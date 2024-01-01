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Программное обеспечение для здоровья по требованию - Самые популярные приложения - Барбадос

Программное обеспечение для оздоровительных услуг по запросу предлагает удобный рынок, где пользователи могут легко бронировать оздоровительные услуги, предоставляемые независимыми подрядчиками, которые к ним приезжают. Эти услуги могут предоставляться либо подрядчиками, указанными на платформе, либо собственными поставщиками, исключительно связанными с программным обеспечением. Используя мобильное приложение, пользователи выбирают услугу, провайдера и подходящий временной интервал в соответствии со своим расписанием. Впоследствии они объединяются с поставщиком услуг, который приезжает для оказания услуги в оговоренное время. Это программное обеспечение позволяет предприятиям предлагать оздоровительные услуги на месте своим сотрудникам, а также дает возможность оздоровительным подрядчикам расширять свою клиентуру и эффективно управлять своим графиком.

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FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn Health — ведущая корпоративная платформа для здоровья и благополучия. Мы предоставляем комплексные решения для здоровья, такие как курсы по управлению состоянием, а также мгновенный доступ к самому широкому спектру занятий по тренировкам и медитации от тренеров мирового уровня, экспертов и зна...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, уход за кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy Biz предоставляет вам все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса. Одно приложение для приема встреч, управления календарем, обработки платежей, привлечения новых клиентов и стимулирования их возвращения. Поскольку более 38 миллионов клиентов по всему миру используют...

Zeel

Zeel

zeel.com

Zeel предлагает самые надежные услуги массажа по требованию всего за час или за месяц вперед, семь дней в неделю, 365 дней в году, с началом в 8 утра и в 22:30.

Glamsquad

Glamsquad

glamsquad.com

Сочетает в себе безупречные технологии, самых талантливых профессионалов в области красоты и ваши цели в области красоты, чтобы дать вам возможность выглядеть потрясающе, чувствовать себя потрясающе и быть потрясающими – на ваших собственных условиях.

Manicare

Manicare

manicare.com.au

Основные средства для ухода за кожей и красоты, которым доверяют в Австралии уже более 40 лет.

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