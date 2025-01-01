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Программное обеспечение для общественного питания по требованию
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Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других продуктов питания в местных ресторанах по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.

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Caviar

Caviar

trycaviar.com

Caviar — приложение для доставки еды из дорогих ресторанов с возможностью выбора, коррекции заказа и оплаты. Содержит функции планирования и подписку на DashPass.

ezCater

ezCater

ezcater.com

ezCater — это платформа для корпоративного catering, соединяющая компании с ресторанами и предлагающая решения для заказа пищи на рабочие места и мероприятия.

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Hoppier – платформа для отправки виртуальных подарков и карт сотрудникам и клиентам, поддерживает более 60 стран и позволяет людям выбирать подарки по своим предпочтениям.

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club — это виртуальная столовая, обеспечивающая доставку персонализированных и вкусных блюд для команд в офисах.

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me предлагает корпоративное питание с возможностью групповых заказов и организации виртуальных мероприятий для вовлечения команд.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite - платформа, предлагающая сотрудникам доступ к здоровой пище и мероприятиям, способствующим командной сплоченности и культурному пониманию.

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee - платформа для корпоративного питания, позволяющая заказывать еду из местных ресторанов для офисов в Северной Америке.

Fooda

Fooda

fooda.com

Fooda - приложение для упрощения заказа еды от местных ресторанов с доставкой для сотрудников на работе.

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Приложение eatNgage помогает командам продаж и маркетинга увеличить посещаемость мероприятий, организуя онлайн-ужины с участниками.

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

ZeroCater - это приложение для корпоративного питания, предлагающее адаптированные решения для организации питания в офисах и на мероприятиях в соответствии с предпочтениями сотрудников.

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Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения - WebCatalog