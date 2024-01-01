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Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования - Самые популярные приложения - Австралия

Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования является фундаментальным компонентом современного управления данными, предлагая надежные средства защиты информации, созданной или хранимой в Интернете. Эти универсальные инструменты широко используются в различных областях для сохранения важных данных и файлов. Организации полагаются на решения онлайн-резервного копирования, чтобы гарантировать бесперебойную работу в случае сбоев оборудования, случайного удаления или любых других непредвиденных обстоятельств, требующих обеспечения доступа к данным в будущем. В отличие от традиционных технологий резервного копирования серверов, решения для онлайн-резервного копирования работают через Интернет, надежно сохраняя локальные или веб-файлы в облачных репозиториях. Это гарантирует, что предприятия смогут быстро восстановиться после сбоев без ущерба для целостности данных. Для включения в категорию онлайн-резервного копирования продукт должен соответствовать следующим критериям: * Надежно храните файлы и данные в Интернете или в облаке, обеспечивая избыточность и устойчивость к потере данных. * Бесшовная интеграция с различными приложениями или синхронизация с конечными точками для упрощения автоматизированных процессов резервного копирования файлов. * Обеспечить интуитивно понятный онлайн-доступ к элементам управления резервным копированием, позволяя пользователям с легкостью управлять и контролировать свои действия по резервному копированию.

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Multcloud

Multcloud

multcloud.com

MultCloud — это бесплатное и простое в использовании веб-приложение, которое позволяет передавать файлы между облачными дисками и поддерживает управление несколькими облачными дисками из единого интерфейса. Синхронизируйте файлы или даже управляйте обменом файлами между службами облачного хранения, ...

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive защищает все ваши ПК, Mac, мобильные устройства и серверы в одной учетной записи облачного резервного копирования. IDrive предлагает множество различных планов для резервного копирования в облаке или на месте, в том числе: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterpris...

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Sync

Sync

sync.com

Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Неограниченное облачное хранилище, управление задачами и заметки для организации вашего бизнеса в облаке. OpenDrive позволяет пользователям управлять своим контентом, хранящимся в облаке, с помощью веб-сайта, диска, настольных и мобильных приложений. Сторонние приложения или веб-сайты могут получа...

Datto

Datto

datto.com

Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Aruba Cloud: полноценная облачная среда для разработки ваших проектов. Aruba Cloud, созданная для предоставления полного спектра облачных услуг, отвечает потребностям компаний, независимо от их проекта. Разработка виртуальной инфраструктуры, архивирование и обмен данными, настройка планов аварийног...

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

SimpleBackups — это облачное решение для резервного копирования, которое автоматически автоматизирует резервное копирование серверов, баз данных и приложений SaaS. SimpleBackups предлагает различные функции, такие как резервное копирование базы данных, сервера, облачного хранилища и резервное копир...

Axcient

Axcient

axcient.com

Решения Axcient для резервного копирования и аварийного восстановления позволяют MSP защитить все. Благодаря единой, простой в использовании платформе Axcient поможет вам обеспечить безопасность ваших клиентов. Примите участие в Axcient Challenge и узнайте, как вы можете получить полный BDR для всех...

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Carbonite предоставляет надежную платформу защиты данных для бизнеса, включая технологии резервного копирования, аварийного восстановления, высокой доступности и миграции рабочих нагрузок. Платформа защиты данных Carbonite поддерживает бизнес любого размера в точках по всему миру с безопасной и масш...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — это самый простой способ удаленного мониторинга и управления ИТ-системами с любого смартфона или планшета, позволяющий занятым ИТ-администраторам решать проблемы на ходу и работать более продуктивно. Решение было запущено в конце 2010 года и имеет более 275 000 ИТ-пользователей по всему...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Jottacloud — норвежская компания, предлагающая облачное хранилище и услуги онлайн-резервного копирования для личного или коммерческого использования. С помощью Jottacloud вы можете загружать, создавать резервные копии, синхронизировать данные на своих устройствах и делиться папками, файлами или фото...

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет у...

SkyKick

SkyKick

skykick.com

SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защити...

Files.fm

Files.fm

files.fm

Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...

Backupify

Backupify

backupify.com

Backupify, компания Datto, является лидером в области резервного копирования из облака в облако, позволяя предприятиям распространять передовые методы защиты данных и доступности на облако. Backupify предоставляет ИТ-специалистам необходимую им безопасность и контроль против потери данных из-за ошиб...

ADrive

ADrive

adrive.com

ADrive предоставляет онлайн-решения для облачного хранения и резервного копирования личных, деловых и корпоративных данных.

GoodSync

GoodSync

goodsync.com

GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо ме...

Veeam

Veeam

veeam.com

Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит своей целью дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопас...

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Cohesity — лидер в области безопасности и управления данными на основе искусственного интеллекта. Связность упрощает обеспечение безопасности, защиту, управление и получение выгоды от данных — в центре обработки данных, на периферии и в облаке. Cohesity помогает организациям защищаться от угроз кибе...

exabackup

exabackup

exabackup.com

xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...

MyPCBackup

MyPCBackup

mypcbackup.com

MyPCBackup — это полнофункциональное программное обеспечение для резервного копирования, предназначенное для предприятий и малого и среднего бизнеса. MyPCBackup предоставляет комплексные решения, разработанные для Windows. Эта онлайн-система резервного копирования предлагает журнал резервного копиро...

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку зачастую оче...

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

ScalePad Backup Radar — это автоматизированная платформа мониторинга резервного копирования, на которую могут положиться поставщики управляемых услуг. Он исключает ошибки и риск потери данных, выделяя пробелы в любой среде резервного копирования. Backup Radar позволяет MSP быть экспертом по защите д...

Druva

Druva

druva.com

Druva — ведущая в отрасли SaaS-платформа для обеспечения устойчивости данных и единственный поставщик, обеспечивающий защиту данных от наиболее распространенных рисков данных, подкрепленный гарантией в 10 миллионов долларов США. Инновационный подход Druva к резервному копированию и восстановлению из...

Ottomatik

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...

NoSky

NoSky

nosky.io

NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

Nethopper является пионером KAOPS, облачной среды разработки платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков или IDP. Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автоматизация...

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...

Data Deposit Box

Data Deposit Box

datadepositbox.com

Data Deposit Box — один из ведущих в мире поставщиков облачных резервных копий и хранилищ для ИТ-реселлеров, поставщиков управляемых услуг (MSP), а также малого и среднего бизнеса (SMB). Запатентованная технология компании позволяет малым и средним предприятиям выполнять резервное копирование и упра...

Xopero

Xopero

xopero.com

Xopero ONE Backup & Recovery — это решение для защиты данных корпоративного уровня для вашей VMware, которое отличается простотой, экономичностью и надежностью и отвечает ожиданиям самых требовательных виртуальных и гибридных сред. Функции * Безагентное автоматическое резервное копирование * Расшир...

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

BDRCloud — это комплексное и экономичное программное обеспечение для облачного резервного копирования и восстановления для защиты данных в приложениях SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), приложениях и базах данных (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Serv...

Nexetic

Nexetic

nexetic.com

Nexetic Shield — это облачная служба резервного копирования, которая предлагает неограниченное резервное копирование данных вашей компании. Наша служба резервного копирования автоматически создает резервные копии всех ваших файлов и изменений файлов, содержащихся на вашем компьютере. Если ваш корпо...

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

Cove Data Protection от N-able — это облачная служба резервного копирования и аварийного восстановления для серверов, рабочих станций и Microsoft 365™, управляемая с помощью мультитенантной веб-панели управления. Cove был создан и оптимизирован для облака, поэтому объем инкрементных резервных копий ...

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, проектирования платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat Open...

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...

Opti9

Opti9

opti9tech.com

Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и с...

Deft

Deft

deft.com

Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данн...

Cloudback

Cloudback

cloudback.it

Cloudback — это комплексное решение для защиты ваших репозиториев. Автоматическое ежедневное резервное копирование и мгновенное восстановление ваших репозиториев GitHub, метаданных и даже LFS. Резервное копирование в любое хранилище. * SOC2 в разработке * Автоматическое резервное копирование * Само...

SyncBackPro

SyncBackPro

archiware.com

Archiware фокусируется на инновационных, эффективных и комплексных готовых решениях для бизнеса. Продукты Archiware включают модули программной платформы P5. Программная платформа P5 включает в себя четыре комбинируемых модуля — Архивирование, Резервное копирование и Синхронизация. Они позволяют по...

Memopal

Memopal

memopal.com

Memopal — это программное обеспечение для онлайн-резервного копирования, онлайн-хранения и синхронизации, которое в режиме реального времени архивирует ваши файлы на удаленный сервер. Неважно, сколько раз вы меняете компьютеры: вы всегда будете знать, где находятся ваши данные. Вы можете просматри...

IBackup

IBackup

ibackup.com

IBackup — это простое онлайн-решение для резервного копирования файлов, которое позволяет пользователям создавать резервные копии неограниченного количества ПК, компьютеров Mac и устройств Linux в одной учетной записи. IBackup, интегрированное онлайн-решение для хранения резервных копий, включает в...

Zmanda

Zmanda

zmanda.com

Zmanda — это проверенное, надежное и высокопроизводительное корпоративное решение для резервного копирования и восстановления. С Zmanda вам не придется платить за резервное копирование данных. Вместо этого вы получаете комплексное решение с круглосуточной поддержкой по цене на 50 % меньше, чем у кон...

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

Основанная в 2011 году компания CloudAlly, входящая в состав OpenText, стала пионером в области резервного копирования и восстановления SaaS корпоративного уровня. Мы предлагаем надежный набор лучших решений для резервного копирования и восстановления для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/...

Infrascale

Infrascale

infrascale.com

Infrascale — это компания DRaaS, которая использует облако для устранения простоев. Основанная в 2011 году, компания стремится предоставить каждой компании возможность восстановиться после стихийного бедствия быстро, легко и по доступной цене. Сочетание интеллектуального программного обеспечения с м...

YesBackup

YesBackup

yesbackup.com

YesBackup позволяет вам получать доступ к файлам резервных копий на ходу с помощью вашего устройства Android. Просматривайте и делитесь своими фотографиями и документами, транслируйте музыку, синхронизируйте файлы и смотрите видео в любом месте и в любое время, подключенное к беспроводной сети или 3...

Veritas

Veritas

veritas.com

Veritas Technologies — лидер в области управления мультиоблачными данными. Более 80 000 клиентов, в том числе 87% компаний из списка Fortune Global 500, полагаются на нас, чтобы обеспечить защиту, возможность восстановления и соответствие их данных. Veritas имеет репутацию надежной компании в масшта...

Zoolz

Zoolz

zoolz.com

Zoolz — ведущий поставщик облачных хранилищ. Предоставляет доступное и безопасное облачное решение для бизнеса и частных лиц.

Clumio

Clumio

clumio.com

Clumio помогает организациям упростить защиту данных в AWS. Его безопасное решение SaaS с воздушным зазором позволяет организациям соблюдать строгие требования соответствия, выполнять резервное копирование и восстановление данных за считанные минуты, а также получать лучшую прозрачность для оптимиза...

Arcserve

Arcserve

arcserve.com

Arcserve предоставляет исключительные решения для защиты бесценных цифровых активов организаций, нуждающихся в полномасштабной комплексной защите данных и защите от программ-вымогателей. Компания Arcserve, основанная в 1983 году, является самым опытным в мире поставщиком решений для обеспечения непр...

Iron Mountain

Iron Mountain

ironmountain.com

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Iron Mountain, которой доверяют более 225 000 организаций по всему миру, а также сеть недвижимости площадью более 85 миллионов квадратных футов на более чем 1400 ...

CyberFortress

CyberFortress

cyberfortress.com

CyberFortress — глобальная компания, которая упрощает полное резервное копирование и быстрое восстановление всех утерянных или украденных данных, чтобы предотвратить ущерб и сбои в работе организаций любого размера. Данные хранятся в безопасных геоизбыточных хранилищах, а наш набор решений позволя...

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