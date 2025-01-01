Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других продуктов питания в местных ресторанах по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.
Отправить новое приложение
Caviar
trycaviar.com
Caviar — приложение для доставки еды из дорогих ресторанов с возможностью выбора, коррекции заказа и оплаты. Содержит функции планирования и подписку на DashPass.
ezCater
ezcater.com
ezCater — это платформа для корпоративного catering, соединяющая компании с ресторанами и предлагающая решения для заказа пищи на рабочие места и мероприятия.
Hoppier
hoppier.com
Hoppier – платформа для отправки виртуальных подарков и карт сотрудникам и клиентам, поддерживает более 60 стран и позволяет людям выбирать подарки по своим предпочтениям.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — это виртуальная столовая, обеспечивающая доставку персонализированных и вкусных блюд для команд в офисах.
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me предлагает корпоративное питание с возможностью групповых заказов и организации виртуальных мероприятий для вовлечения команд.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite - платформа, предлагающая сотрудникам доступ к здоровой пище и мероприятиям, способствующим командной сплоченности и культурному пониманию.
Foodee
food.ee
Foodee - платформа для корпоративного питания, позволяющая заказывать еду из местных ресторанов для офисов в Северной Америке.
Fooda
fooda.com
Fooda - приложение для упрощения заказа еды от местных ресторанов с доставкой для сотрудников на работе.
eatNgage
eatngage.com
Приложение eatNgage помогает командам продаж и маркетинга увеличить посещаемость мероприятий, организуя онлайн-ужины с участниками.
ZeroCater
zerocater.com
ZeroCater - это приложение для корпоративного питания, предлагающее адаптированные решения для организации питания в офисах и на мероприятиях в соответствии с предпочтениями сотрудников.
© 2025 WebCatalog, Inc.