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Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования - Самые популярные приложения - Американское Самоа
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования является фундаментальным компонентом современного управления данными, предлагая надежные средства защиты информации, созданной или хранимой в Интернете. Эти универсальные инструменты широко используются в различных областях для сохранения важных данных и файлов. Организации полагаются на решения онлайн-резервного копирования, чтобы гарантировать бесперебойную работу в случае сбоев оборудования, случайного удаления или любых других непредвиденных обстоятельств, требующих обеспечения доступа к данным в будущем. В отличие от традиционных технологий резервного копирования серверов, решения для онлайн-резервного копирования работают через Интернет, надежно сохраняя локальные или веб-файлы в облачных репозиториях. Это гарантирует, что предприятия смогут быстро восстановиться после сбоев без ущерба для целостности данных. Для включения в категорию онлайн-резервного копирования продукт должен соответствовать следующим критериям: * Надежно храните файлы и данные в Интернете или в облаке, обеспечивая избыточность и устойчивость к потере данных. * Бесшовная интеграция с различными приложениями или синхронизация с конечными точками для упрощения автоматизированных процессов резервного копирования файлов. * Обеспечить интуитивно понятный онлайн-доступ к элементам управления резервным копированием, позволяя пользователям с легкостью управлять и контролировать свои действия по резервному копированию.
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Multcloud
multcloud.com
MultCloud — это бесплатное и простое в использовании веб-приложение, которое позволяет передавать файлы между облачными дисками и поддерживает управление несколькими облачными дисками из единого интерфейса. Синхронизируйте файлы или даже управляйте обменом файлами между службами облачного хранения, ...
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
IDrive
idrive.com
IDrive защищает все ваши ПК, Mac, мобильные устройства и серверы в одной учетной записи облачного резервного копирования. IDrive предлагает множество различных планов для резервного копирования в облаке или на месте, в том числе: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterpris...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...
NinjaRMM
ninjaone.com
Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.
OpenDrive
opendrive.com
Неограниченное облачное хранилище, управление задачами и заметки для организации вашего бизнеса в облаке. OpenDrive позволяет пользователям управлять своим контентом, хранящимся в облаке, с помощью веб-сайта, диска, настольных и мобильных приложений. Сторонние приложения или веб-сайты могут получа...
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: полноценная облачная среда для разработки ваших проектов. Aruba Cloud, созданная для предоставления полного спектра облачных услуг, отвечает потребностям компаний, независимо от их проекта. Разработка виртуальной инфраструктуры, архивирование и обмен данными, настройка планов аварийног...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
CBackup
cbackup.com
CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups — это облачное решение для резервного копирования, которое автоматически автоматизирует резервное копирование серверов, баз данных и приложений SaaS. SimpleBackups предлагает различные функции, такие как резервное копирование базы данных, сервера, облачного хранилища и резервное копир...
Axcient
axcient.com
Решения Axcient для резервного копирования и аварийного восстановления позволяют MSP защитить все. Благодаря единой, простой в использовании платформе Axcient поможет вам обеспечить безопасность ваших клиентов. Примите участие в Axcient Challenge и узнайте, как вы можете получить полный BDR для всех...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite предоставляет надежную платформу защиты данных для бизнеса, включая технологии резервного копирования, аварийного восстановления, высокой доступности и миграции рабочих нагрузок. Платформа защиты данных Carbonite поддерживает бизнес любого размера в точках по всему миру с безопасной и масш...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — это самый простой способ удаленного мониторинга и управления ИТ-системами с любого смартфона или планшета, позволяющий занятым ИТ-администраторам решать проблемы на ходу и работать более продуктивно. Решение было запущено в конце 2010 года и имеет более 275 000 ИТ-пользователей по всему...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud — норвежская компания, предлагающая облачное хранилище и услуги онлайн-резервного копирования для личного или коммерческого использования. С помощью Jottacloud вы можете загружать, создавать резервные копии, синхронизировать данные на своих устройствах и делиться папками, файлами или фото...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive — это отмеченное наградами решение для облачного хранения и онлайн-резервного копирования для предприятий, потребителей и реселлеров. Компания была основана в 2008 году Эндрю Майклом и превратилась в одну из ведущих мировых компаний по облачному хранению данных. Организация предоставляет у...
SkyKick
skykick.com
SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защити...
Files.fm
files.fm
Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Backupify
backupify.com
Backupify, компания Datto, является лидером в области резервного копирования из облака в облако, позволяя предприятиям распространять передовые методы защиты данных и доступности на облако. Backupify предоставляет ИТ-специалистам необходимую им безопасность и контроль против потери данных из-за ошиб...
ADrive
adrive.com
ADrive предоставляет онлайн-решения для облачного хранения и резервного копирования личных, деловых и корпоративных данных.
GoodSync
goodsync.com
GoodSync — программа резервного копирования и синхронизации файлов. Он используется для синхронизации файлов между двумя каталогами, либо на одном компьютере, либо между компьютером и другим устройством хранения (например, другим компьютером, съемным диском, флэш-накопителем или смартфоном), либо ме...
Veeam
veeam.com
Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит своей целью дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопас...
Cohesity
cohesity.com
Cohesity — лидер в области безопасности и управления данными на основе искусственного интеллекта. Связность упрощает обеспечение безопасности, защиту, управление и получение выгоды от данных — в центре обработки данных, на периферии и в облаке. Cohesity помогает организациям защищаться от угроз кибе...
exabackup
exabackup.com
xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup — это полнофункциональное программное обеспечение для резервного копирования, предназначенное для предприятий и малого и среднего бизнеса. MyPCBackup предоставляет комплексные решения, разработанные для Windows. Эта онлайн-система резервного копирования предлагает журнал резервного копиро...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку зачастую оче...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
ScalePad Backup Radar — это автоматизированная платформа мониторинга резервного копирования, на которую могут положиться поставщики управляемых услуг. Он исключает ошибки и риск потери данных, выделяя пробелы в любой среде резервного копирования. Backup Radar позволяет MSP быть экспертом по защите д...
Druva
druva.com
Druva — ведущая в отрасли SaaS-платформа для обеспечения устойчивости данных и единственный поставщик, обеспечивающий защиту данных от наиболее распространенных рисков данных, подкрепленный гарантией в 10 миллионов долларов США. Инновационный подход Druva к резервному копированию и восстановлению из...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...
NoSky
nosky.io
NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper является пионером KAOPS, облачной среды разработки платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков или IDP. Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автоматизация...
CloudPockets
cloudpockets.com
Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...
Data Deposit Box
datadepositbox.com
Data Deposit Box — один из ведущих в мире поставщиков облачных резервных копий и хранилищ для ИТ-реселлеров, поставщиков управляемых услуг (MSP), а также малого и среднего бизнеса (SMB). Запатентованная технология компании позволяет малым и средним предприятиям выполнять резервное копирование и упра...
Xopero
xopero.com
Xopero ONE Backup & Recovery — это решение для защиты данных корпоративного уровня для вашей VMware, которое отличается простотой, экономичностью и надежностью и отвечает ожиданиям самых требовательных виртуальных и гибридных сред. Функции * Безагентное автоматическое резервное копирование * Расшир...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud — это комплексное и экономичное программное обеспечение для облачного резервного копирования и восстановления для защиты данных в приложениях SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), приложениях и базах данных (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Serv...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield — это облачная служба резервного копирования, которая предлагает неограниченное резервное копирование данных вашей компании. Наша служба резервного копирования автоматически создает резервные копии всех ваших файлов и изменений файлов, содержащихся на вашем компьютере. Если ваш корпо...
Cove Data Protection
n-able.com
Cove Data Protection от N-able — это облачная служба резервного копирования и аварийного восстановления для серверов, рабочих станций и Microsoft 365™, управляемая с помощью мультитенантной веб-панели управления. Cove был создан и оптимизирован для облака, поэтому объем инкрементных резервных копий ...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, проектирования платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat Open...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...
Opti9
opti9tech.com
Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и с...
Deft
deft.com
Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данн...
Cloudback
cloudback.it
Cloudback — это комплексное решение для защиты ваших репозиториев. Автоматическое ежедневное резервное копирование и мгновенное восстановление ваших репозиториев GitHub, метаданных и даже LFS. Резервное копирование в любое хранилище. * SOC2 в разработке * Автоматическое резервное копирование * Само...
SyncBackPro
archiware.com
Archiware фокусируется на инновационных, эффективных и комплексных готовых решениях для бизнеса. Продукты Archiware включают модули программной платформы P5. Программная платформа P5 включает в себя четыре комбинируемых модуля — Архивирование, Резервное копирование и Синхронизация. Они позволяют по...
Memopal
memopal.com
Memopal — это программное обеспечение для онлайн-резервного копирования, онлайн-хранения и синхронизации, которое в режиме реального времени архивирует ваши файлы на удаленный сервер. Неважно, сколько раз вы меняете компьютеры: вы всегда будете знать, где находятся ваши данные. Вы можете просматри...
IBackup
ibackup.com
IBackup — это простое онлайн-решение для резервного копирования файлов, которое позволяет пользователям создавать резервные копии неограниченного количества ПК, компьютеров Mac и устройств Linux в одной учетной записи. IBackup, интегрированное онлайн-решение для хранения резервных копий, включает в...
Zmanda
zmanda.com
Zmanda — это проверенное, надежное и высокопроизводительное корпоративное решение для резервного копирования и восстановления. С Zmanda вам не придется платить за резервное копирование данных. Вместо этого вы получаете комплексное решение с круглосуточной поддержкой по цене на 50 % меньше, чем у кон...
CloudAlly
cloudally.com
Основанная в 2011 году компания CloudAlly, входящая в состав OpenText, стала пионером в области резервного копирования и восстановления SaaS корпоративного уровня. Мы предлагаем надежный набор лучших решений для резервного копирования и восстановления для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale — это компания DRaaS, которая использует облако для устранения простоев. Основанная в 2011 году, компания стремится предоставить каждой компании возможность восстановиться после стихийного бедствия быстро, легко и по доступной цене. Сочетание интеллектуального программного обеспечения с м...
YesBackup
yesbackup.com
YesBackup позволяет вам получать доступ к файлам резервных копий на ходу с помощью вашего устройства Android. Просматривайте и делитесь своими фотографиями и документами, транслируйте музыку, синхронизируйте файлы и смотрите видео в любом месте и в любое время, подключенное к беспроводной сети или 3...
Veritas
veritas.com
Veritas Technologies — лидер в области управления мультиоблачными данными. Более 80 000 клиентов, в том числе 87% компаний из списка Fortune Global 500, полагаются на нас, чтобы обеспечить защиту, возможность восстановления и соответствие их данных. Veritas имеет репутацию надежной компании в масшта...
Zoolz
zoolz.com
Zoolz — ведущий поставщик облачных хранилищ. Предоставляет доступное и безопасное облачное решение для бизнеса и частных лиц.
Clumio
clumio.com
Clumio помогает организациям упростить защиту данных в AWS. Его безопасное решение SaaS с воздушным зазором позволяет организациям соблюдать строгие требования соответствия, выполнять резервное копирование и восстановление данных за считанные минуты, а также получать лучшую прозрачность для оптимиза...
Arcserve
arcserve.com
Arcserve предоставляет исключительные решения для защиты бесценных цифровых активов организаций, нуждающихся в полномасштабной комплексной защите данных и защите от программ-вымогателей. Компания Arcserve, основанная в 1983 году, является самым опытным в мире поставщиком решений для обеспечения непр...
Iron Mountain
ironmountain.com
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Iron Mountain, которой доверяют более 225 000 организаций по всему миру, а также сеть недвижимости площадью более 85 миллионов квадратных футов на более чем 1400 ...
CyberFortress
cyberfortress.com
CyberFortress — глобальная компания, которая упрощает полное резервное копирование и быстрое восстановление всех утерянных или украденных данных, чтобы предотвратить ущерб и сбои в работе организаций любого размера. Данные хранятся в безопасных геоизбыточных хранилищах, а наш набор решений позволя...