и построить значимые отношения. Благодаря сообществу, построенному на Bettermode, команды разработчиков собирают идеи и отзывы. Группы поддерж...
Disciple
disciplemedia.com
Мы помогаем людям создавать независимые, ценные и заслуживающие доверия сообщества в безопасном пространстве, которым они владеют и которое контролируют. С помощью платформы сообщества Disciple вы можете создавать несколько групп, чтобы сегментировать свою аудиторию, публиковать контент и видео, про...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — это специально разработанное решение для интеграции обмена сообщениями в цифровой путь клиента и облегчения общения с клиентами через каналы обмена сообщениями и социальные сети в большом масштабе. Предоставляя цифровое решение для взаимодействия с клиентами по каналам обмена соо...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платфор...
Threado AI
threado.com
Ваш второй пилот на базе искусственного интеллекта поможет вам обеспечить наилучшую поддержку вашим клиентам и членам сообщества в Slack, Discord и Интернете. Начните бесплатно!
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — это облачная высокопроизводительная платформа сообщества без кода, которая позволяет: Получить 100 % контроль над функциями, пользователями, контентом и данными платформы. Гарантируйте адекватный уровень вовлеченности и удержания благодаря технологии социальных сетей. Эффективно и то...
GroupApp
group.app
Ваше онлайн-сообщество и курсы в одном месте! Повышайте вовлеченность, увеличивайте доходы с помощью единой платформы и интегрируйтесь с инструментами, которые вы уже используете, без необходимости нанимать разработчика.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — это платформа для форумов сообщества нового поколения. Созданные на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы помогли сотням компаний привлечь своих клиентов.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Beam.gg
beam.gg
Геймифицированная платформа сообщества, созданная для удобства взаимодействия. Создавайте и монетизируйте заинтересованные и лояльные онлайн-сообщества с помощью геймификации.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
NbliK
nblik.com
NbliK — это универсальная платформа сообщества для авторов, организаций и брендов. Это платформа, на которой бренды могут интегрировать сообщество с белой маркировкой на свой веб-сайт/приложение, чтобы ускорить создание сообщества и, в свою очередь, достичь более высокого LTV.
Rungway
rungway.com
Rungway — это платформа для общения и взаимодействия, помогающая компаниям внедрять взаимосвязанную и инклюзивную культуру. Изменяя способы обмена советами и взаимодействия сотрудников с руководством, сотрудники работают максимально эффективно, потому что чувствуют, что их слышат, понимают и ценят. ...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Приложение Smart Match — это отмеченное наградами программное обеспечение CRM для поиска партнеров и управления членством, обслуживающее более 100 000 пользователей по всему миру. Подбирайте своих клиентов, организуйте знакомства и свидания, получайте ценные отзывы о датах с помощью профессиональных...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — это современная облачная платформа сообщества, которая позволяет создавать фирменное онлайн-сообщество с вопросами и ответами, дискуссиями, генерацией идей и статьями базы знаний.
ProBoards
proboards.com
Неограниченное количество участников, неограниченное количество тем, неограниченный размер! Создайте дискуссионный форум своей мечты с помощью отмеченной наградами бесплатной услуги хостинга форумов ProBoards.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Insticator
insticator.com
В Insticator мы стремимся создать интеллектуальную унифицированную платформу, предназначенную для сбора, агрегирования и монетизации всех собственных данных издателя. Наш набор продуктов для взаимодействия дает издателям и потребителям возможность усилить свой голос и выразить свое мнение в безопасн...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat предоставляет решения для быстрого чата на вашем сайте. С текстовыми, аудио- и видеозвонками в реальном времени. Мы — готовое к использованию приложение/плагин для чата, который легко интегрируется с более чем 30 платформами и делает чат на вашем сайте готовым за считанные минуты! Плагин та...
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — это система управления жизнью в жилых домах, которая помогает связывать жильцов с персоналом колледжей, занимающимся жилыми домами. Вы меняете ситуацию, мы помогаем вам это отслеживать. ResLife Portal, созданный на основе личного опыта жилой жизни в университетском городке Дивизиона...
Advocu
advocu.com
Advocu — это комплексное решение для команд по связям с разработчиками, позволяющее создавать, привлекать, отслеживать и масштабировать программу Developer Advocacy или Ambassadors. Advocu помогает вашей команде сосредоточиться на самом важном: развитии сообщества, оказании значимого влияния и измер...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase помогает компаниям понять, почему сообщество важно. Визуализируйте влияние вашего сообщества на бизнес и создавайте мощные программы на основе нужных данных. С помощью аналитики сообщества Talkbase команды могут легко анализировать, как и почему клиенты участвуют в их сообществе на протяжен...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — это встроенная в продукт платформа обучения клиентов. Мы помогаем SaaS-компаниям ускорить адаптацию клиентов и внедрение продуктов с минимальными усилиями CS. MeltingSpot предоставляет комплексный набор инструментов для привлечения клиентов с помощью форумов, вебинаров, онлайн-курсов и...
TINT
tintup.com
TINT — это маркетинговая платформа, основанная на сообществе, которой доверяют более 5000 ведущих мировых брендов, которая помогает развивать сообщества, которые стимулируют пропаганду и взаимодействие, повышают конверсию и способствуют долгосрочной лояльности к бренду. TINT Communities (ранее Vesta...
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech — это сложное облачное программное решение, специально разработанное для управления сообществами выпускников и их развития. Разработанная для школ, университетов и компаний любого размера, ToucanTech дает организациям возможность управлять всеми выпускниками и/или связями с сообществом на...