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Программное обеспечение для адаптации - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для адаптации управляет процессом адаптации новых сотрудников, снижая административную нагрузку на менеджеров по найму. Это облегчает плавный переход новых сотрудников на свои должности, заменяя бумажную работу единой системой. Кроме того, программное обеспечение инициирует общение между новыми сотрудниками и работодателями еще до их начала, повышая раннюю производительность и интеграцию команды. Более того, это позволяет как сотрудникам, так и менеджерам по найму эффективно отслеживать документацию и ход обучения.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
PayFit
payfit.com
PayFit — это облачная интегрированная платформа для расчета заработной платы и управления персоналом, предлагающая вам лучшее из аутсорсинга заработной платы и использования программного обеспечения для расчета заработной платы в одном решении. Это автоматизированное решение, которое экономит много ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...
Whale
usewhale.io
Самый быстрый способ сплотить команду. Документируйте и централизуйте свои процедуры и процессы, обучайте свою команду и управляйте одним центральным источником ВСЕХ знаний вашей компании.
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяю...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, п...
Waybook
waybook.com
Создайте сценарий для своего бизнеса. Все ваше обучение, адаптация, технологическая документация и лучшие практики в одном месте.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
Fountain
fountain.com
Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и внедряйте данные в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест...
WorkBright
workbright.com
WorkBright устраняет узкие места, которые замедляют найм, поэтому вы можете заставить новых сотрудников работать до 8 раз быстрее без ущерба для безопасности и точности. Эффективный онбординг укрепляет команды, способствует прочным связям и способствует счастью сотрудников. Начните работу с лучшим п...
Humanforce
humanforce.com
Humanforce — это лучшая в одном платформа для работающих на переднем крае и гибких сотрудников, предлагающая действительно ориентированный на сотрудников, интеллектуальный и соответствующий требованиям пакет управления человеческим капиталом (HCM) — без компромиссов. Компания Humanforce, основанная ...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
HigherMe
higherme.com
HigherMe позволяет легко находить, проверять, проводить собеседования и нанимать сотрудников из любой точки мира и с любого устройства. Сократите время и затраты на найм сотрудников с помощью инструментов и технологий, позволяющих быстро просматривать кандидатов, планировать собеседования, управлять...
ApplicantPro
applicantpro.com
Мы помогаем компаниям лучше нанимать сотрудников! В этой конкурентной и хаотичной среде трудоустройства привлечение и найм лучших людей может оказаться непростой задачей! ApplicantPro предоставляет настраиваемые решения для удовлетворения ваших уникальных потребностей в найме!
kiwiHR
kiwihr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
50skills
50skills.com
50skills Journeys — это платформа автоматизации человеческих процессов, которая оптимизирует перемещения сотрудников и повышает производительность благодаря инновационному подходу без программирования. Разработанный с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, он делает управление человечески...
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и ...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe — это инструмент для продаж видео, оптимизированный для поддержки отделов продаж и маркетинга в построении доверия и взаимопонимания с помощью персонализированных видеосообщений и полностью настраиваемых целевых страниц.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd — ведущий британский поставщик комплексных облачных программных решений для подбора персонала, предназначенных для HR, рекрутинговых команд и менеджеров по найму, которые значительно расширяют путь кандидата. Наша отмеченная наградами технология позволяет вам управлять всем процессом ...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отсл...
Preppio
preppio.com
Preppio — это будущее адаптации сотрудников. Создавайте чат-ботов в MS Teams, Slack и Workplace от Meta. Автоматизируйте свои рабочие процессы с персоналом в Workday, SuccessFactors
Tangelo
tangelo.ai
Адаптация прошла потрясающе. Tangelo переосмысливает новый опыт найма — создавая простые и увлекательные маршруты сотрудников, которые расширяют возможности растущих команд. Мы считаем, что первые дни и большие перемены на работе должны быть интересными. Поэтому мы создали платформу, которая позволя...
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность над увеличением человеческих процессов с помощью разрозненных данных...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
Создавайте бизнес-процессы с помощью ИИ. Если вы хотите привлечь новых людей, масштабировать или продавать или просто повысить производительность своей организации, PlaybookBuilder — теперь с ChatGPT — может вам помочь.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похваста...